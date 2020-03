Lucchetti nei bagagli, sono davvero utili?

editato in: da

Un po’ per la paura di subire furti, un po’ per scaramanzia, i viaggiatori che utilizzano i lucchetti per chiudere le proprie valigie sono davvero moltissimi. Piccoli, enormi, con la chiave o la combinazione da ricordare: di lucchetti ne esistono davvero di moltissimi tipi, ma davvero sono utili in viaggio?

Di certo sono una sicurezza in più che non guasta mai, soprattutto se, nella valigia, sono stati riposti alcuni oggetti di valore. Ovviamente, se si viaggia in aereo, è sempre sconsigliato lasciarvi gioielli, macchine fotografiche e altri preziosi: tutte cose che sarebbe sempre meglio portare con sé, nel bagaglio a mano. I lucchetti, inoltre, sono spesso utilizzati per tenere ben salda la cerniera, uno strumento di chiusura utile nel caso si abbia esagerato con i vestiti.

Ancora, sono perfetti da utilizzare anche quando si viaggia in posti affollati, come treni o autobus, oppure se si sceglie di alloggiare in un ostello, in una camera comune. Possono essere sempre utili come deterrenti, per allontanare la paura che qualcuno possa rovistare tra le proprie cose, anche se ormai moltissimi alloggi offrono servizi come ripostigli e spazi chiusi in cui riporre i propri effetti personali.

Le serrature da valigia sono un sinonimo di protezione, quindi, ma non offrono mai certezza sul fatto che nessuno toccherà le vostre cose. Anche perché su Youtube girano dei tutorial che insegnano ad aprirli facilmente e poi, se qualcuno è proprio intenzionato ad aprire il bagaglio, può sempre trovare il modo di farlo: ad esempio, tagliandolo sui lati morbidi.

Una piccola problematica, soprattutto per chi viaggia spesso in aereo, è dato dal fatto che, essendo di metallo, il lucchetto potrebbe intralciare i primi controlli in aeroporto. Oppure, anche se capita di rado, ci può essere la remota possibilità che rimanga impigliato nel meccanismo di movimentazione dei bagagli.

Per questo, esistono delle facili alternative. Per prima cosa si possono utilizzare delle fascette di plastica: sono molto economiche e capaci di avvolgere il bagaglio interamente, proteggendolo anche dai malintenzionati. Altrimenti, un’altra idea, può essere quella di rivestire la valigia con diversi strati di pellicola per un livello di protezione che non intralci i controlli all’aereo e scoraggi eventuali furti.