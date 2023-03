Il trenino che attraversa la fioritura dal colore del sole

Fonte: Getty Images La colza fiorisce a Shangrao

Marzo è il mese dei grandi viaggi, quelli che affrontiamo per andare alla scoperta di tutti gli incantevoli paesaggi che portano la firma di Madre Natura. È proprio lei, con il suo risveglio, a trasformare il mondo che abitiamo regalandoci visioni mozzafiato che incantano la vista e stordiscono i sensi.

Stiamo parlando delle fioriture, quelle che esplodono tra i campi e i giardini, quelle che tingono di meraviglia le montagne, le colline e le città e si trasformano in vere e proprie attrazioni turistiche che attirano migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

I ciliegi in fiore, che ci invitano a praticare l’hanami, e i tulipani che colorano gli sterminati campi dell’Olanda, sono tra gli spettacoli primaverili più celebri e raggiunti dagli avventurieri. Ma non sono gli unici. In Cina, infatti, esiste un’altra fioritura incredibile che ha rubato il colore del sole, e che può essere ammirata a bordo di un trenino che l’attraversa.

La fioritura che ha rubato il colore al sole

Organizzare un viaggio in primavera è sempre un’ottima idea. Tra marzo e aprile, infatti, il mondo che conosciamo indossa il suo abito migliore, quello fatto di colori cangianti e profumi inebrianti che ci permettono di vivere esperienze uniche e mozzafiato. Tutto merito delle fioriture che tingono di meraviglia i giardini, i parchi, le colline, le montagne e persino i deserti più aridi. Un vero miracolo che possiamo toccare con mano in ogni parte del mondo.

Alcune fioriture, lo sappiamo, sono così celebri da essersi trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche da raggiungere e visitare almeno una volta nella vita. Quello che non tutti sanno, però, è che anche i fiori di colza stanno dando spettacolo adesso, e lo show è bellissimo.

La colza, dai quali semi si ricava il celebre olio, è la protagonista di quei sterminati campi gialli che sembrano aver rubato il colore al sole. Il fiore della pianta, infatti, è caratterizzato da un colore giallo brillante che illumina le distese infinite sulle quali fiorisce.

Una fioritura, questa, che si è trasformata in una vera e propria attrazione per tutti i viaggiatori che raggiungono la Cina durante la primavera. Per ammirare questo spettacolo dobbiamo raggiungere Shangrao, città-prefettura in provincia di Jiangxi, dove è addirittura possibile salire a bordo di un trenino turistico per ammirare la bellezza della colza in fiore che ha illuminato con i suoi colori i prati e i campi del territorio.

Fonte: Getty Images

Fioriscono i campi di colza in Cina: ecco dove ammirarli

Le cose da fare e da vedere in occasione di un viaggio in Cina sono tantissime. Tuttavia, se avete intenzione di raggiungere il Paese dell’Asia orientale in primavera non potete davvero perdervi gli spettacolari paesaggi dei campi in fiore.

Nella città di Shangrao e nelle campagne circostanti, infatti, la fioritura di colza ha creato un mare giallo che si perde all’orizzonte, che riempie le valli e che illumina l’intero territorio. Numerosi cittadini del Paese, insieme a visitatori provenienti da ogni dove e a fotografi curiosi, sono già giunti fin qui per ammirare il grande spettacolo. E voi siete pronti a partire?