Prima parti e poi paghi: viaggiare non è mai stato così facile

Le vacanze, alle volte, sono una croce e delizia per via del costo che hanno. Ma per fortuna, c’è un nuovo modo di viaggiare che permette prima di partire e poi di pagare. Un metodo semplice e ricco di vantaggi per correre a esplorare quello che più si ama e che, nel profondo del nostro cuore, abbiamo sempre desiderato.

La formula di pagamento in questione è meglio conosciuta come “Buy now, pay later”, e noi siamo qui per spiegarti come funziona e come usufruirne, dal momento che è offerta da una FinTech tutta italiana che ha trasformato il mondo dei pagamenti online e in-store.

Come funziona e tutto quello che devi sapere

L’azienda che ti permette di comprare oggi, partire domani e pagare in seguito si chiama Scalapay e, grazie a essa, puoi dilazionare il tuo acquisto in tre rate, sempre senza interessi.

Leader italiano dei pagamenti “Buy now, pay later”, con pochi click puoi scegliere il viaggio dei tuoi sogni per poi pagarlo in tre momenti diversi: la prima non appena procedi all’acquisto, la seconda a distanza di un mese e la terza 30 giorni dopo ancora, tutto automaticamente addebitato sulla carta che hai usato per acquistare.

Ma non è finita qui: comprare con Scalapay vuol dire anche non aver nessun costo aggiuntivo in termini di interessi o commissioni.

Perché vale la pena comprare un viaggio in questo modo

Oltre a poter scegliere la meta che hai sempre desiderato, usare i servizi di Scalapay vuol dire acquistare un viaggio nella totale trasparenza, grazie a un semplice e preciso piano di pagamento che non presenta asterischi e costi nascosti.

Attenzione, ciò non implica che dovrà essere un’avventura dal prezzo inaccessibile. Questo sistema, infatti, ti consente di acquistare a rate, e con estrema chiarezza e semplicità, anche esperienze che richiedono importi molto piccoli.

Ma c’è un aspetto che, probabilmente, è molto più interessante di tutto quello che è stato appena detto: il pagamento così dilazionato è anche sinonimo di diversi vantaggi come, per esempio, un upgrade di camera, dei servizi alla spa, la possibilità di prolungare il tuo soggiorno e molto altro ancora.

Insomma, paghi con tutta la calma del mondo senza interessi o commissioni, ti fai un viaggio che di certo non dimenticherai, e in più avrai anche la possibilità di migliorare la tua esperienza con i servizi che vorrai aggiungere. Va da sé che questo modo di viaggiare è forse il migliore che ti potesse capitare.

Il ricco catalogo di Scalapay

Ma arriviamo al dunque: cosa offre Scalapay? Quali sono le mete che puoi raggiungere e le esperienze che puoi fare approfittando di questo metodo di pagamento?

Sarai felice di sapere che con tremila brand partner e con un catalogo sempre più in crescita, navigando sul sito di Scalapay troverai certamente tutto quello che stai cercando.

Ti basti pensare che sono oltre 200 le aziende del travel che hanno scelto di aderire a questa formula, di cui circa la metà sono strutture ricettive, tra cui TH Resorts, Garibaldi Hotels, Mangia’s. E tutto questo solo per il momento, perché l’azienda è in continua evoluzione.

Se ami la comodità e la tranquillità, puoi scegliere di fare una vacanza in un luogo paradisiaco in uno dei tanti villaggi turistici offerti dalle varie agenzie di viaggio e tour operator presenti sul sistema, come Alpitour. E da queste parti lo sai: il relax, ma anche il divertimento, sono assicurati.

Nel caso in cui tu non abbia amici con cui partire, ma allo stesso tempo non voglia privarti delle vacanze, niente paura! Tra i partner di Scalapay ci sono anche i tour operator che organizzano viaggi di gruppo in giro per il mondo, come WeRoad e SiVola. Un modo interessante per scoprire persone nuove e vedere posti straordinari.

Oppure vuoi andare in crociera? Bene, sei nel posto giusto: puoi trovare i biglietti che desideri per avventurarti nei mari di tutto il nostro pianeta, per poi scendere e fare tutte le escursioni previste dalle compagnie.

Non mancano di certo le esperienze adrenaliniche come i voli in mongolfiera per ammirare tutta l’Italia dall’alto: da Aosta a Cosenza, da Torino a Matera, dalle Dolomiti alla Puglia, dal Friuli all’Umbria, ma anche parchi divertimento come Mirabilandia che, con i suoi 850mila metri quadrati, 46 attrazioni, 6 aree tematiche e molto altro ancora, è il parco divertimento più grande di tutta Italia. La destinazione ideale per grandi e piccini che quest’anno, inoltre, festeggia 30 anni.

Insomma, il catalogo di Scalapay ti permette davvero di scegliere quello che più preferisci, ma pagando in 3 comode rate e senza interessi: il vero viaggio perfetto.