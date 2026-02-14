Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ci sono amori che non restano solo sulle pagine di un romanzo. Attraversano le emozioni di chi li legge e arrivano al cinema, diventando sempre più spesso mete di viaggio imperdibili. Sono luoghi in cui la letteratura ha lasciato un’impronta così potente da trasformarli in simboli universali del romanticismo.

Dall’Inghilterra di Jane Austen ai Caraibi di García Márquez, passando per la Parigi di Victor Hugo e la Liguria di André Aciman, ecco 5 dei luoghi letterari (e cinematografici) più romantici del mondo, che abbiamo selezionato con cura tra tante meraviglie. Quelli che, una volta visti, entrano nel cuore per restarci per sempre.

Chatsworth House come Pemberley (Inghilterra)

Lo conosciamo tutti: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen è il sogno romantico per eccellenza che ha un volto preciso, quello di Pemberley. Si tratta della magnifica tenuta di Fitzwilliam Darcy del romanzo, situata nel Derbyshire. Un luogo immaginato dalla scrittrice, che la descrive come una dimora perfettamente integrata con la natura, senza artifici eccessivi. È qui che Elizabeth inizia a rivedere il proprio giudizio su Darcy. Non è solo una casa, ma un simbolo: è il luogo in cui l’amore smette di essere orgoglio e diventa consapevolezza.

Sebbene Pemberley non esista nella realtà, si ritiene che Austen si sia ispirata a grandi dimore inglesi realmente esistenti nel Derbyshire e in particolare Chatsworth House è stata utilizzata per rappresentarla nell’omonimo film diretto da Joe Wright con Keira Knightley: è una delle residenze aristocratiche più spettacolari d’Inghilterra.

Situata nel Peak District, la residenza aristocratica è stata utilizzata per gli esterni e per alcune scene iconiche, come quella in cui Elizabeth Bennet osserva il busto di Mr. Darcy nella galleria delle sculture. Visitarla oggi significa entrare nel cuore di un amore che, da oltre due secoli, continua a farci sospirare.

Bordighera, in Liguria (Italia)

C’è anche una perla italiana sul mare tra i luoghi letterari più romantici del mondo, secondo SiViaggia: è Bordighera, la meta della fuga romantica di Elio e Oliver nel romanzo Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name) di André Aciman, scrittore egiziano-statunitense.

Una città costiera luminosa, mediterranea, sospesa tra desiderio e nostalgia tra le pagine del libro e nella realtà. Era amata follemente anche da Monet, che qui trascorse 3 mesi nel 1884 e realizzò diversi dipinti ispirati al mare, alle palme e all’esuberanza dei suoi giardini (che oggi si chiamano Giardini Monet), tra i parchi botanici più rinomati d’Europa nell’Ottocento.

Le atmosfere di questa meraviglia costiera sono state riprodotte anche nell’omonimo film di Luca Guadagnino. Sebbene le riprese siano avvenute principalmente in Lombardia, Bordighera resta il cuore letterario e romantico della storia.

Cartagena de Indias (Colombia)

Vi portiamo in una meta dove esplodono i colori caldi e i balconi fioriti, tra case coloniali, piazze caraibiche e mura affacciate sul mare, considerata una delle città più romantiche al mondo: è Cartagena de Indias, in Colombia, il cuore letterario del capolavoro di Gabriel García Márquez L’amore ai tempi del colera.

Un luogo affascinante, il cui centro storico si è trasformato anche nella location principale dell’omonimo film diretto da Mike Newell e interpretato da Javier Bardem. Il momento più romantico qui? Al tramonto, quando il sole infuoca tutto ciò che incontra regalando riflessi dorati.

Haworth e le brughiere dello Yorkshire (Inghilterra)

Il romanticismo più selvaggio, feroce e indomabile della letteratura è quello dell’intramontabile opera di Emily Brontë Cime tempestose (Wuthering Heights). Le brughiere dello Yorkshire, intorno a Haworth hanno dato forma alla passione tormentata di Heathcliff e Catherine e il Brontë Parsonage Museum è proprio la casa in cui vissero le sorelle Brontë, che si affaccia direttamente su questo paesaggio sferzato dal vento del Nord.

L’ultimo adattamento cinematografico ha utilizzato proprio queste meraviglie come location: qui scopri tutti i luoghi reali in cui è stato girato il film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Il Pont Neuf a Parigi (Francia)

Non possiamo parlare dei luoghi letterari più celebri senza passare da Parigi e in particolare sul Pont Neuf che attraversa la Senna (che malgrado il nome è il più antico in pietra della capitale francese). Quello che nasce qui è il romanticismo di Victor Hugo: tra le pagine de I miserabili il ponte non è solo un luogo fisico, ma diventa un simbolo, uno scenario di incontri, destini incrociati, passaggi notturni carichi di tensione e sentimento.

Sono tante le produzioni cinematografiche che negli anni hanno scelto il Pont Neuf come location romantica: uno dei più celebri è Midnight in Paris di Woody Allen, una vera e propria dichiarazione d’amore alla Ville Lumière.