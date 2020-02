Perché andare in vacanza in Malesia quest’anno

editato in: da

Gli italiani che trascorrono le vacanze in Malesia sono sempre di più. Nel 2019 sono stati circa 54mila (+5,1% rispetto al 2018) e saranno ancor più numerosi nel 2020 in quanto il Paese ha in programma oltre 3.000 eventi per attirare visitatori.

Lo ha spiegato a SiViaggia Libra Haniff, direttore Tourism Malaysia con delega per l’Italia, incontrato in occasione della Borsa internazionale del turismo che si è svolta a Milano. “Gli italiani cercano spiagge, natura e cultura e la Malesia ha tutto ciò da offrire”, ha commentato. Al centro del programma turistico del 2020 (Visit Malaysia Year) con un sito dedicato c’è un tipo di turismo sostenibile, un approccio nel quale la Malesia crede da tempo e in cui continua a investire anche, e soprattutto, in questo anno così importante per il Paese: non a caso gli eventi in programma spaziano dalla tutela dell’ambiente e dell’ecologia alla tradizione, al patrimonio multiculturale, alla gastronomia, arte, lifestyle e molti altri.

Tra le iniziative più originali che si possono fare in Malesia quest’anno c’è un programma di turismo “community-based” che coinvolge le comunità rurali malesi, includendo circa 200 villaggi in attività turistiche, per accogliere i visitatori internazionali e condurli alla scoperta della Malesia autentica. Il programma “Malaysia Homestay Programme” ha ricevuto il riconoscimento dall’Organizzazione mondiale del turismo.

Come ha spiegato a SiViaggia Vincenza Andreini, rappresentante della Malesia per l’Italia, incontrata alla Bit 2020, “La Malesia è un Paese sicuro e facile e lo si può visitare per conto proprio, anche senza affidarsi ai tour operator. Il fai-da-te è perfetto per i giovani”.

Ci sono almeno 20 motivi per cui scegliere la Malesia come prossima meta delle vacanze.

1. Un mix di architettura moderna e coloniale, dai grattacieli dello skyline di Kuala Lumpur ai magnifici edifici storici di Malacca, la Malesia offre sicuramente un patrimonio architettonico unico. Da non perdere: le Petronas Twin Towers, la Torre KL, la città di Malacca e Georgetown.

2. Esperienze nel verde: le folte foreste pluviali sono un punto di forza della Malesia. La loro conservazione ha permesso lo sviluppo e la protezione di flora e fauna endemiche e uniche, offrendo la possibilità di esperienze straordinarie, da un’avventurosa spedizione di trekking a una passeggiata nella giungla. Da non perdere: Mossy Forest Cameron Highlands, Chemerong Berembun Langsir e il Parco nazionale Pulau Kukup.

3. Spiagge e isole: le lunghe distese di spiagge sono alcune delle tante eccezionali attrazioni della Malesia. C’è soltanto l’imbarazzo della scelta tra attività come lo snorkeling e le immersioni subacquee per ammirare le colorate barriere coralline, nutrire gli squali oppure nuotare e prendere il sole. Da non perdere: Bohey Dulang, isola di Sipadan, l’isola di Tioman e il parco marino di Pulau Payar.

4. Diversità culturale: in Malesia convivono tantissime etnie e gruppi indigeni, come gli Orang Asli, i nativi della Malesia, 18 gruppi etnici che vivono in armonia, preservando l’eredità del passato. Da non perdere: le Batu Caves, Masjid Zahir e il villaggio culturale del Sarawak.

5. Uno scrigno di flora e fauna: le verdi foreste e le spumeggianti cascate della Malesia trasformano ogni escursione o un trekking in uno dei tanti parchi nazionali in un’avventura unica, un tripudio per tutti gli appassionati di fauna selvatica. Da non perdere: Taman Negara, KL Forest Eco Park, Kinabalu Park ed Endau-Rompin National Park.

6. I siti Unesco: in Malesia sono presenti quattro siti dichiarati patrimonio dell’Umanità. Il Gunung Mulu National Park, che offre una vista mozzafiato di pinnacoli e grotte calcaree; il Kinabalu Park, abitato da migliaia di specie di flora e fauna; Georgetown e Malacca, due città che mostrano la cultura e il patrimonio della Malesia.

