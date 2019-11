Como, Città dei Balocchi: programma degli eventi 2019

editato in: da

Il periodo di Natale è sempre un po’ magico perché ha la capacità di trasformare le città in veri e propri villaggi delle fiabe. È ciò che succede ormai da 26 anni a Como, con la Città dei Balocchi, l’evento più atteso dell’anno che celebra l’atmosfera natalizia con bancarelle, eventi e tante altre attività. Giunta ormai alla XVI edizione, la Città dei Balocchi è sempre più ricca di appuntamenti da non perdere, sia per i grandi che per i più piccoli: dall’albero di Natale, alla pista di ghiaccio, dai presepi al Magic Light Festival, tutto è pensato per stupire e incantare chiunque decida di visitare Como nel periodo invernale.

Città dei Balocchi Como 2019: calendario

La ventiseiesima edizione della Città dei Balocchi si svolgerà dal 23 novembre al 6 gennaio 2020 ed è visitabile tutti i giorni a partire dalle 10 di mattina. L’evento si svolgerà nel centro storico di Como e i visitatori avranno l’opportunità di ammirare anche l’importante patrimonio storico della città, in particolare tra piazza Duomo e piazza Cavour.

Como Città dei Balocchi: programma

Il programma dell’edizione 2019 vede confermate gran parte delle attività degli anni precedenti, ad eccezione del Broletto Parlante che, nel corso della XV edizione, aveva riscosso un enorme successo. Ecco quindi quali saranno le principali attività del programma di Como per il Natale 2019:

Albero di Luce – tornerà come ogni anno l’imponente e suggestivo albero di luce, un bellissimo abete naturale illuminato da migliaia di luci che sarà inaugurato il prossimo 6 dicembre;

– tornerà come ogni anno l’imponente e suggestivo albero di luce, un bellissimo abete naturale illuminato da migliaia di luci che sarà inaugurato il prossimo 6 dicembre; Mercatino di Natale – immancabile come in tutti gli eventi invernali, torna anche l’atteso mercatino che si svolgerà tra piazza Cavour e via Plinio, in cui potersi immergere in specialità gastronomiche, prodotti a Km Zero, idee regalo e oggettistica artigianale, tra le tradizionali casette in legno;

– immancabile come in tutti gli eventi invernali, torna anche l’atteso mercatino che si svolgerà tra piazza Cavour e via Plinio, in cui potersi immergere in specialità gastronomiche, prodotti a Km Zero, idee regalo e oggettistica artigianale, tra le tradizionali casette in legno; Pista del ghiaccio – un’attrazione immancabile che attira adulti e bambini per trascorrere momenti di svago e divertimento. La pista di pattinaggio è accessibile il sabato e i festivi dalle 10 alle 23, i giorni feriali dalle 14 alle 23, mentre il 25 dicembre dalle 15 alle 23;

– un’attrazione immancabile che attira adulti e bambini per trascorrere momenti di svago e divertimento. La pista di pattinaggio è accessibile il sabato e i festivi dalle 10 alle 23, i giorni feriali dalle 14 alle 23, mentre il 25 dicembre dalle 15 alle 23; Mostra dei Presepi – si svolgerà presso la Chiesa di San Giacomo ed esporrà i presepi e, tra le altre cose, anche alcuni oggetti del Museo Etnografico di San Pietroburgo. La mostra inaugurerà il giorno 8 dicembre;

– si svolgerà presso la Chiesa di San Giacomo ed esporrà i presepi e, tra le altre cose, anche alcuni oggetti del Museo Etnografico di San Pietroburgo. La mostra inaugurerà il giorno 8 dicembre; Magic Light Festival – un momento magico e suggestivo che riempirà di luci il centro storico di Como trasformandolo in una vera galleria d’arte a cielo aperto, attraverso il video mapping e le proiezioni architetturali;

– un momento magico e suggestivo che riempirà di luci il centro storico di Como trasformandolo in una vera galleria d’arte a cielo aperto, attraverso il video mapping e le proiezioni architetturali; Lungolago di Natale – se si parla di Como, non si può non parlare del lungolago, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Durante il periodo natalizio, la zona compresa tra Lungo Lario Trieste e il molo di Sant’Agostino si vestirà di luci e decorazioni natalizie creando un’atmosfera davvero unica;

– se si parla di Como, non si può non parlare del lungolago, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Durante il periodo natalizio, la zona compresa tra Lungo Lario Trieste e il molo di Sant’Agostino si vestirà di luci e decorazioni natalizie creando un’atmosfera davvero unica; Palio di Natale – si tratta di un altro evento immancabile che si svolge nel palazzo del Broletto trasformando le atmosfere natalizie in un viaggio nel Medioevo. Il Palio di Natale propone attività per i bambini con la presenza di attori e figuranti in costume che sanciranno il momento dell’investitura, da cui ogni bambino potrà uscire come cavaliere o dama.

La Città dei Balocchi di Como è un evento che trasforma letteralmente il centro lacustre rendendolo una meta interessante e ricca di attività, anche durante il periodo invernale. Sia gli abitanti e che i visitatori hanno l’opportunità di divertirsi, ma anche di scoprire Como sotto un altro punto di vista. Data la grande popolarità e quindi, l’ampia affluenza del pubblico, in particolare durante i weekend e i festivi, è consigliabile organizzare il proprio viaggio a Como in anticipo.

Durante questa edizione, non mancheranno anche contest fotografici a cui tutti possono partecipare, anche attraverso i propri account social. Proprio sui canali social ufficiali dell’evento, è possibile seguire tutti gli aggiornamenti e le novità del programma. Infine, non resta che munirsi di macchina fotografica e tenere gli occhi ben aperti perché la meraviglia del Natale è alle porte!