Quali sono le location della serie tv “Vikings” in Irlanda

L’Irlanda, si sa, è terra di serie tv. Qui sono state girate molte puntate di “Game of Thrones“. Qui, oggi, sono ambientate le più belle scene della serie tv “Vikings”. Ma dove bisogna recarsi, per seguire le orme di Ragnar Lothbrok?

“Vikings” è senza dubbio una delle serie tv più viste al mondo, tornata in onda con la seconda parte della sua quinta stagione. Racconta le vicende di Ragnar Lothbrok, della sua famiglia e dei suoi amici. Un’esistenza brutale la sua, dall’addio al Kattegat alle razzie in terre lontane. L’impianto scenografico ha assunto particolare importanza nel corso delle stagioni, dal 2013 a oggi, spingendo anche moltissimi turisti a ripercorrere le orme dei protagonisti della serie, e ad andare a caccia di particolari location in Irlanda.

Una delle più importanti è senza dubbio la contea di Wicklow, dove domina il verde più assoluto, rendendo giustizia ad una Irlanda nota per essere una terra magica. Un luogo senza tempo, come lo ha descritto l’autore Michael Hirst, ammaliato dagli scorci e dagli alberi secolari celati tra le montagne della contea. La scelta di questi luoghi è fantastica per la capacità degli stessi di trasmettere forti emozioni. A ciò si aggiunge una motivazione legata alla coerenza storica, considerando come i vichinghi abbiano realmente attraversato i territori irlandesi più di mille anni fa.

Qualora ci si volesse impegnare in un viaggio alla scoperta dei luoghi caratteristici della serie, ecco dove ritrovare la cascata che introduce per la prima volta il personaggio di Aslaug, futura moglie di Ragnar. Sarà necessario recarsi presso la contea di Wicklow, precisamente alla cascata di Powerscourt. Si tratta della più alta d’Irlanda e fa parte del Powerscourt Estate, che vanta anche degli splendidi giardini.

Nella stessa contea è possibile trovare Lough Tay, il lago utilizzato per le scene in cui le barche vengono spinte fuori dal Kattegat, così come Blessington Lakes, sfruttato per le riprese in fase di navigazione. Infine, meritano di certo una visita le miniere di Avoca, che fanno da sfondo a molte scene di combattimento.

Nella contea di Meath si trova invece il fiume Boyne, nei pressi del Castello di Slane. Un’area interamente visitabile, nel rispetto dell’ambiente, noleggiando una bici elettrica. Questo splendido fiume, con l’ausilio di molti effetti speciali, ha sostituito la Senna nella narrazione della serie.

Un viaggio tra le magie naturali, alla scoperta delle location d’una serie tv straordinaria.