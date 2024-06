Piatti tipici di Cipro: in viaggio tra le tavole dell’isola

Fonte: iStock Splendida zona costiera di Cipro

Non c’è nulla di più affascinante dello scoprire un luogo attraverso la sua tradizione culinaria. Sedersi a tavola in un Paese straniero significa molto più che nutrirsi: è un’occasione per conoscere la storia di quel luogo, comprenderne le abitudini e le relazioni che ruotano attorno alla tavola. Ogni singolo ingrediente è una piccola tessera di un puzzle molto più ampio che ci aiuta ad avere una visione più completa dell’anima di una comunità; ogni piatto è un racconto da assaporare che parla di storia, tradizioni familiari e identità culturali. Ecco il nostro viaggio alla scoperta dei piatti tipici di Cipro e della sua profondissima tradizione culinaria.

Caratteristiche della cucina cipriota

La cucina di Cipro è un melting-pot di influenze greche, turche, mediorientali e britanniche; una fusione che riflette la sua storia complessa. Questa splendida isola nel cuore del Mar Mediterraneo, infatti, ha fatto da casa, sin dai tempi antichi, a numerose civiltà ognuna delle quali ha lasciato un segno indelebile sul suo genoma culinario locale. Quella cipriota è una cucina ricca e autentica, caratterizzata da una varietà di sapori e ingredienti freschi e locali come gli ortaggi (base di molti piatti), le erbe aromatiche, come il prezzemolo e la menta, che giocano un ruolo importante nell’insaporire ogni pietanza; e i formaggi, in particolare l’Halloumi, sono prodotti tradizionali sull’isola e rappresentano un elemento fondamentale della dieta cipriota. Il nostro tour dei sapori di Cipro inizia da qui, partendo dalla colazione fino al dessert.

La colazione a Cipro: piatti tipici per iniziare la giornata

Non c’è nessun pasto importante tanto quanto il primo della giornata. Ma se noi italiani abbiamo delle abitudini tutte nostre, come sono quelle dell’Isola di Cipro? Le opzioni variano da dolci a salate ma, a prescindere da questa scelta, la colazione è più leggera rispetto agli altri pasti della giornata, proprio come in molte altre culture mediterranee tra cui la nostra. Ecco alcuni dei principali componenti della colazione cipriota:

Halloumi : il formaggio cipriota per eccellenza con una consistenza semidura che gli permette di essere grigliato o fritto senza sciogliersi. Questo formaggio viene servito a colazione in compagnia di verdure fresche – come pomodori o cetrioli – e pane . In alcuni casi viene anche servito in abbinata al melone creando un’opzione fresca e perfetta per chi ama la combo dolce e salato.

: il formaggio cipriota per eccellenza con una consistenza semidura che gli permette di essere o senza sciogliersi. Questo formaggio viene servito – come pomodori o cetrioli – e . In alcuni casi viene anche servito in abbinata al creando un’opzione fresca e perfetta per chi ama la combo dolce e salato. Bougatsa : una specialità ereditata dalla tradizione culinaria della Grecia . Si tratta di una sfoglia ripiena di formaggio o carne . Questa pietanza ha anche una versione dolce , molto apprezzata sull’Isola, il cui ripieno è costituito da crema pasticcera e completata da una spolverata di zucchero a velo e cannella. Questo dolce viene spesso accompagnato da un caffè cipriota , creando un perfetto equilibrio di sapori.

: una specialità . Si tratta di una ripiena di o . Questa pietanza ha anche una , molto apprezzata sull’Isola, il cui ripieno è costituito da e completata da una spolverata di zucchero a velo e cannella. Questo dolce viene spesso accompagnato da un , creando un perfetto equilibrio di sapori. Olio-Ladopitta : focaccia tradizionale cipriota preparata con olio d’oliva e spesso servita con miele o formaggio , a seconda delle preferenze. È un’opzione leggera ma gustosa , ideale per chi cerca una colazione semplice e deliziosa.

