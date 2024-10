Giornata delle Ville Venete 2024, le più belle e gli eventi da non perdere

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Con l’apertura al pubblico di oltre 90 ville e la possibilità di partecipare a 160 esperienze, sabato 19 e domenica 20 ottobre torna la Giornata delle Ville Venete. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione quest’anno si distingue per la varietà di attività, suddivise come di consueto in cluster tematici come Heritage, Family, Green, Wine&Food, Dream e Well Being, con l’obiettivo di facilitare la scelta dei visitatori in base ai propri interessi, sottolineando la versatilità e la multidisciplinarità delle Ville Venete.

Un aspetto, questo, che non a caso è anche il tema del convegno “Ville Venete – Orizzonti Oltre i Confini 2024”, organizzato in occasione dell’evento a Villa Selvatico a Battaglia Terme (Padova), che esplora la villa non solo come testimonianza storica, ma anche come parte di un sistema economico circolare, promuovendo un equilibrio tra storia e sostenibilità.

Immersione nella Civiltà della Villa

La Giornata delle Ville Venete intende valorizzare la villa come “Casa Viva”, una realtà unica e inimitabile a livello internazionale, offrendo ai visitatori un’immersione nella “Civiltà di Villa”, trasformandoli da spettatori passivi a protagonisti attivi attraverso esperienze pratiche. Spalancando le porte ai visitatori, le ville racconteranno la propria storia, arte, cultura, architettura, artigianato e la natura che le circonda tramite visite guidate, passeggiate, concerti, laboratori, degustazioni e soggiorni, fornendo una visione completa della Villa Veneta del passato, del presente e del futuro. In questa edizione è stata introdotta una nuova sezione dedicata agli “itinerari suggeriti”, che permette a chi lo desidera di pianificare una giornata o un intero weekend in stile moderno “Grand Tour”.

Ecco allora una selezione delle esperienze più significative, divise per provincia, per trascorrere un fine settimana all’insegna della bellezzza e della scoperta di un patrimonio unico e prezioso.

Soggiorni e Visite in provincia di Belluno

In provincia di Belluno, a Villa di Modolo, una maestosa Villa Veneta situata nelle Dolomiti, sarà possibile soggiornare nei locali dell’antica latteria, recentemente ristrutturata e trasformata in agriturismo. Sarà inoltre offerta una visita guidata che illustrerà la storia e l’imprenditorialità della famiglia Miari Fulcis. A Villa Buzzati, i visitatori potranno esplorare il mondo misterioso di Dino Buzzati attraverso i suoi racconti, mentre a Villa degli Azzoni Avogadro ci sarà l’opportunità di partecipare a un “Bagno di Gong” con i Gong Planetari. A Villa Villalta sarà possibile visitare la dimora e conoscere la coltivazione dello zafferano grazie al gruppo “Zafferano Dolomiti” e prendere parte a un’opera interattiva di Land Art di Sara Casal.

Esperienze Culturali in provincia di Padova

In provincia di Padova, al Castello di San Pelagio, una visita guidata racconterà la trasformazione del luogo da azienda agricola a realtà culturale, mentre i bambini potranno partecipare a una caccia al tesoro botanico nel giardino storico. A Villa Rosa, i proprietari accoglieranno i visitatori nel maestoso parco e tra gli interni storici. Al Parco Frassanelle si vivrà l’esperienza della transumanza, mentre al Giardino Monumentale di Valsanzibio verranno svelati i significati simbolici del giardino.

Villa Selvatico ospiterà la degustazione “Ottobre Rosso” con i vini dei Colli Euganei. A Villa Roberti, si potrà partecipare a sessioni di yoga e a laboratori per bambini. Infine, a Villa Molin, una visita speciale si concluderà con l’assaggio di vini.

Sarà possibile visitare Villa Giusti dell’Armistizio, luogo storico in cui fu firmato l’armistizio che segnò la fine della Prima guerra mondiale.

Tra le proposte di Villa dei Vescovi, è da menzionare la visita al Brolo con degustazione: un percorso esclusivo attraverso il parco agricolo della villa, con particolare attenzione alle sue vigne.

Degna di nota anche la visita al parco di Villa Cittadella Vigodarzere Valmarana, organizzata in collaborazione con Veneto Segreto, partner per le esperienze Green della Giornata delle Ville Venete. Un’altra esperienza interessante è quella che permette di esplorare gli appartamenti privati del Castello del Catajo, abitati nell’Ottocento dagli Arciduchi Asburgo Este, e recentemente riaperti al pubblico.

A Villa Pesavento, le famiglie potranno partecipare a un itinerario che parte dalla villa e dal suo giardino per concludersi nella fattoria, offrendo così l’opportunità di comprendere la connessione tra questi due mondi, un legame che ha resistito nel tempo. I bambini potranno concludere l’esperienza partecipando a un laboratorio creativo, durante il quale avranno l’opportunità di lavorare la lana proveniente dalle pecore allevate nella dimora. Oltre alle ville nominate, ci saranno anche Villa Abate Barbieri Verson, Villa Giovannelli Colonna, Casa dalla Francesca e Villa Beatrice d’Este.

