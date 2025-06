Non solo overtourism, ecco le spiagge della Liguria senza folla per tuffarsi e godersi il mare da sogno in angoli segreti e ricchi di fascino

Liguria fa rima con overtourism, specialmente in estate. Che si tratti di brevi weekend o di settimane di mare, la regione accoglie un numero elevato di visitatori che provengono soprattutto da Lombardia e Piemonte ma non solo. Le spiagge, per conformazione, sono più strette e meno spaziose rispetto a quelle dell’Adriatico, dunque, per potersi rilassare e godersi il mare meraviglioso è importante scegliere le spiagge della Liguria senza folla.

Spiaggia delle Calandre a Ventimiglia

Siamo quasi sul confine con la Francia e qui il mare ricorda molto quello della Costa Azzurra. Una delle spiagge segrete e meno frequentate della Liguria è quella di Calandre. Il piccolo tratto selvaggio e autentico si raggiunge dopo un piccolo sentiero ed è spesso frequentata da surfisti.

Punta Crena a Noli

Noli è uno dei borghi più belli d’Italia e oltre agli stabilimenti attrezzati e liberi in pieno paese vanta delle chicche come Punta Crena. Si tratta di una piccola caletta segreta che molti raggiungono attraverso un trekking con un sentiero impervio sul mare adatto solo ad escursionisti esperti. Poco frequentata proprio perché difficile da raggiungere, il nostro consiglio è di visitarla noleggiando una barca, oppure spostandosi con un pedalò o una canoa a noleggio dagli stabilimenti vicini.

Punta Corvo a Montemarcello

Nella zona di Spezia quando si pensa al mare tutti puntano alle Cinque Terre a Lerici o Tellaro ma ci sono delle chicche meno battute come Punta Corvo che meritano attenzione. Rientra nel territorio di Ameglia e più precisamente nella frazione di Punta Corvo. I local la chiamano “la spiaggia di crò” e si posiziona di fronte all’isola della Palmaria. Premiata persino da Legambiente come una delle più belle d’Italia non è facilmente accessibile: proprio per questo sono pochi ad avventurarsi nel sentiero per raggiungerla, eppure il mare qui è un gioiellino.

C’è una scalinata da Montemarcello di circa 30 minuti, il percorso risulta decisamente più impegnativo al ritorno quando dopo una giornata di sole si deve affrontare la salita. La spiaggia è intima, non attrezzata e con piccoli sassolini che decorano il fondale. Un modo più pratico è noleggiare una barca partendo da bocca di Magra o Fiumaretta.

Punta Murena ad Alassio

Alassio non è conosciuta per spiagge ampie e poco battute eppure allontanandosi un po’ dal centro storico e posizionandosi di fronte alla Gallinara si può fare il bagno a punta Murena, una spiaggia attrezzata che regala però spazio ad ogni avventore mixando sabbia, mare azzurro e un po’ di verde dato dalla pineta alle spalle.

Caletta a Lerici

Nel Golfo dei Poeti a Lerici si trovano insenature come Caletta di Lerici. Arrivarci è impegnativo e ci si trova immersi tra lecci, pini ed olivi con un profumo che caratterizza la riviera. La spiaggia è un incanto e lo è altrettanto il fondale. Molti snorkeler la frequentano per ciò che si può osservare a livello di fauna ma chi pratica immersioni può persino scorgere i resti di una nave romana naufragata durante un trasporto di colonne che avrebbero dovuto essere utilizzate per il tempio di Venere.

Attenzione alla luce: è soleggiata solo la mattina, mentre nel pomeriggio diventa ombreggiata. Per arrivarci serve spostarsi da Lerici verso Tellaro scegliendo la direzione Fiascherino percorrendo poi un sentiero stretto fino a raggiungere una scalinata che conduce alla spiaggia.

Cala di Maramozza

Lerici è uno dei borghi più belli d’Italia e qui si trovano alcune spiagge da sogno. C’è chi paragona Cala di Maramozza ad una piccola Thailandia e vedendo le foto si nota il motivo di questo soprannome. C’è chi la raggiunge in canoa o con un sup godendosi lo snorkeling ma è anche possibile percorrere un sentiero con scalinata ripida per chi ama il trekking nella natura.

Baia dei Saraceni

Tra Noli e Varigotti in estate è difficile trovare spiagge poco affollate ma la Baia dei Saraceni è sicuramente una di queste. È circondata dalle rocce e proprio questo la rende così esclusiva; seppur non rientri tra le spiagge segrete, per raggiungerla serve un buon passo e delle scarpe adatte. I turisti che cercano massimo comfort non la scelgono e grazie a ciò non è sovraccarica neppure ad agosto. Da qui il punto migliore è Punta Prodani, una baia davvero poco nota e dai colori unici.

Punta Prodani a Bergeggi

Non solo la zona di Spezia ha dei gioielli, in provincia di Savona a Bergeggi i local amano punta Prodani un vero gioiello conosciuto per una scalinata diventata iconica quanto pericolosa. Libera e dall’animo selvaggio, si trova tra Varigotti e la baia dei Saraceni, altri gioielli da non perdere durante una vacanza in Liguria. Sui fondali è presente un relitto, quello del transatlantico Transylvania affondato durante la Prima guerra mondiale.

Lido delle Sirene a Bergeggi

Un’altra perla a Bergeggi è il Lido delle Sirene che si trova proprio di fronte all’isola. Per raggiungerla bisogna avere scarpe comode e un po’ di pazienza. Bisogna percorrere 187 scalini per arrivare alla baia ma la fatica viene ampiamente ripagata dal mare cristallino e dalla vista. C’è anche chi, per praticità, la raggiunge via barca.

Cala del Pozzale a Porto Venere

Porto Venere è un borgo da sogno in Liguria ma dove andare a fare il bagno per non trovarsi sommersi di turisti? La risposta è certamente cala del Pozzale. Si trova poco distante, sull’isola di Palmaria e si raggiunge solo tramite un sentiero impegnativo e impervio ma noleggiando una barca a Porto Venere la si raggiunge in pochi minuti di navigazione. Qui il mare è di un turchese intenso, la spiaggia è di ciottoli e a profumare l’aria ci pensano mirti, lecci e ginestre.

Spiaggia del Gigante a Monterosso al Mare

Tra le Cinque Terre, Monterosso al Mare è una di quelle con spiagge più spaziose; eppure, in alta stagione trovare uno spazio è complicato. Spostandosi dalla spiaggia centrale e raggiungendo la baia del Gigante con ciottoli misti a sabbia si può fare il bagno con più tranquillità e pace specialmente la mattina.