: focaccia tradizionale cipriota preparata con olio d’oliva e spesso servita con o , a seconda delle preferenze. È un’opzione , ideale per chi cerca una colazione semplice e deliziosa. Frutta fresca e yogurt: una colazione che si avvicina molto a quella italiana, grazie all’ampia varietà di frutta fresca che offre l’isola, specialmente in estate. Angurie, meloni, fichi e arance si tuffano in un morbido letto di yogurt solleticando dolcemente il palato di chi sceglie questa opzione per il buongiorno.

Per quanto riguarda il luoghi della colazione, una menzione d’onore va alle panetterie locali e ai loro deliziosi prodotti da forno come i tiropita (sfoglie ripiene di formaggio), spanakopita (sfoglie ripiene di spinaci e formaggio), e vari tipi di pane appena sfornato. Questi prodotti, accompagnati da un bicchiere di latte o da un caffè, rendono la colazione il momento perfetto per fare il pieno di energie prima di affrontare una giornata alla scoperta di Cipro.

Fonte: iStock

Pranzare o cenare a Cipro: i piatti principali della tradizione

Arriviamo con il nostro viaggio culinario ai pasti più sostanziosi della giornata: il pranzo e la cena. I piatti tipici di Cipro vengono consumati indifferentemente a pranzo o a cena e portano sulle tavole cipriote un mix potente di colori e sapori, anche grazie all’ampio uso di spezie che viene fatto. Ecco alcuni piatti tipici di Cipro da provare assolutamente durante il tuo viaggio per scoprire la cultura di un’isola dal fascino antico.

Meze : come nella tradizione culinaria turca, anche i ciprioti danno il via al pasto con i meze, un assortimento di piccoli antipasti da condividere con gli altri commensali , spesso serviti in ciotoline coloratissime. Tra i meze più apprezzati troviamo la salsa tzatziki (yogurt con cetriolo e aglio), l’hummus (purea di ceci), il taramosalata (crema di uova di pesce) e il dolmades (foglie di vite ripiene).

: come nella tradizione culinaria turca, anche i ciprioti danno il via al pasto con i meze, un assortimento di , spesso serviti in ciotoline coloratissime. Tra i meze più apprezzati troviamo la (yogurt con cetriolo e aglio), (purea di ceci), il (crema di uova di pesce) e il (foglie di vite ripiene). Kleftiko : un piatto tradizionale a base di agnello marinato in erbe aromatiche e cotto lentamente in un forno di argilla. Se sei un amante della carne non puoi perderti questo piatto così tenero da sciogliersi in bocca.

: un piatto tradizionale a base di e cotto lentamente in un forno di argilla. Se sei un amante della carne non puoi perderti questo piatto così tenero da sciogliersi in bocca. Souvlaki : anche questo è un piatto ereditato dalla tradizione greca ed è anche uno dei più amati dagli isolani. Consiste in dei gustosissimi spiedini di carne marinati e grigliati, tradizionalmente accompagnati da verdure fresche come pomodori e cipolle; e da pane pita e salsa tzatziki.

: anche questo è un piatto ed è anche uno dei più amati dagli isolani. Consiste in dei gustosissimi marinati e grigliati, tradizionalmente accompagnati da verdure fresche come pomodori e cipolle; e da e salsa tzatziki. Moussaka: piatto tipico del Levante, composto da melanzane, carne macinata, patate e besciamella e cotto al forno fino a ottenere una superficie dorata e croccante. Come composizione richiama molto le caratteristiche della nostra Lasagna o della Parmigiana ma il gusto è molto più speziato. Questo piatto è perfetto per chi ama le cene abbondanti, ricche di gusto e di consistenza.

Piatti tipici di Cipro: i dolci

Qual miglior modo per concludere un pasto se non quello di regalare una punta di dolcezza al nostro palato? Anche in termini di dessert la cucina cipriota ha tanto da offrire, con una gamma di sapori che spaziano dal dolce intenso alle opzioni più delicate. Ecco la nostra Top 3 per concludere un pasto in bellezza:

Loukoumades : deliziose palline di pasta fritta , immerse nel miele o nello sciroppo e spolverate con cannella e noci tritate. I Loukoumades sono dolcetti deliziosi che sorprendono per la loro consistenza croccante fuori e morbida dentro. I ciprioti li portano in tavola durante le festività e rappresentano un dolce momento da condividere con famiglia e amici. I Loukoumades possono essere arricchiti con una spruzzata di cioccolato o crema, rendendoli ancora più irresistibili.

