Don Matteo, le nuove location della fiction Tv

Fonte: iStock/ufficio stampa I luoghi della fiction Don Matteo 14

Don Matteo torna in prima serata su Rai 1 il 17 ottobre. L’appuntamento è alle 21.30 con la prima puntata della 14a stagione che vede Raoul Bova nei panni del nuovo parroco, Don Massimo. Terence Hill ha lasciato il testimone dopo tredici stagioni e Don Matteo 14 sarà suddivisa in dieci episodi, riprendendo la storia da dove l’avevamo lasciata con il finale della stagione 13.

Anna e Marco si sono sposati, come Nino ed Elisa, facendo trionfare l’amore, ma durante la cerimonia viene fuori che la sorellastra di Don Massimo è nata da una relazione extraconiugale del padre. Questa scoperta metterà a repentaglio il rapporto tra i due fratelli che già hanno sempre avuto un rapporto difficile. Cosa succede nella nuova stagione? Nel cast troviamo anche l’immancabile Nino Frassica nei panni del Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pietro Pulcini, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini. Inoltre Maurizio Lastrico, nel ruolo del magistrato Marco Nardi, uscirà di scena per sempre dicendo addio alla fiction RAI.

Don Matteo 14: cosa succede nelle nuove puntate

Diretta da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, Don Matteo 14 accoglie un nuovo parroco che arriva in tonaca su due ruote per indagare su nuovi misteri e collaborare con i carabinieri locali. Don Massimo ha una sorellastra con cui non ha contatti da molti anni. Si trovano entrambi a Spoleto e Natalina in qualità di paciere, rivela al parroco che Giulia ha bisogno di aiuto.

Quest’ultima accetta di fare alcuni lavori socialmente utili collaborando in canonica, mentre dopo il matrimonio Anna e Marco si trasferiscono a Roma per una nuova vita e Nino ed Elisa restano con il nuovo capitano Diego Martini e la nuova PM Guidi. A casa Cecchini intanto arriva una teenager scontrosa, la nipote di Nino, e in canonica arriva Bartolomeo, un bambino con la sindrome di Down insicuro e tenero.

Dove è stata girata

Le prime otto stagioni di Don Matteo si sono svolte a Gubbio, ma questa 14a stagione è nuovamente ambientata a Spoleto come le precedenti cinque. Il cast e la troupe si sono legati molto negli anni a questa città umbra facendola anche conoscere di più al grande pubblico. Le riprese di Don Matteo 14 sono state realizzate a Piazza Duomo, alla Rocca albornoziana, al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi, ma anche nei dintorni come Castelluccio di Norcia e Vallo di Nera. Tuttavia molte scene sono nel centro storico, all’interno di Sant’Eufemia, nel palazzo Leti Sansi e nell’ex museo civico. Gli interni invece sono sul set di Lux Vide a Formello.

Castelluccio di Norcia è famoso per la magica fioritura che tinge i capi di colori vividi, luogo che fa da sfondo anche nella sigla con Bova sulla moto che sfreccia nel suddetto paesaggio naturale. La sede della canonica, ovvero Santa Maria Assunta, nella realtà è l’ingresso secondario del Teatro Caio Melisso in piazza Duomo, mentre la caserma dei carabinieri è Palazzo Bufalini costruito nel ‘500. Infine la basilica di Don Massimo, prima gestita da Don Matteo, è la Basilica di Sant’Eufemia.