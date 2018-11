Le migliori destinazioni per i nomadi digitali

Da Bali a Berlino, ecco quali sono le città nel mondo che attirano maggiormente l’attenzione dei “nomadi digitali”. Si tratta di quei lavoratori, soprattutto in età tra i 20 e i 40, che hanno deciso di liberarsi di scrivania e ufficio, lavorando come freelance. Tutto ciò che occorre è una connessione Wi-Fi e un pc portatile, per poter lavorare e vivere in giro per il mondo. Un modo per arricchire la propria vita d’esperienze, evitando di farsi inghiottire da una routine monotona, che offre qualche garanzia in più ma a caro prezzo, quello della nostra libertà.