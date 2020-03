Google Earth: 10 tour virtuali che ti faranno scoprire le meraviglie del mondo

Dove non si può arrivare fisicamente ecco che i viaggi virtuali ci consentono di scoprire le meraviglie del mondo. Una nuotata nelle acque polari, un pellegrinaggio alla Mecca e un giro tra tutte le location cinematografiche più famose, tutto questo è possibile, un prezioso strumento che ci consente di esplorare il globo terrestre da casa in base ai nostri interessi. Abbiamo selezionato per voi