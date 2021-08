Tropea, la splendida location del film “The Marvels”

editato in: da

Tropea: innamorati della Calabria in 5 passi

L’attesissimo sequel di “Captain Marvel”, “The Marvels”, il film targato Disney la cui uscita al cinema è fissata per l’11 novembre 2022, avrà tra le location anche Tropea, la Perla del Tirreno, nonché una delle attrazioni più incantevoli della Calabria.

La regista Nia DaCosta ha scelto la Perla del Tirreno, nonché una delle attrazioni più incantevoli della Calabria, per il suo nuovo film che vede nel cast Brie Larson, Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris.

Nel nuovo capitolo della saga, basato sul personaggio fumettistico della Marvel Comics Carol Danvers, l’eroina dovrà affrontare una nuova minaccia, ma non da sola. Lo farà insieme alle altre protagoniste del sequel.

Forse ispirata dal fatto che Tropea quest’anno è stata eletta Borgo dei Borghi, la regista afroamericana ha scelto questa splendida località tra i set del nuovo film.

Conosciuta per le spiagge candide, le acque cristalline e le suggestive grotte che fanno parte della famosa Costa degli Dei, Tropea è una città che unisce alle sue innumerevoli meraviglie naturali la cura e la valorizzazione attenta del suo immenso patrimonio culturale, tanto da essere stata soprannominata “la piccola Atene della Calabria”.

Il borgo sorge in posizione scenografica su un alto promontorio tufaceo, a cavallo tra i golfi di Gioia e di Santa Eufemia, ergendosi come una panoramica terrazza sul mare conosciuta ed apprezzata già in epoca Romana.

Il piccolo e grazioso centro storico offre scorci mozzafiato, come la splendida vista sulla costa, ma anche preziose testimonianze architettoniche, tra cui gli splendidi palazzi nobiliari del XVIII e del XIX secolo, arroccati sulla rupe a strapiombo, con l’incantevole spiaggia sottostante.

Simbolo inconfondibile di Tropea è il grande scoglio sul quale si erge il Santuario di Santa Maria dell’Isola, un luogo dalla bellezza unica al centro di avvincenti storie e leggende. Per raggiungerlo ed ammirarne tutto il mistico fascino, bisogna salire una suggestiva scala scavata nella roccia. Una volta in cima, ci si trova davanti a uno spettacolo che lascia senza fiato.