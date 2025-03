Come arrivare all’aeroporto di Ciampino da Roma Tiburtina

L'aeroporto di Ciampino, il secondo della capitale, è molto ben collegato con le principali stazioni di Roma. Ecco come raggiungerlo da Tiburtina.

Ingresso dell'aeroporto di Roma Ciampino

Arrivare all’aeroporto di Roma-Ciampino da Roma Tiburtina è molto semplice. Per arrivare a destinazione ci sono diverse opzioni di trasporto disponibile, sia pubblico, che privato. Si tratta del secondo aeroporto della capitale italiana, che conta il passaggio di circa 4 milioni di viaggiatori all’anno e che negli anni rientra fra i 15 aeroporti italiani più frequentati.

Dove si trova l’aeroporto di Ciampino?

L’aeroporto di Ciampino, conosciuto anche come aeroporto Pastine, si trova nella parte meridionale di Roma, nel comune di Ciampino e lungo la Via Appia Nuova. Dista circa 15 chilometri dal centro della capitale italiana e viene utilizzato, a differenza del più grande aeroporto di Fiumicino, per i voli low-cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Grazie alla sua posizione è facilmente raggiungibile con diversi mezzi di trasporto e dalla stazione di Roma Tiburtina. Come arrivare all’aeroporto di Ciampino da Tiburtina

Treno regionale

Una delle soluzioni più utilizzate, e fra le più efficienti, è quella di utilizzare i treni regionali. Dalla stazione di Roma Tiburtina, infatti, è possibile prendere un treno regionale diretto alla stazione di Ciampino. Il viaggio dura all’incirca 20 minuti, con una frequenza giornaliera molto alta di tratte verso l’aeroporto. I biglietti costano 2,70€ ed è possibile acquistarli anche online sul sito di Trenitalia. Nel prezzo è compreso il bus Ciampino Airlink, un servizio navetta che collega la stazione all’aeroporto con una linea dedicata.

Autobus diretti verso l’aeroporto

Esistono nella capitale diverse compagnie che offrono servizi di autobus diretti, e non, dalla stazione di Roma Tiburtina all’aeroporto di Roma-Ciampino. Ad esempio, è possibile scegliere il servizio offerto da FlixBus, con corse frequenti durante la giornata. Il prezzo di questo viaggio è di 6,99€ ed è acquistabile direttamente online sul sito della compagnia.

Fonte: iStock

Metropolitana e autobus

Un’altra valida opzione per raggiungere questo aeroporto di Roma è sicuramente quella di combinare la metropolitana con l’autobus. In questo caso, dalla stazione Tiburtina è necessario recarsi alla stazione di Roma Termini con la linea B della metropolitana, direzione Laurentina. Da qui sarà necessario trasferirsi sulla linea A, direzione Anagnina e quindi scendere al capolinea Anagnina. Qui è possibile l’autobus ATRAL, che porta direttamente all’aeroporto di Ciampino.

Ci sono altri servizi a Roma che portano direttamente all’aeroporto di Ciampino raggiungendo prima la stazione di Roma Termini in metropolitana. Uno di questi è SIT Bus Shuttle, che porta all’aeroporto di Ciampino con un biglietto del costo di 6€, solo andata, o di 11€, andata e ritorno. Servizio simile lo offre anche la compagnia Terravision, ma al prezzo di 7€.

Si tratta di combinazioni che richiede sicuramente più tempo rispetto , ma che rappresentano una valida alternativa in caso di necessità.

In Taxi

Infine, per chi desidera una maggiore comodità, allora è sempre disponibile il servizio taxi dalla stazione di Roma Tiburtina fino all’aeroporto Ciampino. C’è un prezzo fisso istituito per questa tratta. Infatti, da e per l’aeroporto è prevista una tariffa fissa di 40€.

Per questo tipo di spostamento è sempre bene controllare e pianificare tutto, a partire dagli orari dei mezzi pubblici. Purtroppo c’è da considerare la possibilità di incappare in imprevisti, che potrebbero far perdere il volo, che sia traffico automobilistico, soprattutto durante le ore di punta, o ritardi di metropolitana e treni.

Non resta altro che preparare le valigie e partire per il prossimo viaggio dall’aeroporto di Roma Ciampino, magari dopo aver passato un’indimenticabile esperienza alla scoperta della magnifica città di Roma.