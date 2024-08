10 gite fuori porta da fare a Ferragosto in Italia

Ferragosto può essere sinonimo di relax, ma anche di stress e sovraffollamento in molte località italiane. Se state cercando delle idee per delle gite fuori porta al fresco, senza fare troppi chilometri e senza dovervi preoccupare del parcheggio, ecco una selezione delle 10 migliori secondo SiViaggia partendo dalla Lombardia. Se non avete mai visitato la Rocca d'Anfo in provincia di Brescia, la fortezza Napoleonica più grande d'Italia, il 15 agosto è la giornata ideale. Potrete partecipare ai tour guidati di 4 ore alle 9,40 e alle 14,30 per scoprirla in ogni suo meraviglioso dettaglio.