Nel cuore delle montagne tirolesi, tra paesaggi incantati ricoperti di neve, si nasconde una speciale magia natalizia. Gli otto mercatini di Natale “Advent in Tirol”, che puntano sulle tradizioni e le usanze tirolesi, a Innsbruck, Seefeld, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, St. Johann in Tirol e sul lago Achensee hanno riaperto le porte anche quest’inverno, per offrire prelibatezze e idee regalo.
Indice
Innsbruck: tradizione e luci tra vicoli e piazze
Nel cuore della città di Innsbruck, vicino al Tettuccio d’Oro, il mercatino tradizionale (fino al 23 dicembre), con i Vicoli delle Fiabe e dei Giganti, offre oggetti artigianali, decorazioni e manufatti tipici.
La Marktplatz (mercatino fino al 23 dicembre) è ideale per le famiglie grazie all’albero di cristalli Swarovski, alla giostra dei cavalli e al teatro delle marionette. La Maria-Theresien-Straße (fino al 6 gennaio 2026) si illumina di sfere natalizie giganti e alberi decorati, creando un suggestivo percorso tra luci e profumi.
Nei mercatini più raccolti, come quello a Wiltener Platzl (fino al 21 dicembre), a Bergisel (fino al 21 dicembre) e Sankt Nikolaus (fino al 23 dicembre), regna un’atmosfera più intima e meditativa, dove scoprire lavori artigianali di alta qualità. Per un’esperienza romantica, il mercatino sull’Hungerburg (fino al 6 gennaio 2026) regala una vista spettacolare sulla città innevata.
Seefeld: un borgo pedonale illuminato a festa
Nel centro pedonale di Seefeld, il mercatino (fino al 6 gennaio 2026) cattura subito l’attenzione con le sue bancarelle di artigianato tirolese e dolci tipici come le mandorle tostate. L’Engerlpostamt, l’ufficio postale degli angeli, è una gioia per i bambini, mentre un parco di luci e il sentiero dalle 100.000 luminarie creano un percorso da fiaba verso il cuore del paese.
Hall in Tirol: magia dell’Avvento tra calendario e fiabe
La Oberer Stadtplatz (fino al 24 dicembre) diventa un calendario dell’Avvento gigante grazie alle facciate illuminate delle case circostanti. Tutti i giorni dalle ore 18 gruppi di fiati e cori accompagnano le serate con melodie natalizie. Per i più piccoli ci sono lo Streichelzoo, la pista di pattinaggio e racconti fiabeschi, mentre lo spettacolo dei giochi di fuoco incanta tutta la famiglia.
Lago Achensee: mercatino romantico tra luci e crociere
Sul lago “Seeweihnacht” in riva all’Achensee, il mercatino (venerdì, sabato e domenica fino al 21 dicembre) offre artigianato locale e dolci tipici. La crociera sulla nave illuminata – che dalle ore 17:40 diventa anche zona per riscaldarsi presso il molo di Pertisau – regala un’esperienza romantica, mentre l’ufficio postale di Gesù Bambino permette di spedire la letterina dei desideri.
Schwaz: tradizione musicale e gastronomica
Sulla Maximilianplatz, il mercatino di Schwaz (fino al 23 dicembre) combina artigianato tirolese, prelibatezze culinarie e un programma musicale molto ricco con oltre 40 gruppi. Ogni domenica d’Avvento viene accesa una candela, mentre le corse in carrozza e le attività dedicate ai bambini rendono l’Avvento in Tirolo coinvolgente e gioioso. Nei fine settimana 5/6 e 12/13 dicembre si tiene anche il mercato dell’artigianato con espositori di opere fatte a mano.
Rattenberg: piccolo borgo illuminato da torce e candele
Rattenberg, la città più piccola dell’Austria, si trasforma in un borgo da favola grazie a luci soffuse e falò. Tra dolci tipici, percorsi delle fiabe e rappresentazioni della “Herbergssuche” (Maria e Giuseppe cercano alloggio), i visitatori trovano regali unici e momenti di puro incanto. Il programma settimanale (fino al 21 dicembre) alterna passeggiate romantiche, musica tradizionale e bande di ottoni.
Kufstein: la fortezza e il mercatino tra storia e artigianato
La città di Kufstein e la sua fortezza diventano protagoniste di un Avvento magico (fino al 21 dicembre). Il mercatino nel parco cittadino offre prelibatezze locali, musica e attività per bambini. Nelle storiche casematte della fortezza si trovano stand di artigianato, mentre cori e ottoni accompagnano le visite con un sottofondo festoso e tradizionale.
St. Johann in Tirol: sapori e laboratori per tutta la famiglia
A St. Johann, il mercatino (venerdì, sabato e domenica fino al 24 dicembre) unisce gastronomia e attività creative. I visitatori possono gustare specialità tirolesi come Brodakrapfen, Germkiachl e dolci vari, cuocere lo Stockbrot – pane arrotolato su un bastone – sui falò e partecipare a laboratori per dipingere e fare lavoretti. I bambini si divertono con i pony e i concerti completano l’atmosfera natalizia, rendendo il borgo ideale per famiglie.