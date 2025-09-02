Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Gerakas Beach, spiaggia paradisiaca a Zante

Le spiagge greche hanno il loro fascino e quelle di Zante ancora di più: un gioiello come Gerakas Beach ti lascerà a bocca aperta. Il litorale nella zona sud dell’isola è tra le più amate per la sua bellezza naturale. Il luogo è così incontaminato che le tartarughe Caretta Caretta la scelgono per la nidificazione e i più fortunati potranno assistere alla schiusa. Chi viaggia a Zante deve mettere in conto di trascorrere qui almeno una giornata: la spiaggia che alterna zone libere e selvagge ad altre attrezzate fa breccia nei cuori di ogni viaggiatore.

Caratteristiche di Gerakas Beach

Gerakas Beach è una spiaggia di sabbia dorata che si allunga fino a raggiungere il promontorio a picco sul mare. Acque basse e limpide la rendono sicura e tranquilla; un vero angolo di paradiso diventato famoso un tempo perché il promontorio era celebre per i fanghi naturali ricavati dall’argilla. Oggi, però, per tutelare l’ambiente, l’area è chiusa per motivi di sicurezza e tutela.

La vera protagonista, quindi, rimane la natura: da maggio a ottobre diventa poi la nursery delle tartarughe marine che qui depongono le uova per poi partire verso nuove avventure. La spiaggia appartiene al parco marino di Zante: non sono presenti locali sulla spiaggia o folla rumorosa. Spiaggia, mare e relax sono gli ingredienti del successo di questo angolo di paradiso. Buone notizie per chi cerca il comfort: una parte è attrezzata con lettini e ombrelloni, ma sono molti i tratti completamente liberi.

Un motivo in più per visitarla? La vista sull’isolotto di Kalonisi è unico e arricchisce il paesaggio. All’estremità della spiaggia si fanno notare invece le scogliere bianche che alimentano un contrasto naturale intenso e davvero fotogenico. Chi cerca comfort deve sapere che i primi ristoranti e caffè non sono in spiaggia, basterà una breve passeggiata di 500 metri per trovare taverne tipiche e altri locali.

Dove si trova Gerakas Beach e come raggiungerla

Gerakas Beach è tra le spiagge più belle di Zante e della Grecia e si trova sulla punta più sud della penisola di Vassilikos, a circa 30 minuti d’auto dal capoluogo dell’isola. La strada è semplice, ben segnalata e termina in un ampio parcheggio gratuito, da cui si raggiunge la spiaggia in pochi minuti a piedi.

Un consiglio pratico? Appena usciti dal parcheggio, provate a camminare verso destra: troverete un angolo meno affollato e ancora più tranquillo, perfetto se cercate silenzio e relax assoluto.

Da Laganas servono circa 40 minuti, mentre da altre zone dell’isola conviene sempre avere un’auto o uno scooter a noleggio per muoversi in libertà. Nei dintorni troverai taverne e bar tipici dove assaporare piatti greci e pesce freschissimo, per concludere la giornata in bellezza.

Insomma, Gerakas Beach è una vera chicca dove natura ed emozioni vanno a braccetto. Il “santuario marino” è perfetto per coppie, famiglie con bambini e viaggiatori solitari che cercano una spiaggia in cui l’ambiente è tutelato davvero, ma non si rinuncia al comfort. Chi sta organizzando una vacanza a Zante tra le spiagge più belle non può perdersi questa realtà autentica che racconta la costa greca.