Il Salento è una delle zone più famose e ambite dove trascorrere le vacanze estive che richiama visitatori non solo dall’Italia ma anche dall’estero. Ospitalità, ottimo cibo e splendide spiagge sono solo alcuni degli ingredienti che rendono questa zona della Puglia davvero spettacolare. In particolare, il versante adriatico del Salento si distingue per la straordinaria varietà dei paesaggi che comprendono spiagge di sabbia fine e morbida, baie nascoste e falesie ricoperte dal verde della vegetazione della macchia mediterranea. Quello che accomuna tutta quest’area, però, è senza dubbio la limpidezza delle acque e la bellezza dei fondali che attirano anche molti amanti delle immersioni. In questo articolo vogliamo esplorare la costa del Salento Adriatico alla scoperta non solo degli arenili più famosi ma anche delle calette meno frequentate e delle baie più selvagge.

Torre Guaceto

Spiaggia da non perdere in Salento è senza dubbio Torre Guaceto, situata nel territorio di Carovigno tra Brindisi e Ostuni, la famosa “città bianca”. Inserita all’interno della Riserva naturale marina e terrestre di Torre Guaceto, è un paradiso per chi cerca mare limpido, natura incontaminata ma anche atmosfere autentiche e tranquille. La Riserva, infatti, è un vero scrigno di biodiversità, dove trovano rifugio numerose specie animali e vegetali. Il nome della località deriva dalla presenza della Torre che era parte del sistema difensivo del Regno di Napoli. La costa si estende per chilometri e attraversa diversi ambienti come dune sabbiose, alte falesie e tratti di costa rocciosa. Le spiagge qui sono per la maggior parte di sabbia fine e dorata, le acque turchesi, pulite e con fondali ricchi di prateria di Posidonia oceanica.

Spiaggia di San Cataldo

San Cataldo è nota anche come Marina di Lecce ed è una baia tranquilla e semi-chiusa protetta dai forti venti del nord. La sabbia è fine e morbida mentre le acque del mare tranquille e cristalline vantano fondali che degradano lentamente. Lungo la spiaggia si trovano sia stabilimenti balneari attrezzati ma anche ampi tratti liberi.

Oltre a questo, la Spiaggia di San Cataldo è molto apprezzata da chi ama fare snorkeling e immersioni. I suoi bellissimi fondali, infatti, sono ricchi non solo di flora e fauna ma anche di resti archeologici antichi, tra i quali spicca la cosiddetta “chiesa sommersa”.

Spiaggia di Torre dell’Orso

Altra spiaggia da sogno del Salento adriatico è, senza dubbio, quella di Torre dell’Orso che si estende nel territorio comunale di Melendugno, in provincia di Lecce. Considerato uno degli arenili più iconici della zona, è caratterizzato da una sabbia fine, morbida e di colore chiaro mentre le acque del mare sono limpide e cristalline. Al largo sono presenti le “Due Sorelle”, due faraglioni bianchi che sono considerati un po’ il simbolo di questa spiaggia e rendono davvero suggestivo questo tratto di litorale. Torre dell’Orso vanta sia zone di spiaggia libera sia aree attrezzate con tutti gli stabilimenti balneari e i servizi.

Torre Sant’Andrea

Non molto distante da Torre dell’Orso, al confine con la città di Otranto, si trova la spiaggia di Torre Sant’Andrea. Questa è in realtà una caletta incastonata tra alti faraglioni, noti come Faraglioni di Sant’Andrea, dove non ci sono stabilimenti balneari ma solo una zona libera e selvaggia immersa nella natura. L’acqua, molto limpida, è bassa vicino alla riva ma i fondali degradano abbastanza velocemente. Consigliatissimo avere maschera e boccaglio per fare snorkeling. Anche in questo tratto di litorale alle spalle della spiaggia si estende una bellissima pineta con aree pic-nic.

San Foca

Rimanendo in provincia di Lecce si trova anche San Foca che un tempo era un piccolo villaggio di pescatori mentre ora è una vivace località balneare con un importante porto turistico. Questo, infatti, è un punto di partenza per escursioni in barca lungo la costa che permettono di raggiungere grotte marine (come la Grotta degli Amanti) e punti perfetti per lo snorkeling. Rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi e per la qualità delle acque, San Foca è stata premiata più volte con la Bandiera Blu.

San Foca vanta spiagge libere, alternate a tratti attrezzati considerati perfetti per chi cerca relax e servizi. Tra le aree di litorale più amate si segnalano quella nei pressi della Torre di San Foca, un’antica torre costiera di avvistamento cinquecentesca realizzata a scopo difensivo, e Torre Specchia Ruggeri, perfetta per chi vuole godersi il mare in una zona meno affollata.

