Dove sciare sulle Dolomiti: gli impianti aperti per la stagione 2018-2019

Tutte le piste da sci sulle Dolomiti che hanno già aperto le porte ai turisti nella stagione invernale 2018-19. Dall’Alto Adige al Trentino, ecco dove potersi già rilassare tra chalet e piste.

La stagione invernale 2018-19 ha già avuto inizio su svariate pista da sci. Per le restanti è invece alle porte ormai. È possibile dunque prenotare una vacanza a base di sport e relax, con le Dolomiti che rappresentano una delle mete ideali, con una bianca colata di neve che propone discese avventurose e per principianti fino a maggio del prossimo anno.

Ecco le piste dove la stagione sciistica ha avuto inizio tra i mesi di settembre e ottobre:

: a partire dal 15 settembre scorso è possibile sciare in Val Senales, mentre dal 3, 6 e 27 ottobre è consentito cimentarsi sulle discese di Solden, Stubai e Solda all’Ortles. In tutti i casi le piste resteranno aperte fino ai primi giorni di maggio del 2019, eccezion fatta per Stubai, la cui stagione si prolungherà fino al 2 giugno Trentino: stessa data d’apertura e chiusura per Passo del Tonale, Giacciaio Presena e Pontedilegno, ovvero il 27 ottobre 2018 e il 19 maggio 2019

Ecco le piste dove la stagione sciistica ha avuto inizio a novembre:

: Ortler Skiarena ha aperto le porte al pubblico l’1 novembre, mentre il 17 novembre è toccato a Tre Cime. Nel primo caso chiusura prevista il 5 maggio e nel secondo il 7 aprile 2019 Trentino: dal 17 novembre è possibile sfruttare le piste di Passo Rolle, aperte fino al 7 aprile 2019

Sarà possibile divertirsi con il ‘Cavaliere’ di questa stagione sciistica in Alto Adige. Ruolo per il quale era possibile presentare la propria candidatura entro il 31 ottobre 2018. A metà strada tra una guida e un animatore, saprà rendere speciale la permanenza di tutti i turisti, in coppia, tra amici o in famiglia.

Tanti inoltre i percorsi per gli appassionati di trekking, alla ricerca di scorci da sogno. Ad aggiungersi alla lista di esperienze ci sono inoltre i classici chalet di montagna, dove trovare un po’ di pace sia d’estate che d’inverno. Basti pensare a quelli del Ledro Mountain Chalets, tra il lago di Garda e le Dolomiti del Brenta.