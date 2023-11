Aprono le piste da sci: dove andare in montagna quest’inverno

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Stagione sciistica in Italia: quando riaprono gli impianti

Manca ormai pochissimo alla riapertura degli impianti sciistici presso le principali località montane d’Italia: con il repentino calo di temperatura delle ultime settimane e le perturbazioni che si sono susseguite, finalmente ha iniziato a nevicare ad alta quota e le piste sono in preparazione. Per i tantissimi amanti delle vacanze sulla neve, si prospetta una stagione interessante e ricca di sorprese. Scopriamo quali sono le mete migliori per quest’anno.

Come sarà la stagione sciistica

Dalle Alpi agli Appennini, le prime nevicate hanno già imbiancato le cime montuose e presto gli impianti torneranno in funzione. Sta per partire la nuova stagione sciistica, che per gli italiani sarà particolarmente ostica: a causa degli ultimi rincari, anche le tariffe per acquistare gli skipass continuano ad aumentare. E se da una parte c’è grande attesa per il ritorno sulle piste da sci, in molti saranno costretti, se non a rinunciare alle vacanze sulla neve, quantomeno a concedersi solo un weekend lungo e a diradare gli appuntamenti in montagna. Ma vediamo quando riaprono i principali impianti sciistici in Italia.

Piste da sci: le prossime riaperture

In Lombardia, la ski area di Livigno è particolarmente ricca di sorprese: la riapertura è prevista per sabato 2 dicembre 2023, per tutti gli amanti degli sport sulla neve. Una delle località sciistiche più interessanti è la Mottolino Fun Mountain, con ben 27 piste di ogni difficoltà e tante altre attività da praticare all’aria aperta, tra cui lo snowboard e il freeskiing. Nel cuore del “Piccolo Tibet”, dunque, il divertimento è garantito per tutti – anche per i più piccini, con l’area Yepi che vanta piste da sci semplici, da percorrere insieme alla mascotte ufficiale degli impianti.

Passiamo in Trentino Alto Adige, all’ombra delle splendide Dolomiti: anche in Val di Fassa, l’inizio della stagione sciistica è fissato per sabato 2 dicembre 2023. Qui si snodano due grandi comprensori, che in totale vantano ben 210 km di piste da sci, quattro skitour (tra cui il celebre Sellaronda) e otto snowpark. Una delle novità dell’anno è la Val di Fassa Wonders, un’esperienza incredibile che offre ai turisti la possibilità di esplorare ogni giorno uno skitout diverso, divertendosi con gli sci ai piedi e ammirando nel contempo panorami sensazionali.

Per chi invece proprio non sa aspettare, le ski area di Madonna di Campiglio e Passo del Tonale riaprono da sabato 18 novembre 2023, limitatamente ad alcune piste da sci: si tratta dei tracciati situati nella parte alta del Grostè e di quelli nel bacino glaciale del Presena. Mentre sabato 25 novembre 2023 dovrebbero ripartire gli impianti del Paganella Ski e quelli dello Ski Center Latemar. A seguire, pian piano tutte le altre stazioni sciistiche torneranno ad essere affollate dai turisti, con San Martino di Castrozza e Lavarone che concluderanno le inaugurazioni il 5 dicembre 2023.

In Valle d’Aosta, qualcuno ha già avuto la possibilità di mettere gli sci ai piedi: sul Breuil-Cervinia, grazie agli impianti del Plateau Rosà, la stagione è iniziata lo scorso 14 ottobre 2023. L’attesa sta quasi per finire anche presso le altre ski area, con l’apertura dei comprensori di La Thuile, Courmayeur e Pila prevista per sabato 25 novembre 2023. La regione offre un’ampia scelta per i turisti, con 19 stazioni sciistiche, oltre 800 km di piste e sette snowpark, ai quali si aggiungono i numerosi itinerari fuori pista, per chi cerca l’adrenalina.