Baia dei Turchi

Inserita nell’Oasi protetta dei Laghi Alimini, la Baia dei Turchi si trova pochi chilometri a nord di Otranto ed è una delle spiagge più celebri del Salento. Il nome della Baia ricorda che proprio qui è avvenuto nel 1483 lo sbarco delle truppe ottomane alla conquista di Otranto. Ha sabbia finissima e chiara mentre le acque del mare sono cristalline e dai riflessi color turchese.

A chiudere questa immagine da cartolina c’è una rigogliosa pineta che si trova alle spalle della spiaggia e garantisce ombra e frescura. Il litorale è in parte attrezzato con ombrelloni, lettini e servizi mentre un’altra parte è totalmente libera. Questa baia è molto amata sia dalle famiglie, per i fondali bassi e le acque calme, sia da chi ama fare snorkeling.

Baia dell’Orte

La Baia dell’Orte è uno dei luoghi più affascinanti e selvaggi della costa salentina che si trova a pochi chilometri a sud di Otranto. Questa zona è perfetta per chi ama stare lontano dal turismo di massa dato che offre natura incontaminata, itinerari per escursioni a piedi e un mare limpido per ottime nuotate. È una piccola insenatura racchiusa tra vegetazione della macchia mediterranea e scogliere che offrono panorami spettacolari sull’Adriatico.

Specialmente al tramonto, infatti, qui lo spettacolo è davvero indimenticabile dato che si gode di una vista spettacolare sul mare e sul promontorio che ospita Capo d’Otranto, il punto più orientale d’Italia. La Baia, selvaggia e isolata, non ospita stabilimenti balneari ed è caratterizzata dalla presenza di scogli e rocce; inoltre, è perfetta per chi ama snorkeling, grazie all’acqua trasparente e ai fondali ricchi di fauna marina.

Cala di Porto Badisco

Sempre a Otranto non si può perdere la bellissima cala di Porto Badisco, una piccola insenatura circondata da scogliere bianche a picco e famosa per le acque color turchese. La storia di questa località è legata a quella dell’eroe Enea che fuggendo da Troia, con il figlio Ascanio e il padre Anchise, sarebbe approdato proprio qui.

La spiaggia è mista composta sia da sabbia dorata che da ciottoli, le acque del mare invece sono limpide e cristalline. Essendo protetta da scogliere, la baia è il posto perfetto per fare il bagno in tranquillità andando a esplorare i suoi fondali meravigliosi e ricchi o le grotte circostanti. Da segnalare che Porto Badisco è particolarmente famosa per gli ottimi ricci di mare.

Cala dell’Acquaviva

Un’altra piccola ma suggestiva baia da non perdere è Cala dell’Acquaviva che sorge a due passi dal centro di Castro Marina. Incastonata tra l’azzurro del mare e il verde di rigogliosa vegetazione, questa caletta d’acqua è un vero angolo di paradiso. Il nome “Acquaviva” deriva dalla sua caratteristica unica, ovvero la presenza di sorgenti di acqua dolce che sgorgano sul fondo marino. In questo modo non solo la temperatura dell’acqua è sempre fresca ma è anche sempre limpida. La spiaggia è libera e non molto estesa ed è composta da ciottoli bianchi e rocce levigate.

Ponte Ciolo

Il Ponte del Ciolo è un tratto di costa rocciosa a picco sul mare nella zona di Gagliano del Capo non lontano dalla famosa Santa Maria di Leuca. La località prende il nome dal termine dialettale “Ciole” con il quale si identifica un uccello che nidifica nelle grotte della zona. In realtà, Ponte di Ciolo ospita un bellissimo fiordo naturale dove negli anni Sessanta è stata costruito un ponte per collegare le due pareti rocciose dell’insenatura.

Qui non c’è vera spiaggia di sabbia: l’arenile è una piccola cala di ciottoli bianchi ai piedi di alte scogliere, collegata alla strada da una lunga scalinata. L’area è totalmente libera, senza alcun stabilimento. L’acqua è fredda e limpidissima, dai riflessi verdi intensi e gli amanti dello snorkeling possono esplorare tutte le insenature nascoste.

Dopo questa carrellata di splendide spiagge salentine non può che esserci l’imbarazzo della scelta su quale scegliere. Il litorale del Salento Adriatico, infatti, è una località di grande fascino che offre paesaggi diversi ma anche splendide cittadine dalla lunga storia. Filo conduttore di tutto è il mare con sfumature che vanno dal celeste allo smeraldo e con fondali ricchi di flora e fauna.