: deliziose , immerse nel o nello e spolverate con cannella e noci tritate. I Loukoumades sono dolcetti deliziosi che sorprendono per la loro consistenza croccante fuori e morbida dentro. I ciprioti li portano in tavola durante le festività e rappresentano un dolce momento da condividere con famiglia e amici. I Loukoumades possono essere arricchiti con una spruzzata di cioccolato o crema, rendendoli ancora più irresistibili. Baklava : uno dei dolci più celebri e amati non solo a Cipro ma in tutto il Medio Oriente e nei Balcani. È composto da strati di pasta fillo sottilissima, farciti con noci tritate (solitamente noci o mandorle) e bagnati con sciroppo di miele o zucchero . La preparazione di questo dolce richiede tempo e precisione, e ogni famiglia cipriota ha la propria variante segreta della ricetta.

: uno dei dolci più celebri e amati non solo a Cipro ma in tutto il Medio Oriente e nei Balcani. È composto da strati di sottilissima, farciti con noci tritate (solitamente noci o mandorle) e bagnati con sciroppo di o . La preparazione di questo dolce richiede tempo e precisione, e Glyka tou Koutaliou: sono dei “dolci al cucchiaio” particolari, nonché una delle prelibatezze più tipiche dell’isola. Si tratta di frutti interi o pezzi di frutta conservati in uno sciroppo di zucchero denso. I più comuni sono i fichi, le ciliegie, le noci, i petali di rosa, e le bucce di agrumi. Questi dolci sono sempre accompagnati da un bicchiere di acqua fredda o da una tazza fumante di caffè cipriota.

Bevande tipiche cipriote: cultura a sorsi

Per concludere il nostro viaggio alla scoperta dei sapori di Cipro, è fondamentale fermarsi un attimo ad analizzare anche le bevande tipiche dell’isola che accompagnano, sin dai tempi antichi, le pietanze delle tavole cipriote. Anche in questo caso abbiamo stilato una Top 3 di bevande da provare assolutamente per scoprire la cultura di Cipro, un sorso alla volta.

Commandaria : considerato come uno dei vini più antichi al mondo la Commandaria è un vino dolce da dessert – simile al nostro Passito come intensità – e preparato con uve essiccate al sole. Un solo bicchiere di questo vino ricco e complesso, racchiude la lunghissima tradizione vitivinicola di Cipro.

: considerato come la Commandaria è un vino da dessert – simile al nostro Passito come intensità – e preparato con uve essiccate al sole. Un solo bicchiere di questo vino ricco e complesso, racchiude la lunghissima tradizione vitivinicola di Cipro. Zivania : un’acquavite tradizionale ottenuta dalla distillazione delle vinacce, spesso servita come digestivo.

: un’acquavite tradizionale ottenuta dalla distillazione delle vinacce, spesso servita come digestivo. Caffè cipriota: il caffè cipriota si avvicina molto al caffè turco; preparato in un bricco di rame e servito in una piccola tazza con il fondo lasciato non filtrato. È forte e aromatico, ideale per una pausa durante la giornata. Come per noi italiani, bersi un caffè è un rituale sociale importante a Cipro, un momento di relax e conversazione.

A Cipro il cibo diventa un momento di condivisione

Sedersi a tavola in quest’isola è un vera e propria esperienza sociale. Come in Italia, le persone si radunano attorno allo stesso tavolo, i pasti sono lunghi e fanno da scenografia a momenti di condivisione e conversazione. L’approccio appassionato dei ciprioti nei confronti della cucina traspare anche da alcuni piatti tipici, come i Meze che rappresentano la quintessenza della condivisione, dato che questo assortimento di piccoli piatti è pensato in primis per essere condiviso tra tutti i commensali. Anche preparare da mangiare è spesso un’attività collettiva a Cipro: in alcune occasioni, infatti, è comune vedere tutta la famiglia coinvolta, dai bambini agli anziani. Insomma, mangiare a Cipro è una scusa per passare del tempo insieme alle persone amate, rafforzando i rapporti e creandone di nuovi.