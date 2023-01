Castelluccio di Norcia torna a dare spettacolo: il paesaggio innevato è sublime

Video di: Scenari Digitali

La bellezza salverà il mondo, lo sanno bene tutti i viaggiatori che ogni giorno si mettono in cammino per esplorare le meraviglie che appartengono al nostro pianeta.

Visioni di immensa bellezza che appaiono davanti ai nostri sguardi attoniti e che ci ricordano tutta la potenza di Madre Natura, proprio lei che plasma sapientemente i territori mettendo in scena gli spettacoli più belli di sempre.

Ed è ancora lei, oggi, a regalarci la vista del paesaggio invernale più bello di sempre, quello innevato e sublime che ha reso ancora una volta l’altopiano di Castelluccio di Norcia il palcoscenico di uno spettacolo senza eguali.

Castelluccio di Norcia: una cartolina invernale di immensa bellezza

Ci troviamo in uno dei territori più affascinanti e suggestivi del Belpaese, quello conosciuto per la strabiliante fioritura che ogni anno attira migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Stiamo parlando di Castelluccio di Norcia, il tetto degli Appennini situato nel cuore dei Monti Sibillini. Proprio qui l’arrivo della primavera trasforma ogni anno il territorio in un teatro che accoglie lo spettacolo naturale più bello di sempre.

Castelluccio di Norcia, però, regala show inediti anche in altri periodi dell’anno come sta succedendo adesso. L’arrivo dell’inverno, infatti, ha trasformato il territorio in una cartolina incantata. Tutto merito della neve che, più candida e bianca che mai, ha avvolto e abbracciato l’intero altopiano: la visione è sublime.

A riprendere quello che è successo in questi giorni, e a immortalare quelle immagini in un video spettacolare, è stata la webcam posizionata su Castelluccio di Norcia da Scenari Digitali Srl, una start up con sede a Foligno che ha lanciato il progetto Webcam & Timelapse, di cui fa parte l’iniziativa La webcam di Castelluccio, in collaborazione con il CAI Umbria, Per la Vita di Castelluccio Onlus, CNA Umbria, Eppela e Umbriameteo.

Castelluccio sotto la neve: il video

Grazie alla tecnica del timelapse daily, la webcam posizionata a Castelluccio ha potuto immortalare e registrare le immagini più belle dell’altopiano e del suo cambiamento con l’arrivo della neve. Il video mostra il paese completamente immerso dalla neve che si staglia sullo sfondo del maestoso Monte Vettore.

Il video, che potete ammirare in apertura dell’articolo, mostra un paesaggio straordinario, imbiancato dai fiocchi di neve che sono caduti gli scorsi giorni. Grazie alla tecnica del timelapse, infatti, sono stati ripresi diversi istanti della giornata, evidenziando la bellezza del paesaggio dall’alba al tramonto.

Il video mostra così la meraviglia che appartiene a un contesto paesaggistico di immensa bellezza, tutto italiano, dove la natura è assoluta protagonista. La neve, infatti, si insedia tra i monti e il paese di Castelluccio che sorge su un colle alto ben 1452 metri d’altezza, e domina l’omonimo altopiano che si snoda tutto intorno e si perde all’orizzonte.

Il paesaggio, poi, è incorniciato dalla maestosa catena dei Monti Sibillini che delinea il confine tra Umbria e Marche, e che è caratterizzato da vette che superano i 2000 metri d’altezza.

È possibile ammirare il cambiamento di Castelluccio di Norcia, giorno dopo giorno e in qualunque luogo, anche grazie a una diretta streaming disponibile sul canale di YouTube di Scenari Digitali.