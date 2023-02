Il trenino rosa che attraversa i fiori di ciliegio

Fonte: Getty Images Il treno rosa che attraversa gli alberi di ciliegio a Longyan, Fujian

Esistono luoghi che sono così belli da non sembrare veri. Posti che assomigliano a capolavori dipinti da pittori che hanno preso in prestito i colori più belli dai campi e dai fiori. E invece sono reali e per questo ancora più straordinari.

Il viaggio che facciamo oggi insieme ci conduce proprio verso una di queste destinazioni. Un luogo in cui Madre Natura ha potuto portare in scena una delle visioni più strabilianti del mondo intero e che si perpetua a ogni primavera.

Ci troviamo a Longyan, una città della provincia di Fujian, in Cina. È qui che, in netto anticipo sulla stagione delle fioriture, il territorio si è trasformato nel palcoscenico di uno spettacolo di immensa bellezza da scoprire e riscoprire a bordo di un trenino rosa che attraversa i campi di ciliegi in fiore.

Fioriscono i ciliegi in Cina: il giardino del tè si trasforma in un dipinto

C’è qualcosa di magico che succede intorno a noi quando la primavera arriva. Quando la natura, risvegliandosi, tinge di meraviglia il mondo che abitiamo, regalandoci visioni straordinarie.

Le città, i villaggi e i borghi del mondo intero si trasformano, e assumono le sembianze di capolavori artistici da vivere e da condividere, che incantano la vista e inebriano i sensi. Ed è quello che succede anche a Longyan, dove i fiori di ciliegio stanno esplodendo in un giardino del tè.

Ci troviamo nella provincia di Fujian, nella Cina orientale. È qui che ogni anno migliaia di ciliegi iniziano a fiorire a febbraio raggiungendo il loro apice alla fine del mese, all’interno di un giardino del tè elegante e pittoresco: il Taipin Tea Garden. Un luogo, questo, che con gli anni si è trasformato in una vera e propria attrazione turistica. E a guardare le fotografie il motivo è facilmente intuibile.

La fioritura, che si snoda all’interno di un giardino dalle forme sinuose fiabesche, assomiglia a un’opera d’arte da osservare e da attraversare, per perdersi e immergersi nella grande bellezza della natura. Lo si può fare a piedi, per passeggiare a ritmo lento e toccare con mano il miracolo della natura oppure si può salire a bordo di un trenino rosa che attraversa i ciliegi in fiore e che permette di fare un viaggio unico e mozzafiato.

Fonte: Getty Images

L’Hanami a bordo di un trenino rosa

Quando il calendario ci ricorda l’arrivo imminente di marzo possiamo tutti prepararci agli spettacoli più straordinari di sempre, quelli delle fioriture. Tra le più celebri ci sono quelle dei ciliegi, che tingono di rosa i viali, i parchi e i giardini delle città.

Ed è proprio a questa straordinaria fioritura che è legato l’Hanami, l’arte giapponese di ammirare e contemplare i fiori in primavera. I cittadini del Paese, in questo periodo, sono soliti organizzare passeggiate a ritmo lento e picnic sotto gli alberi per immergersi nella grande bellezza della stagione.

Un’usanza, questa, che si è diffusa rapidamente in tutto il resto del mondo. Come abbiamo visto, infatti, è possibile vivere questa esperienza sensoriale anche in Cina, e più precisamente a Longyan. È qui che, in un giardino da tè incastonato tra le colline di Fujian, a febbraio fioriscono circa 10.000 alberi di ciliegio di diverse specie che tingono di rosa tutto il territorio circostante. Ed è sempre qui che è possibile praticare l’Hanami a bordo di un trenino rosa che attraversa la grande bellezza di Madre Natura.