Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Veduta su Bergamo e aeroporto di Orio al Serio

L’aeroporto di Orio al Serio, conosciuto anche come Milano Bergamo Airport, è uno degli scali più importanti del Nord Italia ed è utilizzato principalmente da compagnie low-cost come Ryanair. Orio al Serio si trova a pochi chilometri da Bergamo e per questo rappresenta un’alternativa conveniente per chi parte da Milano e dintorni.

Ecco tutte le opzioni disponibili per raggiungere l’aeroporto in modo rapido ed efficiente, anche se si vuole optare per i mezzi pubblici.

Dove si trova l’aeroporto di Orio al Serio

L’aeroporto di Orio al Serio si trova in una posizione super strategica: a soli 5 km dal centro di Bergamo e a circa 50 km da Milano, il che lo rende perfetto sia per chi parte dalla città meneghina sia per chi si trova nel cuore della provincia bergamasca.

Ma non finisce qui: lo scalo è situato a due passi dall’autostrada A4 Milano-Venezia, una delle principali arterie del Nord Italia, il che rende l’accesso comodo e veloce sia in auto che con i mezzi pubblici. In pratica, è il punto di partenza ideale per volare low cost in Europa… E tornare giusto in tempo per l’aperitivo a Milano!

Raggiungere l’aeroporto di Orio al Serio in bus navetta

Una delle opzioni più comode per arrivare all’aeroporto di Orio al Serio da Milano è il bus navetta, un servizio attivo 7 giorni su 7, con corse frequenti in diversi orari del giorno e della notte.

I bus partono principalmente dalla Stazione Centrale di Milano e impiegano circa 50 minuti per raggiungere l’aeroporto, traffico permettendo. Diverse compagnie offrono questo servizio, quindi è consigliabile verificare gli orari e le tariffe aggiornate sui siti ufficiali delle aziende di trasporto.

Raggiungere Orio al Serio in autobus privato

Per chi desidera maggiore flessibilità, esistono anche autobus privati, come l’Orio Shuttle, che collegano direttamente Milano Centrale con l’aeroporto. La tariffa per una corsa singola è di circa 10 euro e i mezzi operano dalle 3:15 alle 22:45 nei giorni feriali e dalle 4:25 alle 22:45 la domenica.

Alcuni servizi collegano anche l’aeroporto di Milano Malpensa con Orio al Serio, con una fermata intermedia a Monza.

Prenota qui il tuo trasferimento da e per Milano Centro se viaggi per l’aeroporto di Orio al Serio

Raggiungere l’aeroporto di Orio al Serio in treno

Non esiste un collegamento ferroviario diretto con l’aeroporto di Orio al Serio. Tuttavia, è possibile raggiungere la stazione ferroviaria di Bergamo e da lì prendere un autobus del servizio ATB (Auto Trasporti Bergamo) che in circa 10 minuti arriva al terminal.

I treni da Milano Centrale a Bergamo sono frequenti e impiegano circa un’ora per il tragitto. Il costo del biglietto è di circa 5,50 euro per una corsa singola.

Raggiungere l’aeroporto di Orio al Serio in auto o taxi

Chi viaggia in auto non deve scoraggiarsi, perché arrivare a Orio al Serio non richiede molto tempo, soprattutto da Milano: in auto, infatti, si può prendere l’autostrada A4 Milano-Venezia e uscire al casello di Bergamo, seguendo poi le indicazioni per l’aeroporto. Sono disponibili diversi parcheggi a pagamento nei pressi del terminal.

Per chi preferisce il taxi, il costo di una corsa dalla Stazione Centrale di Milano all’aeroporto è di circa 100 euro, rendendola la soluzione meno economica ma più comoda in caso di viaggi con bagagli ingombranti o in orari notturni.