Ecco cosa conviene comprare in quest'isola delle Canarie, dove è possibile trovare diversi mercati tradizionali e centri commerciali, per l'acquisto di souvenir

Fonte: iStock Mercato tradizionale di Teguise, Lanzarote

La vacanza a Lanzarote sta per terminare? È il momento di comprare prodotti e souvenir per ricordare questa fantastica vacanza in quest’isola delle Canarie.

Sapere cosa comprare non deve assolutamente allarmare i visitatori di Lanzarote. Qui, infatti, sono presenti numerosi punti vendita dove acquistare oggetti che ricordino l’atmosfera canaria. È possibile trovare diversi mercatini e botteghe artigianali, ma anche centri commerciali e vie piene di negozi, che si trasformano nel luogo ideale per gli amanti dello shopping. Ecco dove e cosa conviene comprare a Lanzarote!

I mercati artigianali di Lanzarote

Il primo consiglio per tutti coloro che vogliono sapere cosa conviene comprare a Lanzarote è dirigersi verso uno dei tanti mercatinio artigianali presenti sull’isola. Sono presenti numerose bancarelle dove è possibile acquistare diversi prodotti e souvenir che aiuteranno sicuramente a ricordare l’esperienza a Lanzarote, per sé e per i propri familiari.

Il primo consiglio per tutti coloro che intendono conoscere cosa conviene comprare a Lanzarote è dirigersi verso uno dei mercati artigianali che si tengono sull’isola. Le bancarelle sono numerose e non mancano affatto i souvenir, che consentiranno ai viaggiatori di conservare sempre un piccolo ricordo delle Canarie. Ecco alcuni dei mercati più popolari:

Mercato di Mancha Blanca : si trova vicino al parco nazionali di Timanfaya, famoso per i suoi prodotti artigianali in pietra lavica e le numerose ceramiche dipinte a mano;

: si trova vicino al parco nazionali di Timanfaya, famoso per i suoi prodotti artigianali in pietra lavica e le numerose ceramiche dipinte a mano; Mercato di Arrecife : si tratta di un mercato settimanale nella capitale di Lanzarote, dove è possibile trovare diversi oggetti creati a mano, come gioielli e bigiotteria, ma anche i tessuti tradizionali;

: si tratta di un mercato settimanale nella capitale di Lanzarote, dove è possibile trovare diversi oggetti creati a mano, come gioielli e bigiotteria, ma anche i tessuti tradizionali; Mercato di Teguise : probabilmente il più famoso mercatino tradizionale dell’isola, vivace e colorato, dove acquistare soprattutto prodotti alimentari locali, come formaggi e vini locali e, per i più golosi, anche churros fritti e molto altro;

: probabilmente il più famoso mercatino tradizionale dell’isola, vivace e colorato, dove acquistare soprattutto prodotti alimentari locali, come formaggi e vini locali e, per i più golosi, anche churros fritti e molto altro; Mercato di Haria: famoso per la sua atmosfera rilassante, nel mercato tradizionale di Haria si trovano prodotti unici, manufatti di legno e gioielli in pietra vulcanica

Centri commerciali di Lanzarote

Per gli amanti dello shopping “moderno” sono presenti diversi centri commerciali. Ad esempio, il Deiland Plaza, situato ad Arrecife, che offre una vasta gamma di negozi di abbigliamento, elettronica e cosmetici dei più famosi marchi internazionali, ma anche il il centro Papagayo, a Playa Blanca, dove acquistare anche souvenir, ed il centro commerciale Biosfera Plaza, che si trova a Puerto del Carmen e che offre una vista spettacolare sull’oceano e, oltre a numerosi negozi, intrattenimento per tutte le età.

Cosa comprare a Lanzarote?

Ecco una lista di prodotti tipici dell’isola, che sicuramente saranno in grado di ricordare in tutti i sensi la favolosa vacanza a Lanzarote, tra vulcani, surf e spiagge mozzafiato.

Per tutti coloro che intendono portarsi a casa specialità tipiche di Lanzarote, è impossibile perdere i mercati di cui si è parlato in precedenza, che offrono a visitatori e cittadini locale numerosi prodotti alimentari. Qui, infatti, è possibile trovare e provare: i famosi formaggi di capra, spesso affumicati e stagionati, i prelibati vini locali, bianchi e prodotti con uve Malvasia, il miele di palma, tipico delle Canarie e che si identifica come il souvenir culinario per eccellenza, e l’aloe vera, conosciuta per le sue proprietà curativa e che può essere acquistata direttamente anche dai produttori locali.

Ci sono, poi, prodotti artigianali che possono essere scelti anche come articoli d’arredo unici. Si tratta delle ceramiche dipinte a mano di Lanzarote, famose per i loro colori vivaci ed i motivi tradizionali, idea regalo perfetta, oppure i gioielli in pietra vulcanica, realizzati con la pietra lavica dell’isola e che rappresentano un pezzo naturale dell’isola, ed infine le maschere o le varie sculture in legno, spesso intagliate a mano e che rappresentano figure storiche e mitologiche.

Lanzarote è una splendida isola delle Canarie, un’attrazione naturale unica, grazie alla sua formazione vulcanica ed i suoi paesaggi, dove è possibile vivere esperienze indimenticabili. Una vacanza dalla quale portare a casa il più possibile, per ricordare momenti fantastici ed unici.