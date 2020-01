Braccioli dell’aereo: tutto quello che vi siete chiesti e nessuno vi ha detto

editato in: da

In aereo arriva il divisorio per il bracciolo che sembra un origami

Anche i viaggiatori che utilizzano spesso l’aereo probabilmente non ne conoscono tutti i “segreti”, a partire da quelli riguardanti i braccioli dei sedili. Molte possono essere le domande da porsi in merito: a chi spettano? C’è un modo per sollevarli e avere, di conseguenza, più spazio? Qual è il motivo per cui si abbassano durante il decollo e all’atterraggio? E per quanto riguarda l’igiene?

Proviamo a rispondere. Innanzitutto partiamo con il definire a chi spettano i braccioli, una questione tra le più discusse. I passeggeri di solito sono portati a pensare di avere diritto a un solo bracciolo ma non è proprio così. Infatti, chi occupa il sedile di mezzo ha diritto all’utilizzo di entrambi i braccioli.

Questo sedile centrale non offre i vantaggi di quello accanto al finestrino o al corridoio e il viaggiatore si trova spesso compresso in uno spazio angusto, magari tra sconosciuti: per ovviare almeno in parte al disagio, ha pertanto diritto a usarli tutti e due.

Se ancora lo spazio è scarso, basta premere un “bottone segreto” (non indicato dalle compagnie aeree) per alzare il bracciolo in modo tale da ottenere più libertà di movimento. Dove si trova questo bottone misterioso? Semplice: accanto alla cerniera. Una volta spinto, il pulsante il supporto sarà rilasciato e lo si potrà disporre in modo che sia allineato con la parte posteriore del sedile.

Un’altra domanda può riguardare la motivazione per cui i braccioli devono essere abbassati nel momento del decollo e in quello dell’atterraggio. Entrambe rappresentano le fasi più delicate di un volo in cui gli aerei di linea viaggiano a una velocità notevole. Fino a che non raggiungere la velocità di decisione, il pilota può comunque stabilire di interrompere il volo e fermarsi: se il bracciolo è alzato, finirà con l’abbassarsi bruscamente con il rischio di ferire qualcuno. Per questo, è buona norma rispettare sempre tutte le indicazioni impartite.

Infine, ma non per ultimo, diamo uno sguardo alla questione dell’igiene. I braccioli sono uno dei componenti più utilizzati del sedile e, di conseguenza, per quanto puliti accuratamente, andrebbero igienizzati con salviettine battericide e disinfettanti prima di usufruirne.