Immersione nella Natura in provincia di Rovigo

In provincia di Rovigo, al Castello Estense, ci si potrà immergere nella natura attraverso meditazioni, bagni di suoni e passeggiate tra alberi secolari. A Villa Ca’ Zen, sarà possibile partecipare a un’escursione naturalistica in barca nel Delta del Po. A Villa Morosini, si potranno esplorare le opere di Andy Warhol e la collezione Zerbinati. Villa Castelpiano offrirà un percorso tra storia e bonifica del Polesine. Sono previste esperienze anche a Villa dei Marchesi Villa.

Arte e Cultura in villa in provincia di Treviso

Ci spostiamo nel Trevigiano, dove Villa di Maser anche quest’anno ripropone la Colazione in Villa, un’esperienza unica in cui sarà possibile gustare la colazione sotto gli affreschi della Sala a Crociera. Tra le proposte più interessanti c’è anche “Crea il tuo erbario”, un’attività pensata per i bambini che li coinvolgerà nella creazione di un piccolo erbario da portare a casa, imparando a riconoscere le varie specie vegetali presenti nel particolare contesto naturale della Villa.

A Villa Sandi, un’esclusiva visita guidata accompagnerà i visitatori alla scoperta della dimora e dei suoi vini pregiati, con un percorso che parte dall’antica barricaia settecentesca e arriva fino al maestoso edificio in stile palladiano.

Villa Lattes offre l’esperienza “Poesia e storia in Villa Lattes”, che inizia con una visita guidata alla scoperta delle origini storiche della Villa e dei suoi proprietari, seguita da un laboratorio creativo in cui i partecipanti diventeranno protagonisti, componendo versi con diverse tecniche poetiche.

A Villa Tiepolo Passi sarà possibile trascorrere un fine settimana nella storica Foresteria della Villa, immergendosi nelle sue architetture e nelle essenze secolari. A Villa Chiminelli, invece, i visitatori potranno vivere un’esperienza musicale unica, guidati dal suono di particolari chitarre multi-manico suonate dal maestro compositore Guidetti.

Villa Giustiniani Tonon vi accoglierà per una serata polisensoriale che inizia con una visita guidata, condotta dal Maestro Guerrino Lovato, agli affreschi della villa, seguita da una degustazione delle birre artigianali San Gabriel. Per chi desidera soggiornare, CastelBrando offre un’esperienza di pernottamento, mentre a Villa Morosini Lucheschi sarà possibile vivere uno shooting fotografico memorabile, con la villa e i colori autunnali a fare da scenografia.

Il Castello di San Salvatore, eccezionalmente visitabile in autonomia, offre ai turisti un percorso narrato dalla voce della sua proprietaria, la Principessa Isabella Collalto de Croy, che li accompagnerà attraverso una audioguida disponibile direttamente sul proprio smartphone.

Infine, Villa Rechsteiner celebra il disegnatore e pittore italiano Alberto Martini, precursore del surrealismo e originario di Oderzo, con le “degustazioni itineranti”. In collaborazione con Oderzo Cultura, verrà abbinato il vino della tenuta a un’opera di Martini ispirata alle celebri “Storie Straordinarie” di Edgar Allan Poe, in un percorso guidato tra i luoghi più affascinanti della tenuta.

Altre esperienze sono proposte da Villa Correr Pisani, Villa Grimani Morosini Gatterburg, Villa Morosini Lucheschi, Castello Papadopoli Giol, Castello di Roncade e Palazzo Zambaldi

Wellbeing in Villa in provincia di Venezia

Il nostro viaggio ci conduce quindi a Venezia, dove le esperienze di benessere hanno avuto grande successo. Solo in questa provincia possiamo trovare ben tre esperienze di yoga: presso Villa Foscarini Rossi , Villa Widman – che offrirà anche l’”Erbario Lagunare”, un percorso di visita che condurrà i partecipanti alla scoperta delle piante tipiche della laguna – e Villa Venier Contarini, che propone una serie di attività dedicate al benessere psicofisico.

Palazzo Cappello offrirà un’esperienza pensata interamente per i bambini, con una visita e un laboratorio speciale, mentre il patrimonio storico torna protagonista a Villa Correr Agazzi, con la possibilità di esplorare documenti antichi conservati nel suo archivio. Anche Villa Farsetti e la Barchessa di Villa Heinzelmann offriranno esperienze immersive, con quest’ultima che unirà l’arte contemporanea all’atmosfera storica del parco e degli edifici.

