Lanzarote: 10 esperienze imperdibili

è la più orientale delle Canarie ed è la quarta più grande delle isole dell’arcipelago. Non stupisce che sia una meta molto gettonata per le vacanze, merito delle sue splendide spiagge, ma anche dei suoi patrimoni naturali, dei suggestivi scenari vulcanici, dei villaggi ricchi di storia e di monumenti unici. Tantein questa perla. Noi ne abbiamo selezionato 10. Tra queste, una delle tappe assolutamente imperdibili è il, l'unico parco nazionale della rete spagnola dal carattere geologico, risultato di eruzioni vulcaniche avvenute tra il 1720 e il 1736 e nel 1824. La varietà di colori e la particolarità delle forme, unite all’assenza di vegetazione e alla spettacolare costa ripida conferiscono a questo luogo una bellezza straordinaria. (In foto, Parco Nazionale di Timanfaya)