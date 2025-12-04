Fabio Keck Atmosfera da fiaba sul Lago Achensee

Nel cuore delle montagne tirolesi, tra paesaggi incantati ricoperti di neve, si nasconde una speciale magia natalizia. Gli otto mercatini di Natale “Advent in Tirol”, che puntano sulle tradizioni e le usanze tirolesi, a Innsbruck, Seefeld, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, St. Johann in Tirol e sul lago Achensee hanno riaperto le porte anche quest’inverno, per offrire prelibatezze e idee regalo.

Innsbruck: tradizione e luci tra vicoli e piazze

Nel cuore della città di Innsbruck, vicino al Tettuccio d’Oro, il mercatino tradizionale (fino al 23 dicembre), con i Vicoli delle Fiabe e dei Giganti, offre oggetti artigianali, decorazioni e manufatti tipici.

La Marktplatz (mercatino fino al 23 dicembre) è ideale per le famiglie grazie all’albero di cristalli Swarovski, alla giostra dei cavalli e al teatro delle marionette. La Maria-Theresien-Straße (fino al 6 gennaio 2026) si illumina di sfere natalizie giganti e alberi decorati, creando un suggestivo percorso tra luci e profumi.

Nei mercatini più raccolti, come quello a Wiltener Platzl (fino al 21 dicembre), a Bergisel (fino al 21 dicembre) e Sankt Nikolaus (fino al 23 dicembre), regna un’atmosfera più intima e meditativa, dove scoprire lavori artigianali di alta qualità. Per un’esperienza romantica, il mercatino sull’Hungerburg (fino al 6 gennaio 2026) regala una vista spettacolare sulla città innevata.

Seefeld: un borgo pedonale illuminato a festa

Nel centro pedonale di Seefeld, il mercatino (fino al 6 gennaio 2026) cattura subito l’attenzione con le sue bancarelle di artigianato tirolese e dolci tipici come le mandorle tostate. L’Engerlpostamt, l’ufficio postale degli angeli, è una gioia per i bambini, mentre un parco di luci e il sentiero dalle 100.000 luminarie creano un percorso da fiaba verso il cuore del paese.

Hall in Tirol: magia dell’Avvento tra calendario e fiabe

La Oberer Stadtplatz (fino al 24 dicembre) diventa un calendario dell’Avvento gigante grazie alle facciate illuminate delle case circostanti. Tutti i giorni dalle ore 18 gruppi di fiati e cori accompagnano le serate con melodie natalizie. Per i più piccoli ci sono lo Streichelzoo, la pista di pattinaggio e racconti fiabeschi, mentre lo spettacolo dei giochi di fuoco incanta tutta la famiglia.

Lago Achensee: mercatino romantico tra luci e crociere

Sul lago “Seeweihnacht” in riva all’Achensee, il mercatino (venerdì, sabato e domenica fino al 21 dicembre) offre artigianato locale e dolci tipici. La crociera sulla nave illuminata – che dalle ore 17:40 diventa anche zona per riscaldarsi presso il molo di Pertisau – regala un’esperienza romantica, mentre l’ufficio postale di Gesù Bambino permette di spedire la letterina dei desideri.

Schwaz: tradizione musicale e gastronomica

Sulla Maximilianplatz, il mercatino di Schwaz (fino al 23 dicembre) combina artigianato tirolese, prelibatezze culinarie e un programma musicale molto ricco con oltre 40 gruppi. Ogni domenica d’Avvento viene accesa una candela, mentre le corse in carrozza e le attività dedicate ai bambini rendono l’Avvento in Tirolo coinvolgente e gioioso. Nei fine settimana 5/6 e 12/13 dicembre si tiene anche il mercato dell’artigianato con espositori di opere fatte a mano.

Rattenberg: piccolo borgo illuminato da torce e candele

Rattenberg, la città più piccola dell’Austria, si trasforma in un borgo da favola grazie a luci soffuse e falò. Tra dolci tipici, percorsi delle fiabe e rappresentazioni della “Herbergssuche” (Maria e Giuseppe cercano alloggio), i visitatori trovano regali unici e momenti di puro incanto. Il programma settimanale (fino al 21 dicembre) alterna passeggiate romantiche, musica tradizionale e bande di ottoni.

Kufstein: la fortezza e il mercatino tra storia e artigianato

La città di Kufstein e la sua fortezza diventano protagoniste di un Avvento magico (fino al 21 dicembre). Il mercatino nel parco cittadino offre prelibatezze locali, musica e attività per bambini. Nelle storiche casematte della fortezza si trovano stand di artigianato, mentre cori e ottoni accompagnano le visite con un sottofondo festoso e tradizionale.

St. Johann in Tirol: sapori e laboratori per tutta la famiglia

A St. Johann, il mercatino (venerdì, sabato e domenica fino al 24 dicembre) unisce gastronomia e attività creative. I visitatori possono gustare specialità tirolesi come Brodakrapfen, Germkiachl e dolci vari, cuocere lo Stockbrot – pane arrotolato su un bastone – sui falò e partecipare a laboratori per dipingere e fare lavoretti. I bambini si divertono con i pony e i concerti completano l’atmosfera natalizia, rendendo il borgo ideale per famiglie.