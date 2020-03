Posti vicini anche viaggiando in economica: come evitare di essere separati

editato in: da

Lo sanno bene i viaggiatori più esperti, volare low cost è decisamente vantaggioso e ormai si può arrivare quasi ovunque, ma bisogna stare attenti ad alcune piccole insidie. Ad esempio, la tariffa più economica spesso non vi permette di scegliere il posto in cui sedere, al momento della prenotazione. E può così capitare di viaggiare separati dal vostro compagno.

Se avete in mente di programmare la vostra prossima vacanza in famiglia o con gli amici, potreste volervi assicurare di volare in compagnia e non vicino a dei perfetti sconosciuti. Informatevi presso il sito della compagnia aerea che avete scelto per verificare se, all’atto della prenotazione, sia possibile scegliere il posto a bordo. Come dicevamo, le compagnie low cost e in generale i biglietti per la Economy Class non garantiscono questo servizio aggiuntivo. Non resta dunque che adottare qualche semplice stratagemma per evitare di ritrovarsi da soli per tutto il viaggio.

La prima cosa da fare è sempre quella di verificare le condizioni di prenotazione della compagnia aerea con cui volerete. Potreste scoprire che avete diritto a scegliere il sedile che vi spetterà per il volo che avete intenzione di acquistare. Qualora questo non fosse possibile, mettetevi in contatto con il servizio clienti del vettore e spiegate la situazione. La maggior parte delle compagnie tende a dare la possibilità alle famiglie di viaggiare in posti vicini, o quantomeno può garantire ad ogni passeggero minore di 15 anni di avere accanto almeno un adulto del suo nucleo familiare.

Ricordate di contattare la compagnia aerea anche – anzi, soprattutto – nel caso in cui prenotiate i biglietti da un sito che funge da intermediario. Se non ottenete risposta positiva, cercate quantomeno di prenotare i vostri posti in rapida successione, nella speranza che gli acquisti vengano processati insieme e che voi e i vostri compagni di viaggio vi troviate vicini. Neanche questo trucchetto ha funzionato? L’ultima soluzione potrebbe essere proprio quella che non vi aspettavate.

Arrivate in anticipo all’aeroporto e chiedete informazioni al personale di terra: spiegando la vostra situazione, potreste ottenere i vostri posti vicini, un risultato così tanto agognato. A questo punto, non vi resterà che imbarcarvi e godervi il viaggio, pronti per una splendida avventura.