Fonte: iStock La nuova crociera di quattro anni per scappare dalla presidenza Trump

Con l’esito delle ultime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, una compagnia di crociere con sede in Florida ha lanciato un’offerta decisamente insolita: pacchetti di viaggio per chi desidera trascorrere i prossimi quattro anni lontano dalla politica americana. Villa Vie Residences, specializzata in crociere residenziali di lunga durata, propone itinerari che coprono sette continenti e oltre 400 destinazioni, evitando accuratamente ogni scalo negli Stati Uniti. L’idea, già ribattezzata dalla stampa “vacanze lunghe un mandato”, punta a catturare l’attenzione di chi cerca un rifugio dal clima politico turbolento.

Quattro anni in mare: il programma Tour La Vie

Il programma, battezzato Tour La Vie, offre diverse opzioni di durata, ciascuna con un nome evocativo:

“Escape from reality” (un anno), per chi vuole una pausa più breve ma comunque significativa;

(un anno), per chi vuole una pausa più breve ma comunque significativa; “Mid-term selection” (due anni), un chiaro riferimento alle elezioni di metà mandato;

(due anni), un chiaro riferimento alle elezioni di metà mandato; “Everywhere but Home” (tre anni), un invito a esplorare il mondo evitando appunto gli Stati Uniti;

(tre anni), un invito a esplorare il mondo evitando appunto gli Stati Uniti; Per i più decisi, c’è “Skip forward”, un’opzione di quattro anni che permette di “saltare avanti” fino alle prossime elezioni.

Ogni itinerario è concepito per garantire un’esperienza continua in clima estivo, grazie a una rotta studiata per evitare il freddo. “Non serve il cappotto”, promette il sito dell’operatore.

Quanto costa “saltare” un mandato presidenziale?

L’esperienza non è certo alla portata di tutti:

Un anno in cabina doppia costa circa 50.000 dollari a persona, mentre una cabina singola arriva a 80.000 dollari .

a persona, mentre una cabina singola arriva a . Chi sceglie di impegnarsi per quattro anni può beneficiare di uno sconto: il costo totale per una cabina doppia è di 159.999 dollari, mentre una singola ammonta a 255.999 dollari.

Per chi non può permettersi un pagamento immediato, Villa Vie Residences offre un’opzione di finanziamento chiamata Pay as you go, che prevede un deposito iniziale del 50% e il saldo sei mesi prima dell’imbarco.

Una strategia di marketing apolitica

Secondo l’amministratore delegato di Villa Vie Residences, Mikael Petterson, l’idea di creare questa tipologia di crociere non ha radici politiche: “Abbiamo pensato a questa campagna di marketing prima ancora di conoscere il vincitore delle elezioni”, ha dichiarato a Newsweek. “Sapevamo che, indipendentemente dal risultato, metà della popolazione si sarebbe sentita insoddisfatta. Il nostro scopo era offrire un’opzione a chi si sente minacciato dal contesto attuale”.

La scelta di restare neutrali non è casuale: la compagnia mira a intercettare un pubblico ampio, non legato a una particolare ideologia politica, ma accomunato dal desiderio di evasione. In un momento in cui la polarizzazione negli Stati Uniti raggiunge livelli sempre più alti, una simile proposta si presenta come un’alternativa concreta per chi sogna un nuovo inizio, anche solo temporaneo.

Viaggi di lusso o fuga dalla realtà?

La proposta di Villa Vie Residences si inserisce in un panorama di esperienze di viaggio sempre più personalizzate, pensate per rispondere non soltanto al desiderio di evasione, ma anche alla necessità di “disconnettersi” da un ambiente percepito come ostile. Con un costo che si avvicina al quarto di milione di dollari per una crociera di quattro anni, si tratta di vacanze di lusso per pochi, ma che rappresentano una nuova frontiera del turismo residenziale, dove comfort e itinerari esclusivi si uniscono a una buona dose di ironia politica.