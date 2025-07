Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Tra i litorali più amati d’Italia c’è il Salento: una delle aree della Puglia che in estate attirano più visitatori grazie ai fondali bassi, i tramonti infuocati e le acque cristalline. Il territorio è autentico, fa battere il cuore con accoglienza, folklore, borghi e storia ma sono soprattutto le spiagge a fare la differenza.

Il Salento Ionico è una destinazione estiva che incanta con le sue baie caraibiche, le scogliere e le insenature: se stai progettando una vacanza in Puglia con questi consigli potrai realizzare un on the road tra i luoghi cult da non perdere. Preparati a scoprire le perle più belle della costa ionica salentina; ecco le spiagge del Salento ionico da non perdere durante una vacanza.

Punta della Suina e Punta Pizzo

Poco a sud di Gallipoli, questi due arenili si completano a vicenda. Punta della Suina mescola sabbia e scogliere, con un mare cristallino e panorami suggestivi. Punta Pizzo invece è più sabbiosa, immersa nel Parco Naturale Regionale, e offre un litorale tranquillo e immerso nella natura. A volte la posidonia si accumula, ma l’acqua resta spettacolare.

Torre Lapillo

Tra le spiagge più celebri del Salento Ionico, Torre Lapillo è un autentico must. Per raggiungerla bisogna partire da Porto Cesareo e una volta arrivati ci si può godere una spiaggia di 4 chilometri di meraviglia con acque tra le più limpide e lidi attrezzati. Il fondale è basso, quindi top per famiglie con bambini.

Punta Prosciutto

Altrettanto suggestiva? dopo Torre Lapillo non ci si può perdere Punta Prosciutto, il tratto di costa scenografico che alterna macchia mediterranea, sabbia bianca e scogliere basse per tuffarsi. L’acqua sfuma dal turchese al verde smeraldo ed è il luogo top per chi ama camminare sul bagnasciuga, desidera fare snorkeling o rilassarsi. Motivo in più per sceglierla? C’è un ampio parcheggio, quindi piuttosto pratico. Attenzione però perché in alta stagione si riempie rapidamente.

Padula Bianca

Una spiaggia meno caotica rispetto alle sue sorelle gallipoline. Con sabbia chiara, mare basso e limpido per metri, Padula Bianca si rivela una scelta perfetta per chi cerca relax. Ampio parcheggio (a pagamento), molti tratti liberi e qualche lido discreto. Da tenere in considerazione, soprattutto in alta stagione.

Torre Colimena

Poco più a nord di Punta Prosciutto si trova Torre Colimena, nel territorio di Manduria. Qui il paesaggio cambia: siamo nella Riserva Naturale del Litorale Tarantino Orientale. Sabbia, scogli bassi e saline abitate dai fenicotteri rosa creano un contesto unico. Le passerelle in legno conducono a calette selvagge, ideali per chi cerca pace e natura autentica.

San Pietro in Bevagna

San Pietro in Bevagna è una lunghissima spiaggia di sabbia chiara, intervallata da piccole scogliere. L’acqua è sempre limpida, perfetta per una giornata in totale relax. Meno affollata di altre località più note, offre uno dei mari più belli del Salento Ionico. Il contesto è ancora autentico, con dune e vegetazione che separano la litoranea dalla spiaggia.

Campomarino di Maruggio

Un’altra gemma da non perdere? Campomarino, meno conosciuta delle precedenti è frequentata dai local ed è un tratto di costa lungo e variegato con sabbia chiara, mare calmo e alcune piccole scogliere. I fondali sono bassi, l’acqua incredibilmente trasparente. Il paese, vivace e ricco di locali, merita una visita. Bellissimo il tratto dopo il Lido dei Cavalieri.

Baia Verde

Spostandosi verso sud, appena fuori Gallipoli, ecco Baia Verde. È la spiaggia più famosa tra i giovani, grazie ai lidi attrezzati, alla musica, alla movida e a un mare turchese che non ha nulla da invidiare ai tropici. La sabbia è dorata, il fondale basso. Perfetta per giornate di sole e divertimento, è una delle spiagge più belle della Puglia.

Torre San Giovanni

Situata nella marina di Ugento, è una delle spiagge più estese del Salento Ionico. Sabbia finissima, fondale basso, mare azzurro e numerosi stabilimenti la rendono ideale per famiglie. Ma anche i viaggiatori solitari trovano qui quiete e bellezza. Il faro che domina il paesaggio di Torre San Giovanni aggiunge un tocco iconico.

Pescoluse e le Maldive del Salento

Qui i colori parlano da soli: sabbia chiara, fondale trasparente, mare basso per decine di metri. Pescoluse è la spiaggia simbolo delle Maldive del Salento. Ideale per passeggiate lunghe sulla riva e per bagni rilassanti. Nella zona ci sono lidi celebri, ma anche tanti tratti liberi. La parte tra Torre Vado e Torre Pali offre angoli meravigliosi.

Torre Vado e Torre Pali

Torre Vado e Torre Pali sono due località contigue a Pescoluse che condividono lo stesso tipo di spiaggia: sabbia dorata, acqua turchese, fondale digradante. Meno affollate ma altrettanto suggestive, sono perfette per una giornata rilassante. Parcheggi presenti, lidi discreti, mare sempre stupendo.

Torre Chianca, Scala di Furno e Lido Le Dune

Zona perfetta per chi alloggia nei pressi di Porto Cesareo. A Torre Chianca, Scala di Furno e Lido le Dune si trovano spiagge di sabbia finissima, mare da sogno e numerosi lidi attrezzati. La baia di Torre Chianca, in particolare, è una mezzaluna di sabbia bianchissima incorniciata da acqua turchese. Perfetta anche in bassa stagione per chi cerca silenzio e bellezza.

Spiaggia del Frascone

Una perla nascosta: piccola, raccolta, un po’ rocciosa ma dall’acqua limpida e freschissima la spiaggia del Frascone sa incantare. Ideale per chi ama calette tranquille. Parcheggio gratuito, pochi servizi ma tanto fascino. Meglio arrivare presto al mattino per trovare posto.

Sant’Isidoro

Nonostante una parte di spiaggia sassosa, il mare di Sant’Isidoro è eccezionale. Il litorale alterna tratti attrezzati a zone più spartane. La pineta offre ombra naturale per chi vuole un po’ di tregua dal sole. Ideale per chi cerca angoli meno battuti.

Porto Cesareo

Anche se la spiaggia del centro è piccola e vicino al porto, la zona merita una visita per la sua atmosfera, i locali, e le passeggiate serali sul lungomare di Porto Cesareo. Le spiagge migliori si trovano appena fuori città, come Torre Lapillo e Scala di Furno.

Le spiagge del Salento Ionico sono un vero patrimonio naturale: sabbia finissima, scogliere romantiche, fondali perfetti per il nuoto e lo snorkeling. Ogni località ha una sua anima, ma tutte condividono un ingrediente magico: il mare. Una vacanza in Salento sul lato ionico da modo di scoprire territori autentici, godersi il mare ma anche i borghi e le cittadine che rendono così unico questo luogo.