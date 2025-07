iStock La Spiaggia di Pescoluse

Le parole “Maldive del Salento” possono evocare immagini di un paradiso lontano migliaia di chilometri, ma la verità è che siamo qui, nel tacco d’Italia, dove il mare si tinge di blu intenso e le spiagge sembrano rubate a un sogno tropicale. Parliamo quindi di una zona che si estende lungo la costa ionica salentina, tra Pescoluse, Torre Pali e Torre Vado, in cui gli arenili sono di sabbia finissima e bianchissima, l’acqua limpida e il paesaggio indimenticabile.

Va specificato, tuttavia, che si tratta di un termine turistico e non di un punto geografico vero e proprio. Ma quali sono le spiagge più belle di questa magnifica zona della Puglia?

Spiaggia di Pescoluse

Iniziamo questo viaggio nelle Maldive del Salento dalla Spiaggia di Pescoluse, sul tratto di costa ionica tra Torre Pali e Torre Vado. Famosissima per la sabbia morbida e candida e il mare cristallino che sfuma dal turchese al blu intenso, offre acqua è bassa e trasparente per diversi metri, tanto da rivelarsi perfetta per famiglie con bambini o per chi ama nuotare senza correnti fastidiose.

Pescoluse si distingue per avere una bellezza naturale che pochi posti riescono a eguagliare, con chilometri di spiaggia dove trovare angoli tranquilli anche in alta stagione. La presenza di lidi attrezzati garantisce comfort, ma senza perdere quella sensazione di relax (attenzione, i prezzi non sempre sono accessibili). Ciò non toglie che, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, si può affollare parecchio, al punto che trovare parcheggio diventa una sfida. Inoltre, la vicinanza alla strada principale fa sì che a volte si sentono rumori di fondo, un dettaglio che chi cerca il silenzio totale potrebbe notare.

Il consiglio è quindi quello di spostarsi verso le aree meno accessibili, dove le dune di sabbia nascondono piccole calette e scorci quasi incontaminati. Territori in cui, tra le altre cose, il mare è ancora più trasparente e la folla sparisce. Infine, poco lontano c’è un tratto di costa dove si possono vedere tartarughe marine in primavera, un’esperienza unica per chi ama la natura.

Spiaggia di Torre Vado

Un’altra delle spiagge più interessanti delle Maldive del Salento è quella di Torre Vado, piccolo borgo marinaro poco più a sud di Pescoluse e vicino a Santa Maria di Leuca. Manco a dirlo, il mare è limpido e profondo, con spiagge di sabbia fine alternate a scogliere basse che regalano paesaggi suggestivi. A differenza delle spiagge più turistiche, Torre Vado mantiene un’atmosfera raccolta e genuina.

Ma senza ombra di dubbio, il vantaggio di Torre Vado è la combinazione tra bellezza naturale e qualche servizio locale, come bar, ristoranti e piccoli lidi che permettono di godersi il mare senza rinunciare a un minimo di comodità. Inoltre, il porto e la torre costiera, da cui prende il nome, aggiungono un tocco di storia e fascino. Il rovescio della medaglia è che in alta stagione può affollarsi, soprattutto nei weekend.

A pochi passi dalla spiaggia principale si trovano calette nascoste raggiungibili solo a piedi o in barca, dove l’acqua è ancora più trasparente e il silenzio regna sovrano. Torre Vado è anche un punto di partenza ideale per escursioni in barca verso le grotte marine della zona, un’esperienza che non tutti i turisti conoscono ma che vale davvero la pena fare.

Spiaggia di Posto Vecchio

La Spiaggia di Posto Vecchio è un angolo meno conosciuto (ma affascinante) lungo la costa tra Torre Vado e Pescoluse. Qui la sabbia dorata incontra un mare che passa dal turchese al blu profondo, tra ciottoli e rocce lambite da onde gentili. È il posto da prendere in considerazione se si desidera un mix di tranquillità e natura autentica, senza rinunciare a un tocco di comfort.

Situata proprio all’imbocco di una baia naturale, Posto Vecchio è protetta e incorniciata da un basso promontorio roccioso, che aiuta a mantenere l’acqua calma e perfetta per nuotate serene. È caratterizzata da tratti di spiaggia liberi molto spaziosi, che permettono di godersi la vacanza lontano dalla folla.

I servizi sono presenti, ma ancora contenuti rispetto a località più urbanizzate e l’accesso non è sempre facile in quanto, spesso, si è costretti a parcheggiare lungo la strada per poi scende su sentieri non pavimentati. In alta stagione può riempirsi nei fine settimana, quando i residenti del territorio vengono a cercare un po’ di relax.

Se volete vivere la magia più pura di questo luogo incantato della Puglia, vi suggeriamo di raggiungerlo per ammirare l’alba, ovvero quel momento in cui il sole sorge tra mare e scogli colorando tutto di rosa. Ma non è finita qui, perché sotto la superficie della scogliera, nelle limpide acque del minuscolo porticciolo, a volte si vedono rare stelle marine e piccoli polpi.

Spiaggia di Torre Pali

Infine la Spiaggia di Torre Pali, piccola frazione balneare sulla costa ionica del Salento. Con mare limpido e sabbia fine, si estende per diversi chilometri, offrendo un litorale ampio e sabbioso che si affaccia su acque turchesi e trasparenti, tipiche del basso Salento. Si presenta ampia e pulita, con fondali bassi che si prestano bene a famiglie con bambini.

Ci sono lidi attrezzati che mettono a disposizione servizi come noleggio ombrelloni, bar e ristoranti e, contemporaneamente, è un’ottima base per esplorare altre spiagge vicine, come Pescoluse e Torre Vado. Ciò non toglie che anche qui l’alta stagione possa portare affollamento, soprattutto nei weekend e nei mesi di luglio e agosto.

Anche Torre Pali è molto amata dai salentini, specialmente all’alba, quando la spiaggia è deserta e il mare sembra una distesa infinita di vetro. Poco fuori dal centro, nascosta tra la macchia mediterranea, si trova una piccola area dove si possono ammirare i fenicotteri rosa durante la migrazione.

In sintesi, Torre Pali è la scelta giusta se si desidera comodità e un mare da cartolina.