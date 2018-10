Le location di Game of Thrones in Irlanda del Nord aprono ai turisti

editato in: da

“Game of Thrones” è una delle serie tv di maggiore successo degli ultimi anni e vanta estimatori e fan da tutto il mondo. La HBO, il canale che distribuisce la serie, ha deciso di aprire al pubblico alcune delle location usate per girare gli episodi, più precisamente quelle in Irlanda del Nord.

Gli iconici set di GOT faranno parte di un tour in vista della presentazione dell’ottava stagione della serie tv, in programmazione nella primavera 2019. “Game of Thrones Legacy” è il nome del progetto grazie al quale sarà possibile visitare Winterfell, la città fortificata di Grande Inverno, Castle Black, il quartier generale dei Guardiani della Notte, e Kings Landing, l’Approdo del Re, la capitale dei Sette Regni. Questi posti, che si trovano a County Down, Magheramorne Quarry e County Antrim, sono solo alcuni dei set che sarà possibile visitare.

Il tour guidato comprenderà anche la visita dei Linen Mill Studios, dove vengono girare tutte le scene interne. Costumi di scena, oggetti, armi, modellini e tutto quello che è servito per realizzare una delle serie tv più seguite degli ultimi anni.

L’iniziativa è partita grazie alle due esperienze precedenti, “Touring Exhibition” e “Game of Thrones Live Concert Experience”. HBO ha intenzione di aprire i suoi archivi e condividere tutto il materiale con i fan del “Trono di Spade” (così è conosciuta la serie in Italia). Per gli appassionati è un’occasione per vedere da vicino come viene girata la loro serie preferita.

Oltre alle location in sé, verranno ricreati alcuni set per un’esperienza ancora più immersiva. Contenuti digitali all’avanguardia e materiali interattivi mostreranno anche alcuni trucchi usati per gli effetti speciali.

“Non vediamo l’ora di aprire i cancelli e condividere l’emozione di entrare in questi fantastici set con i fan di “Game of Thrones” di tutto il mondo”, ha dichiarato Jeff Peters, vice presidente di HBO. “L’opportunità di celebrare il ruolo cruciale dell’Irlanda del Nord nella vita e nell’eredità di questa serie e condividerne la cultura, la bellezza e il calore è una grande fonte di ispirazione per questo tipo di progetti”.

John McGrillen, amministratore delegato di Tourism NI, si è dichiarato entusiasta per questa iniziativa, che sarà un punto di svolta per il turismo in Irlanda del Nord.