Dalle spiagge di Malibu ai diner di Los Angeles, ecco dove è stata girata Euphoria tra California reale e mondo neon di East Highland

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Patrick Wymore-HBO/iStock El Matador State Beach, una delle location di Euphoria

Quando si parla di Euphoria non si parla solo di una serie TV, ma di un’estetica emotiva che ha ridefinito il modo in cui la Gen Z (e non solo) guarda l’adolescenza. Tra glitter, notti infinite, motel ai margini della città e centri commerciali, la storia di Rue Bennett (interpretata da Zendaya) si muove in un universo che sembra irreale, ma che in realtà esiste eccome.

La città in cui tutto accade si chiama East Highland, ma è una finzione. Nella realtà, la serie è stata girata quasi interamente in California, soprattutto nell’area di Los Angeles, tra studi cinematografici e location reali che oggi sono diventate veri e propri luoghi di pellegrinaggio per i fan. Ed è proprio qui che la magia di Euphoria stagione 3 prende forma: nel contrasto tra quotidiano e visivamente estremo.

La trama della terza stagione in breve

Dopo un salto temporale di cinque anni, la nuova stagione di Euphoria (in onda dal 13 aprile 2026) ritrova i protagonisti ormai lontani dal liceo e alle prese con la vita adulta. Rue Bennett (Zendaya) affronta il percorso verso la sobrietà, mentre anche Jules, Nate, Cassie, Maddy e Lexi devono fare i conti con le conseguenze delle scelte fatte in passato e con equilibri ormai completamente cambiati.

Eddy Chen-HBO

Il primo trailer anticipa un’evoluzione ancora più estrema e caotica delle loro vite: Cassie si reinventa come cam girl, Maddy si muove in un mondo dorato e ambiguo a Hollywood, mentre Rue finisce in Messico con un debito pericoloso da saldare. La stagione introduce inoltre un ricco cast di guest star, tra cui Sharon Stone, Rosalía, Natasha Lyonne, Kadeem Hardison, Marshawn Lynch e Trisha Paytas, amplificando ulteriormente l’universo già iper-stilizzato della serie.

El Matador State Beach, Malibu

Tra le scene più famose della serie ci sono quelle ambientate sulla spiaggia, dove Jules riflette su identità e libertà in un paesaggio quasi mistico. Quelle sequenze sono state girate a El Matador State Beach, una delle spiagge più scenografiche della costa di Malibu. Le rocce scolpite dal vento, le grotte naturali e la luce dorata del tramonto più amato degli Stati Uniti creano un’atmosfera rarefatta, perfetta per il tono emotivo della serie.

Bowlium Lanes, Montclair

Le scene di bowling in slow motion della seconda stagione sono diventate immediatamente cult. Quella palette neon e quel senso di sospensione quasi teatrale prendono vita a Bowlium Lanes, una bowling alley storica fuori Los Angeles. Qui Maddy, Kat e Jules vivono uno dei momenti più iconici della loro dinamica, tra glitter, flash fotografici e tensioni sottilissime.

Pann’s Restaurant, Los Angeles

Il diner dove Rue incontra Ali, il suo sponsor, è uno dei luoghi più emotivi della serie. Si tratta del leggendario Pann’s Restaurant, un locale anni ’50 rimasto praticamente intatto nel tempo. Neon, booth rossi e atmosfera sospesa rendono questo posto perfetto per i dialoghi più intensi e vulnerabili della serie, quelli in cui la narrazione rallenta e lascia spazio alla fragilità.

Hideaway Bar & Grill, Sylmar

Le dinamiche più oscure della famiglia Jacobs trovano spazio in ambienti marginali e carichi di tensione. Il western bar visto nei flashback di Cal è stato girato al Hideaway Bar & Grill, un locale reale che nella serie diventa teatro di desideri repressi, identità spezzate e memorie che non smettono di tornare.

Grant High School, Van Nuys

La East Highland High School non esiste davvero. Le sue scene esterne sono state girate alla Grant High School, una delle scuole più utilizzate dal cinema e dalla TV americana. È qui che si concentra gran parte del dramma adolescenziale della serie, tra corridoi, parcheggi e momenti che sembrano sempre sul punto di esplodere.

Frank’s Coffee Shop, Burbank

Uno dei luoghi più intimi della serie è il diner dove Rue affronta la sua ricaduta durante lo speciale natalizio. Le scene sono state girate al Frank’s Coffee Shop, una location diventata simbolo della vulnerabilità della protagonista. Un posto semplice, quasi anonimo, che però nella serie diventa un punto di svolta emotivo fortissimo.

Moonlight Rollerway, Glendale

La leggerezza esiste anche in Euphoria e si manifesta nelle scene in cui Rue e le amiche pattinano insieme sotto luci colorate. Quelle sequenze sono state girate a Moonlight Rollerway, uno storico roller rink che conserva ancora oggi un’estetica rétro perfetta per il mood nostalgico della serie.

Del Amo Fashion Center, Torrance

Tra shopping, confronti e tensioni sociali, il centro commerciale diventa un microcosmo fondamentale nella serie. Le scene ambientate a Del Amo Fashion Center sono girate nell’omonimo mall di Del Amo Fashion Center, uno dei più grandi della California, spesso utilizzato anche nel cinema per la sua estetica a metà tra consumismo e adolescenza.

Knox Presbyterian Church, Ladera Heights

Le sequenze più visionarie e psichedeliche di Rue trovano spazio nella chiesa delle sue allucinazioni. La location reale è la Knox Presbyterian Church, dove realtà e immaginazione si fondono in una delle scene più potenti e simboliche dell’intera serie.

Sony Pictures Studios, Culver City

Molti degli interni più complessi della serie, inclusa la celebre scena della stanza rotante del pilot, sono stati girati ai Sony Pictures Studios. È qui che Euphoria prende davvero la sua forma più artificiale e cinematografica, costruendo un mondo che sembra in bilico costante tra sogno e incubo.