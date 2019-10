Ocean Cay MSC Marine Reserve: cosa fare sull’isola di MSC

editato in: da

Ocean Cay è la prima isola artificiale creata da MSC Crociere per regalare ai suoi ospiti un’esperienza unica. Sperduta nel Mar dei Caraibi, nell’arcipelago delle Bahamas, questo piccolo fazzoletto di terra è un vero paradiso: è stato ricavato da un ex sito industriale un tempo dedicato alla raccolta della sabbia, ma oggi nessuno potrebbe mai immaginare che questo fosse il suo passato.

La riserva marina Ocean Cay accoglierà i suoi primi visitatori a partire dal prossimo novembre, quando le sue spiagge bianche, che si stendono per oltre tre chilometri, e le sue acque cristalline saranno finalmente a disposizione degli ospiti a bordo di una nave da crociera MSC. In particolare, a fare scalo in questo angolo paradisiaco delle Bahamas sono la Meraviglia, la Divina, la Armonia e la nuovissima Seaside.

A qualche settimana dall’inaugurazione della nuova meta caraibica, la compagnia crocieristica ha svelato qualche dettaglio esclusivo di Ocean Cay, ammaliando i suoi futuri ospiti con alcune delle meravigliose esperienze che li attende sull’isola. Come ad esempio la possibilità di dedicarsi a particolari attività sportive: lo snorkeling, il kayak e la pesca d’altura sono solo alcune delle sorprese che permetteranno ai turisti di scoprire le meraviglie nascoste dell’oceano.

I più romantici rimarranno incantati dal paddle boarding dopo il calar del sole, navigando tra le acque calme del Mar dei Caraibi sotto il cielo stellato su di una comoda pagaia. Di giorno, invece, l’esperienza più affascinante potrebbe essere quella a bordo di un pedalò di lusso (realizzato, tra gli altri materiali, anche con sughero di champagne riciclato), per solcare l’oceano con la sicurezza di poter usufruire in ogni momenti dell’assistenza elettrica, così da non doversi mai stancare.

Se siete alla ricerca di un posticino romantico, Ocean Cay è senza dubbio il luogo perfetto. Tra le tante esperienze che potrete provare, vogliamo segnalare la Honeymoon Harbour Stingray Adventure, una gita in barca alla luce del faro di Gun Cay, oppure il Sunset Beach Picnic, un gustoso banchetto in riva al mare con vista sul tramonto.

Ocean Cay offre una tale varietà di servizi da essere adatta davvero per ogni esigenza. I più piccoli saranno felicissimi nel tuffarsi in avventure magiche grazie all’Ocean Cay Family Club, che permetterà loro di scoprire l’ambiente caraibico e l’importanza di salvaguardarlo giocando assieme al capitano Doremi. Mentre il Bahama Bank Escape porterà grandi e piccini a bordo di un grande catamarano dove ci si potrà dedicare a tanti giochi e attività sportive. Insomma, il divertimento è garantito per tutta la famiglia.