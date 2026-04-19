Il Castello di Moncalieri è una Residenza Sabauda UNESCO tra storia medievale, trasformazioni reali e panorami incredibili sulla collina vicino a Torino

Getty Images Il Castello di Moncalieri Patrimonio UNESCO dal 1997

Il Castello di Moncalieri è una delle residenze sabaude più antiche e importanti del Piemonte e rappresenta un’eccellenza del patrimonio storico e architettonico italiano. Situato a pochi chilometri da Torino, domina Moncalieri e fa parte del Patrimonio UNESCO dal 1997.

La sua posizione panoramica sul fiume Po e il legame con la storia della dinastia dei Savoia lo rendono uno dei luoghi più incredibili del territorio torinese.

La storia del Castello di Moncalieri

Le origini del Castello di Moncalieri risalgono al Medioevo, quando nel 1277 venne posata la prima pietra per la sua costruzione per volontà di Tommaso III di Savoia – detto Tommasino. Nato come una fortezza medievale con funzione difensiva per controllare l’accesso meridionale verso Torino, fu poi ampliato e rafforzato dalla famiglia Savoia, nel XIII secolo, e diventò un presidio strategico dell’area.

A partire dal Quattrocento, il castello iniziò la sua trasformazione in residenza nobiliare grazie alla duchessa Jolanda di Valois, che lo scelse come dimora ducale. Nel corso dei secoli successivi, soprattutto tra XVI e XVII secolo, venne ampliato ulteriormente e trasformato in una vera e propria residenza, arricchita da sale di rappresentanza, un grande parco e spazi dedicati alla vita di corte.

Nel XIX secolo il Castello di Moncalieri divenne uno dei luoghi preferiti delle esponenti femminili di Casa Savoia e fu teatro di importanti eventi storici, tra cui la firma del celebre Proclama di Moncalieri del 1849 da parte di Vittorio Emanuele II.

Dopo varie trasformazioni e restauri, l’incredibile complesso è oggi parzialmente visitabile e rappresenta una delle testimonianze più significative della storia sabauda.

Cosa vedere e fare

La visita al Castello di Moncalieri permette di immergersi nell’atmosfera della corte sabauda attraverso ambienti storici, architetture monumentali e scorci panoramici unici.

Gli appartamenti reali, aperti al pubblico, conservano ancora decorazioni, arredi e testimonianze della vita quotidiana della famiglia reale, offrendo un percorso culturale di grande interesse. È possibile visitare gli appartamenti delle principesse Maria Letizia e Maria Clotilde, la Cappella Reale e l’appartamento di Vittorio Emanuele II. Consultare il sito ufficiale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude per conoscere i giorni di apertura, gli orari delle visite guidate e sapere come prenotare.

Non meno importante è il grande parco monumentale (di circa sette ettari), il Bosco del Re, accessibile al pubblico e un tempo utilizzato come area di svago della corte. Oggi parte integrante del paesaggio collinare regala ai visitatori viste mozzafiato. L’accesso è gratuito e non serve la prenotazione. Consultare però i giorni e gli orari di apertura nel sito ufficiale.

Il castello propone inoltre aperture speciali ed è sede di mostre temporanee, iniziative culturali ed eventi che valorizzano la storia delle Residenze Sabaude e del territorio piemontese.

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Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Moncalieri si trova nel comune di Moncalieri, in Piazza Baden Baden 4, a circa 20 minuti da Torino, in Piemonte.

Per chi arriva in auto, è possibile percorrere l’autostrada A55 (Tangenziale Sud di Torino) con diramazione dedicata a Moncalieri.

In alternativa, il castello è ben collegato anche con i mezzi pubblici: dalla stazione ferroviaria di Moncalieri si possono utilizzare autobus locali che portano direttamente nelle vicinanze del complesso. Per chi ha voglia di fare una passeggiata, il castello si può raggiungere anche a piedi in circa 15 minuti dalla stazione.