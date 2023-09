Dove è stata girata la fiction “La voce che hai dentro” con Massimo Ranieri

Fonte: 123rf/Mediaset Le location della fiction Tv "La voce che hai dentro"

Come Ulisse dopo il suo lungo peregrinare, Michele Ferrara – Massimo Ranieri, protagonista della fiction Mediaset “La voce che hai dentro” – torna a casa dopo molti anni trascorsi in carcere, ma ritrova una famiglia che ormai ha perso il suo centro e la sua identità.

Michele sa che l’unica possibilità per sua moglie e i suoi figli di essere felici è quello di ritrovare il contatto con la musica, che scorre nelle loro vene.

Infatti, è proprietario della Parthenope Edizioni Musicali, una grande casa discografica che, nei tempi d’oro, ha lanciato alcuni tra i più celebri cantautori della tradizione napoletana. Questo prima di essere condannato per l’assassinio del padre Domenico, vecchia gloria della musica partenopea. Ma Michele continua a professarsi innocente.

La location di “La voce che hai dentro”

Oltre alla musica, protagonista di questa serie televisiva è la città di Napoli, cornice carica di suggestione. Il suo calore e l’inconfondibile impronta della tradizione permeano l’intera serie e le danno anima. Quella che viene raccontata è una Napoli colma di bellezza, in cui la musica è ad ogni angolo.

Fonte: @Mediaset

E non a caso la location scelta per la storica Parthenope Edizioni Musicali di proprietà del protagonista ha sede, da sempre, in uno dei luoghi più iconici della città: la Galleria Umberto I, il salotto buono napoletano.

Nata come omaggio al Re e in ricordo della sua generosa presenza durante l’epidemia di colera del 1884, fu uno dei primi esempi di “Risanamento” della città.

Napoli è il set ideale, secondo il regista Eros Puglielli, per raccontare la frattura, a livello musicale, tra il vecchio e il nuovo, tra la tradizione della musica popolare e un nuovo orizzonte di sonorità che Ranieri insieme a La Niña (che nella serie interpreta Regina), una giovane cantante trapper, esprimono al massimo.

Napoli è una città ricca di luoghi di ispirazione, di racconti umani e di grande tradizione musicale e di un territorio sempre più ospitale e internazionale.

Napoli sta, infatti, vivendo una seconda giovinezza, grazie alle tante fiction e serie Tv di grande successo che vi sono state ambientate. Ricordiamo, tra le tante, la recente “Mare fuori” (in arrivo la quarta stagione), ma anche “L’amica geniale” (in attesa della quarta stagione anche lei), “Mina Settembre” (è in arrivo la terza stagione) e “Il Commissario Ricciardi” (a breve la terza stagione).

Le altre location

Oltre a Napoli, anche Orvieto, il delizioso borgo umbro abbarbicato su una rupe di tufo, di ha ospitato parte delle riprese della serie. L’iconico e suggestivo Teatro Mancinelli, inaugurato nel 1866 con “La Favorita” di Donizetti, è, infatti, un palco di particolare rilevanza nella storia. È proprio su quel palco che Regina ha l’occasione di spiccare il volo verso il successo e di mettere a frutto gli insegnamenti del suo maestro.