7. Le meraviglie della natura: la Malesia è costituita da foreste, cascate e grotte. Ogni meraviglia naturale stupisce per la sua unicità. Da non perdere: il Parco nazionale Gunung Mulu, Sky Mirror e il Parco Nazionale Pulau Kukup.

8. Paradiso della gastronomia: la varietà gastronomica della Malesia è unica al mondo. Come sono unici alcuni dei suoi piatti, che vanno dal Nasi Lemak al delizioso Assam Laksa. La diversità della cucina rispecchia le differenti culture che coesistono in Malesia. Ogni regione ha una sua gastronomia. Da non perdere: Jalan Alor, Malacca, Georgetown.

9. La Malesia è visitabile tutto l’anno: nonostante la stagione dei monsoni, la Malesia si può visitare tutto l’anno. Il clima tropicale varia da soleggiato a nuvoloso, da lieve pioggia a pioggia.

10. Tradizione e storia: la diversità della Malesia sta nelle culture e nelle tradizioni, nell’etnia multirazziale dei malesi, cinesi, indiani, Melanau, Iban, Kadazan-Dusun, così come gli Orang Asli (popoli indigeni), i visitatori rimarranno stupiti dalla storia dei rituali e delle pratiche di ogni cultura. Da non perdere: il villaggio culturale di Sarawak, il Palazzo di Penang Peranakan e il Glass Temple.

11. Al centro di arte e cultura: tantissimi gli eventi e festival per celebrare la multiculturalità della Malesia. Il Paese è noto per la celebrazione di Hari Raya Aidilfitri, i sontuosi banchetti che decretano il termine del Ramadan, e Deepavali, il festival delle luci nella religione indù, tra gli altri. Da non perdere: il Borneo Arts Festival, l’East Coast Craft Textile Fest 2020 e il Sabah Fest, il festival del raccolto.

12. Una destinazione instagrammabile: tesori nascosti che fanno da sfondo ideale per i fotografi e anche per i fan di Instagram. Da non perdere: il padiglione Astaka Morocco, Frog Hill e Crocker Range Park.

13. Per le coppie: la Malesia è anche la destinazione ideale dove trascorrere la luna di miele in luoghi da sogno tra isole e altre località straordinarie. Da non perdere: Bohey Dulang, Cameron Highlands e Pulau Redang.

14. I malesi sono un popolo accogliente: i malesi sono noti per la cortesia, la cordialità, la gentilezza e l’accoglienza, che facilitano ogni tipo di viaggio.

15. Tesori da scoprire: sono molti i modi per scoprire la Malesia, anche semplicemente chiedendo alla gente del posto di indicare località segrete e fuori dai circuiti comuni.

16. Ideale per le famiglie: un viaggio in Malesia è ideale anche in famiglia, perché la destinazione offre moltissime attività divertenti e che si possono vivere tutti insieme. Dall’osservare e riconoscere specie di uccelli uniche nel KL Bird Park alle emozionanti passeggiate nel parco a tema Sunway Lagoon. Da non perdere: Petronas Twin Towers, Sunway Lagoon Theme Park e Legoland.

17. Vacanze avventura: chi ama l’avventura qui trova la propria destinazione. La Malesia offre l’opportunità di praticare attività e sport come alpinismo, escursionismo, trekking nella giungla, speleologia e molti altri ancora Da non perdere: escursionismo sul fiume Kampar, Jugra, Chemerong-Berembun-Langsir.

18. Relax: ci sono dei luoghi in Malesia votati alla serenità, per chi desidera regalarsi un momento di pace e relax e immergersi in paesaggi naturali che riempiono gli occhi di bellezza. Da non perdere: Cameron Highlands, Genting Highlands e il Panorama Langkawi SkyCab.

19. Eventi, musica e divertimento: c’è solo l’imbarazzo della scelta tra tutti gli eventi previsti nel 2020, tra festival, concerti, eventi sportivi, mostre, carnevali e kermesse gastronomiche che esaltano la ricca cucina. Da non perdere: il Borneo Jazz Festival, lo Spartan 2020 e il Raub International Durian Festival.

20. Shopping: i numerosi centri commerciali della Malesia, come Pavillion KL, Sunway Pyramid, Mid Valley Megamall, sono in grado di soddisfare tutti i desideri in fatto di shopping. E se non bastasse, ogni regione presenta una ricca varietà di oggetti di artigianato, tessuti e altri prodotti tipici e mercati di strada.

Vi serve qualche altro spunto?