Esperienze Esclusive in provincia di Verona

A Verona, tra le esperienze proposte dalle Ville Nichesola Conforti, si potrà partecipare alla presentazione del libro Centootto ville della Valpolicella e dialogare direttamente con l’autore. Inoltre, sotto la guida di artisti, sarà possibile dipingere nelle sale affrescate, utilizzando attrezzature professionali e esplorando nuove tecniche in un ambiente creativo e rilassante.

Palazzo Montanari e Villa Amistà – Byblos Art Hotel offrono soggiorni unici e di lusso, con esperienze Heritage e Wine&Food confezionate per l’occasione. Palazzo Montanari propone l’”Art&Wine Experience” e la “Visita con Calice di Valpolicella”, mentre Villa Amistà invita i suoi ospiti a partecipare all’”Art Tour” seguito da una cena degustazione presso il ristorante Amistà.

Infine, tra le proposte più particolari, si segnala la visita guidata con i proprietari a Villa Sagramoso Sacchetti già D’Arco e la degustazione di tartufo nero presso Villa Cariola. Anche quest’anno, non mancheranno le esperienze a Villa Buri Tessari, detta “La cappuccina”, e a Villa Rizzardi e Giardino di Pojega.

Degustazioni e Concerti in provincia di Vicenza

In provincia di Vicenza, numerose esperienze a tema Wine&Food offriranno ai visitatori l’opportunità di partecipare a degustazioni esclusive, oppure di godere di veri e propri pranzi o cene in villa. A Villa Valmarana ai Nani, ad esempio, sarà possibile prendere parte all’esperienza “Cena con i Tiepolo”, mentre Villa Fracanzan Piovene proporrà una “Visita guidata con degustazione”, accompagnata anche da un laboratorio artistico-botanico dedicato ai più piccoli. A Villa Pojana, tra le varie attività, spiccano la Ludoteca con giochi in legno, la “Caccia ai misteri di Villa Pojana” e l’Esposizione di cantine vinicole e aziende agricole locali, con la possibilità di cenare grazie agli stand di Street Food presenti all’interno della villa.

A Villa Priuli Crisanti si potrà assistere al concerto del celebre pianista Ramin Barhami, noto a livello internazionale per le sue interpretazioni del repertorio di Bach. Villa Mafferi Costalunga offrirà invece una serata immersa nella natura e nella mitologia dell’antica Grecia, con una passeggiata seguita da una degustazione di vini e prodotti locali.

A “La Gualda”, trasformata per l’occasione in palcoscenico, i visitatori potranno assistere alle prove dello spettacolo Le angherie cinquecentesche e partecipare a una visita guidata esclusiva muovendosi tra gli attori. Villa Ghellini offrirà invece un’esperienza di danza e musica rinascimentale e barocca, in cui gli ospiti potranno apprezzare ogni movimento e fraseggio delle performance, seguite da una visita agli spazi della villa e da degustazioni di prodotti locali tipici della zona di Villaverla.

A Villa Angarano Bianchi Michiel si terrà una Visita e Concerto Barocco, mentre al Castello di Thiene i visitatori potranno immergersi in un percorso museale innovativo, arricchito da realtà aumentata, intelligenza artificiale, sound design e performance recitative. Infine, i parchi, i giardini e la natura rigogliosa di Villa Fogazzaro Colbacchini, del Castello Grimani-Sorlini e del Monastero di San Marco saranno i protagonisti di un affascinante Trail Culturale.

Molte altre sono le esperienze anche a Villa Gioiagrande, Villa Valle, Villa Zileri, Villa Caldogno, Villa La Rotonda, Villa Montanari Valeri, Villa Ca’ Erizzo, Villa Barbaran Grassi, Villa Stecchini e Villa Fabris.

Ville e benessere in Friuli Venezia Giulia

Concludiamo con il Friuli-Venezia Giulia. A Villa del Torre, i proprietari accompagneranno gli ospiti in una visita guidata ricca di fascino e tradizione, con un’attenzione particolare all’antica cucina e ai vini della tenuta, prodotti con uve biologiche certificate. L’esperienza proseguirà con una passeggiata nel parco secolare, dove si potranno ammirare piante di diverse specie. Sarà inoltre possibile visitare il Monastero di Aquileia, scoprendo le origini della tenuta e l’elegante dimora dei Baroni Ritter de Záhony. Su richiesta, sarà possibile degustare tre vini presso il wine bar “Giardini Ritter de Záhony”.

A Villa Manin, visite guidate speciali porteranno i visitatori alla scoperta dei luoghi solitamente chiusi al pubblico. Tra antiche leggende e racconti autentici, si scopriranno curiosità legate alla storia di questa villa veneta, che fu dimora dell’ultimo Doge della Repubblica di Venezia e quartier generale di Napoleone Bonaparte.

Il Borgo dei Conti della Torre offrirà un’esperienza magica e indimenticabile, perfetta per famiglie, amici o coppie. Dopo la visita all’imponente villa seicentesca, gli ospiti potranno esplorare una rara e suggestiva casa di Babbo Natale, concludendo il tour con un buon calice di vino!