Il nuovo film tra giallo e commedia è ambientato in una residenza speciale immersa tra le splendide vette innevate italiane

Getty Images/iStock Il castello del "Delitto sulle nevi" con Christian De Sica

I celebri racconti in stile Agata Christie tornano sul grande schermo dal 5 febbraio 2026, ma questa volta in chiave grottesca nel film Agata Christian – Delitto sulle nevi, diretto da Eros Puglielli e interpretato da Christian De Sica e Pasquale Petrolo (conosciuto come “Lillo”). Accanto a loro, un ricco cast composto da Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada.

Un mix tra giallo e commedia, tra segreti di famiglia, rancori mai del tutto sepolti e false piste, dove Christian si ritrova coinvolto in un’indagine surreale e imprevedibile durante un weekend in un castello isolato tra immense cime innevate: qui ogni sospetto è possibile e nessuno è davvero innocente.

L’ambientazione delle vicende è una maestosa residenza alpina immersa in panorami innevati mozzafiato. Ma il cinema non è solo finzione: lo “chalet” del mistero esiste nella realtà e si trova in Italia.

Qual è il castello del mistero

Le vicende del film prendono vita all’interno di una residenza fiabesca immersa nel bianco accecante delle vette innevate. Si trova in Valle d’Aosta e in particolare nella zona di Gressoney-Saint-Jean, ma non è come tutte le altre: si tratta di Castel Savoia, la fiabesca residenza estiva della Regina Margherita, con le sue bianche torri che spuntano dal fitto bosco che la abbraccia. Qui, eleganti saloni, sale da pranzo, corridoi labirintici e stanze segrete sono i protagonisti delle indagini di Christian Agata.

iStock

La monarca di casa Savoia, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, amava profondamente la zona e il panorama sul massiccio del Monte Rosa: inizialmente trascorreva le sue vacanze estive in paese, presso la residenza del Barone Luigi Beck Peccoz, ma poi fece costruire questa incredibile residenza, uno degli ultimi doni fatti da Re Umberto I alla sua consorte.

Non è la prima volta che Castel Savoia viene scelto come suggestiva location di riprese cinematografiche: qui è stato girato anche Il peggior Natale della mia vita nel 2012.

Dove si trova e come raggiungerlo

Castel Savoia sorge nella località Belvedere di Gressoney-Saint-Jean (in Valle d’Aosta) proprio ai piedi del colle Ranzola, al cospetto del Monte Rosa. In auto, si raggiunge percorrendo l’A5 Torino–Aosta, con uscita Pont-Saint-Martin, e si prosegue sulla SS505 della Valle del Lys in direzione Gressoney, seguendo infine le indicazioni per il castello. In alternativa, in treno si raggiunge la stazione di Pont-Saint-Martin (linea Torino–Aosta) e poi si prende un autobus di linea per Gressoney-Saint-Jean (servizio regionale).

Le altre location del film

Agata Christian – Delitto sulle Nevi non è stato girato soltanto al Castel Savoia (i cui interni sono stati meticolosamente riprodotti anche negli studi di posa a Roma), ma anche in altre splendide località italiane di montagna. Prima tra tutte Cortina d’Ampezzo: lungo il celebre Corso Italia i personaggi camminano davanti alle vetrine scintillanti, mentre altre riprese riguardano i panorami offerti dalle Tofane.

Anche San Candido e l’Alta Pusteria trovano spazio tra le ambientazioni del nuovo film. In Alto Adige, infatti, i paesaggi innevati offrono lo sfondo perfetto per le riprese in esterna: appaiono alcuni scorci di San Candido, in Val Pusteria, e altri vicino al meraviglioso e celebre Lago di Braies.