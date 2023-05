La location da sogno della soap opera “La promessa”

Fonte: Mediaset La location da sogno set di "La promessa"

È già stata soprannominata la “Downton Abbey” la soap opera intitolata “La promessa”, in onda su Canale 5, una costume drama ambientata mentre il Regno Unito si prepara alla Prima guerra mondiale, mentre la Spagna resta neutrale.

La soap è girata in ambienti splendidi, dove tutto è ricco, prezioso e curatissimo. Anche per le riprese in esterno sono state scelte scenografie incredibilmente sfarzose.

Le location della soap opera “La promessa”

Ma dove è stata girata “La promessa”? Le storie si sviluppano all’interno di Palazzo El Rincón, uno spettacolare edificio della fine del XIX secolo che si trova ad Aldea del Fresno, vicino a Madrid, e su due set di 3.000 metri quadrati, di cui uno è la fedele ricostruzione degli interni del palazzo.

El Rincón è una location per eventi molto amata dai madrileni, che viene affittata per celebrarvi ricevimenti e matrimoni. Un posto da favola, insomma, la cui struttura ricorda quella di un castello medievale, con una enorme parco pieno di statue e di fiori.

Mentre il mondo è sull’orlo dell’abisso, il palazzo è tra le poche oasi di pace, isolate dal conflitto, rimaste nella valle di Los Pedroches, in Spagna.

Los Pedroches si trova nel Sud della Spagna. È una zona interna dell’Andalusia, famosa per la produzione di una delle eccellenze gastronomiche spagnole a livello mondiale: il Pata Negra, un prosciutto pregiatissimo ottenuto da maiali di pura razza iberica nutriti con ghiande.

Ci troviamo nei pressi di Cordoba, nel bel mezzo della Sierra Morena, quella terra attraversata anche da Don Chisciotte della Mancia che lottava contro i mulini a vento. Si tratta di una zona dedita all’agricoltura e all’allevamento di animali, appunto, ma è anche una bella zona turistica, ricca di itinerari escursionistici tra ampi prati e boschi di lecci.

La prima stagione della soap, in onda in Spagna dallo scorso gennaio e in Italia dal 29 maggio, comprende 122 episodi e, visto il grande successo già ottenuto, è già stata confermata per una seconda stagione, composta da 119 episodi.