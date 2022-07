Venezia secondo i gondolieri: gli itinerari consigliati

Chi meglio di loro conosce Venezia, ne ha esplorato ogni canale e ogni angolo, è passato sotto ogni ponte e remato sotto ogni palazzo. Ecco perché i gondolieri di Venezia sono le migliori guide turistiche che si possano trovare in città, a cui chiedere qualunque informazione e i segreti, anche più reconditi, che la città ancora nasconde.

Ma soprattutto, se si cercano itinerari insoliti, fuori dalle classiche rotte e dalle orde dei turisti che ogni giorno sbarcano in laguna, luoghi che spesso neppure i veneziani conoscono, o anche quelli imperdibili, sono solo i gondolieri, che per anni hanno portato i turisti sulle loro gondole, che possono indicare al meglio i luoghi dove andare.

Gli itinerari fuori rotta sono stati raccolti in una guida intitolata “Venezia. La guida officiale dei Gondolieri”, edita dalla casa editrice Lineadacqua e redatta insieme all’Associazione gondolieri di Venezia con il supporto di Terrazza Aperol. Gli itinerari sono sei (+ uno), per andare alla scoperta degli scorci e dei luoghi più affascinanti e intimi della Laguna. Scegliete il tour che preferite. Noi abbiamo riassunto le tappe principali di ciascun itinerario, ma la guida completa ne spiega la storia e gli aneddoti.

Come i veneziani. Dalla stazione al traghetto di Santa Sofia.

Tappe:

– La Chiesa e il Giardino degli Scalzi

• Chiesa degli Scalzi

• Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi

– Il campo e la chiesa dei Santi Geremia e Lucia

– Palazzo Labia

– Il Ghetto di Venezia

• Ponte delle Guglie

• Campo del Gheto Novo

• Fondamenta degli Ormesini

• Fondamenta della Misericordia

• Campo dei Mori

– Madonna dell’Orto

• Campo della Madonna dell’Orto e la sua chiesa

• Palazzo Mastelli detto del Cammello

– Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia

• Scuola Grande Santa Maria della Misericordia

• Ca d’Oro

Da non perdere: il Ghetto ebraico, Madonna dell’Orto, la Ca’ d’Oro.

Nel cuore di Venezia. Dal Mercato di Rialto a Riva del vin.

Tappe:

– Rialto l’isola del mercato

• Campo della Pescheria

• Campo San Giacomo di Rialto

• Erbaria

• Ponte di Rialto

– Verso Ca’ Pesaro

• San Giovanni Elemosinario

• Chiesa di San Cassiano

• Ca’ Pesaro

– La chiesa di San Stae e Palazzo Mocenigo

• Chiesa di San Stae

• Scuola dei Tiraoro e Battioro

• Palazzo Mocenigo

– Campo San Giacomo dell’Orio

• Campo San Giacomo dell’Orio

• Chiesa di San Giacomo Maggiore

• Museo di Storia Naturale

– Campo San Polo

• Campo San Polo

• Chiesa di San Polo

– Verso la Gondola di Riva del Vin

• Campo di Sant’Aponal

• Chiesa di San Silvestro

Da non perdere: il Mercato di Rialto, Campo San Giacomo dell’Orio, Campo San Polo.

Venezia eclettica. Da Riva del Carbon a San Tomà.

Tappe:

– Da Riva del Carbon a Santa Maria dei Miracoli

• Ca’ Farsetti

• Campo San Bortolomio

• Fontego dei Tedeschi

• Corte Del Milion

• Chiesa di Santa Maria dei Miracoli

– Campo Santi Giovanni e Paolo

• Campo Santi Giovanni e Paolo

• Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo

– Scuola Grande di San Marco

– Campo Santa Maria Formosa

• Campo Santa Maria Formosa

• Chiesa di Santa Maria Formosa

• Scuola dei Casseleri

– Fondazione Querini Stampalia

• Palazzo Querini Stampalia

– Da San Bartolomeo a Palazzo Fortuny

• Chiesa di San Salvador

• Scuola di San Teodoro

• Teatro Goldoni

• Campo San Luca

• Campo Manin

• Palazzo Contarini del Bovolo

• Palazzo Fortuny

• Palazzo Grassi

Da non perdere: Campo Santi Giovanni e Paolo, Campo Santa Maria Formosa, Scala del Bovolo.

La Venezia dei campi. Da San Tomà a Santa Maria del Giglio.

Tappe:

– Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari

• Basilica dei Frari

• Archivio di Stato

• Scuola Grande di San Giovanni Evangelista

• Campo San Rocco

– La Scuola Grande di San Rocco

– Scuola Grande di San Marco

– Da Campo Santa Margherita a San Sebastiano

• Campo Santa Margherita

• Ponte dei Pugni

• Campo San Barnaba

• Ca’ Rezzonico

• Chiesa di San Sebastiano

– Le Zattere e lo squero San Trovaso

• Le Zattere

• Squero San Trovaso

– La Galleria e il Ponte dell’Accademia

• Galleria dell’Accademia

• Ponte dell’Accademia

• Campo Santo Stefano (dove si trova anche la Terrazza Aperol)

– Campo Santo Stefano (o Morosini)

• Conservatorio di Musica Benedetto Marcello

– Verso La Fenice e la gondola

• Campo Sant’Angelo

• Gran Teatro la Fenice

• Santa Maria del Giglio

Da non perdere: le Gallerie dell’Accademia, la Scuola Grande di San Rocco, Campo Santa Margherita.

Venezia d’artista. Da Santa Maria del Giglio a parada Dogana.

Tappe:

– Collezione Peggy Guggenheim

– Campo San Vio e Palazzo Cini

• Campo San Vio

• Palazzo Cini

– Incurabili e Spirito Santo

• Ex Ospedale degli Incurabili

• Scuola dello Spirito Santo

• Giudecca

– Basilica del Redentore

• Basilica del Redentore

• Isola di San Giorgio

• Chiesa di San Giorgio

• Magazzini del Sale

• Fondazione Emilio e Annabianca Vedova

– Basilica della Madonna della Salute

– Punta della Dogana

Da non perdere: la Collezione Peggy Guggenheim, la Basilica della Salute, Punta della Dogana.

San Marco e oltre. Da parada Dogana a San Pietro di Castello.

Tappe:

– Dai Giardini Reali alle Procuratie

• Giardini Reali

• Biblioteca Nazionale Marciana

• Procuratie Vecchie

• Procuratie Nuove

• Procuratie Nuovissime

• Museo Correr

– Dai Giardini Reali alle Procuratie

• Piazza San Marco

• Campanile di San Marco

– Palazzo Ducale e la piazzetta

• Colonne di Marco e Todaro

• Palazzo Ducale

– Ponte dei Sospiri e le prigioni

– Verso Castello

• Campo San Zaccaria

• Chiesa di San Giorgio dei Greci

• Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone, o degli Schiavoni

– L’Arsenale e via Garibaldi

• Arsenale di Venezia

• Via Garibaldi

• San Pietro di Castello

Da non perdere: piazza San Marco, l’Arsenale di Venezia, San Pietro di Castello.

Alla scoperta delle isole. Tra artigianato, cultura e natura.

Tappe:

– Torcello

– Burano

– Murano

– Lido

– Sant’Erasmo

– Vignole

– San Lazzaro degli Armeni

Da non perdere: le spiagge del Lido, le case colorate di Burano, la basilica di Torcello.