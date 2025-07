Ufficio stampa La spiaggia di sabbia più famosa della Slovenia è quella di Portorose

La Slovenia ha circa 46,6 chilometri di costa affacciata sul Mare Adriatico. Sono tante, quindi, le spiagge, ma non è molto famosa per avere spiagge sabbiose: come altre aree dell’Adriatico orientale, c’è una prevalenza di spiagge rocciose. Con alcune eccezioni. Ci sono tre luoghi dove, chi cerca la sabbia soffice, può trovarla, anche in Slovenia.

Spiaggia Centrale di Portorose

È forse la spiaggia sabbiosa più conosciuta della Slovenia. La spiaggia di Portorose, che si trova lungo la strada che costeggia il lungomare, al numero 16 di Obala, è enorme, circa 25.000 m², con alcuni spazi erbosi ed è perfetta per prendere il sole, con lettini e ombrelloni che si possono noleggiare, cabine, docce, bagni e bagnini, ma anche per le famiglie con bambini in quanto ci sono parchi giochi, un parco acquatico e campi da beach volley.

Tra le attività acquatiche che si possono fare nella Spiaggia Centrale di Portorose ci sono sport come il paddle e il jet ski. la spiaggia riceve ogni anno la Bandiera Blu per la purezza delle acque, l’ecosostenibilità e la sicurezza. Per chi ci va d’estate, il consiglio è di arrivare presto per trovare facilmente un buon posto, in quanto la spiaggia è ambitissima e può affollarsi rapidamente.

Spiaggia di Strugnano

Tra il borgo di Isola e Pirano, nella zona dove ci sono delle antiche saline, si trova la Riserva Naturale di Strugnano, istituita ufficialmente nel 1990. La flora e la fauna che la caratterizzano sono molto particolari, così come le falesie di Flysch, tra le più alte dell’Adriatico, che possono raggiungere anche 80 metri di altezza. Sebbene Strugnano sia più nota per i suoi paesaggi rocciosi, c’è una parte sabbiosa, proprio sotto le falesie, che offre un ambiente rilassato dove poter trascorrere le giornate estive, immerso nella natura.

La Spiaggia di Strugnano è un piccolo gioiello naturale della costa slovena. Qui, le acque sono cristalline e perfette per nuotare o fare snorkeling in tutta tranquillità. La si può raggiungere da Portorose camminando sul lungomare e seguendo i cartelli verso Strugnano, il tragitto dura circa 30–40 minuti. Per chi ama camminare, ci sono delle passeggiate panoramiche lungo i sentieri del parco con viste mozzafiato sui calanchi marini e sul Golfo di Trieste. Anche lei riceve, da oltre 20 anni consecutivi, la Bandiera Blu. E anche lei, essendo piccolina, può riempirsi velocemente, quindi andateci molto presto (o molto tardi).

Baia di San Simone

La Spiaggia di San Simone si trova a Isola, a un quarto d’ora d’auto da Portorose, ed è una delle spiagge più amate in quanto offre una combinazione di zone sabbiose e di rocce, con servizi come ombrelloni, lettini, e la possibilità di praticare sport acquatici, il che la rende ideale per famiglie. Dispone dell’unico scivolo d’acqua sulla costa slovena ed è attrezzata con un campo da beach volley, una zona giochi e si possono noleggiare kayak, pedalò e SUP.

La spiaggia di San Simone è incastonata in una baia verdeggiante con pini e acacie che creano zone apprezzatissime d’ombra naturali. Inoltre, nei fondali della baia si trovano i resti dell’antico porto romano di Haliaetum, visibili anche quando c’è la bassa marea. Un’attrazione incredibile per i bagnanti.