Mitad del Mundo: dove il mondo si divide in due

A pochi chilometri da Quito, in Ecuador, c'è un luogo dove il mondo si divide in due. Ecco tutto quello che devi sapere su Mitad del Mundo, dove passa l'equatore.

Fonte: iStock Il maestoso monumento di Mitad del Mundo a Quito, Ecuador

Ti è mai capitato di domandarti come mai l’Ecuador si chiami proprio così? È uno di quei classici quesiti da viaggio in treno o da passeggiata in mezzo ai boschi, oppure da cena tra amici. No, non è un caso che il nome di questo Paese faccia assonanza con il termine “equatore”: il nome Ecuador deriva proprio dalla linea che divide il mondo in due parti e che, di fatto, attraversa il Paese sudamericano. Infatti, quando il territorio ottenne la sua indipendenza nel 1830, prese il nome di República del Ecuador (Repubblica dell’Equatore) in riferimento alla sua posizione geografica distintiva. Questo legame particolare con la linea che divide l’emisfero nord da quello sud è omaggiata da siti storici e da luoghi di interesse, uno tra questi è Mitad del Mundo. E, proprio qui, inizia il nostro viaggio di oggi, alla scoperta della storia e delle curiosità di questo luogo simbolico tanto amato dagli ecuadoriani e dai visitatori di tutto il mondo.

Storia di Mitad del Mundo in Ecuador

Mitad del Mundo si trova a Quito, la capitale dell’Ecuador, e la sua storia ha origini profonde e antichissime che scavano a fondo nelle pagine di storia fino all’epoca dell’Illuminismo, nel XVIII secolo. Come ci hanno insegnato i libri di scuola, questo periodo fu caratterizzato da grandi studi e grande scoperte, soprattutto in campo scientifico. All’epoca partivano molte missioni volte a scoprire di più sulla conformazione della nostra terra e, una di queste, fu proprio quella che condusse alla ricerca dell’esatta posizione della linea equatoriale. Nel 1736, partì la Missione Geodetica Francese, guidata dall’astronomo Charles-Marie de La Condamine per sancire la forma della terra. L’equipe di scienziati ed esploratori partì così alla volta dell’Ecuador e portò avanti le sue ricerche collaborando anche con le comunità locali. Una vera impresa, tra le più importanti dell’epoca, che confermava l’avanzamento intellettuale e scientifico dei Paesi del vecchio continente. L’esito della spedizione portò all’affermazione che la Terra era a tutti gli effetti schiacciata ai poli e più larga all’equatore. Nel 1936, dopo 200 anni dalla missione, le istituzioni dell’Ecuador decisero di edificare un monumento alla linea equatoriale in commemorazione di questa grande impresa scientifica. Ma, nel 1979, le autorità decisero di istituire un monumento ancora più maestoso e preciso: Mitad del Mundo. Il monumento consiste in un obelisco alto circa 30 metri con una sfera di bronzo collocata in cima e rappresentante il globo terrestre. Ad arricchire l’esperienza di questo sito vi è il museo annesso dove potrai scoprire la storia del sito e della spedizione grazie alla quale questo luogo ha visto la luce.

Aneddoti e curiosità sul centro del mondo

Fonte: iStock

Ogni luogo dalle origini e dall’essenza così affascinante è spesso circondato da un’aura di mistero che dà vita a una serie di curiosità e aneddoti. Ovviamente anche Mitad del Mundo non è da meno e, per questo motivo, abbiamo raccolto una serie di curiosità che ruotano intorno a questo sito.

La posizione esatta

Nonostante le tecnologie dell’epoca illuminista fossero già avanti, l’avanzamento della tecnologia moderna ha dato vita a strumenti ancora più precisi, come i rilevatori GPS, che hanno determinato l’inesattezza della linea equatoriale misurata dalla spedizione del 1736. Sembrerebbe, infatti, che l’esatta posizione della linea dell’equatore si trovi a circa 240 metri di distanza dalla posizione segnata da Mitad del Mundo. Questo fatto ha dato vita a una piccola disputa amichevole con il vicino Museo Intiñan il quale reclama la sua posizione come “veramente” sulla linea dell’equatore. Non essendoci un vero vincitore, il sito di Mitad del Mundo resta comunque il sito storico principale.

Fenomeni scientifici: tra prove e leggende

Arrivati sulla linea dell’equatore, potrete osservare dei presunti fenomeni unici che si verificano solo in questa zona ma che, di fatto, vengono ancora smentiti dalla comunità scientifica la quale sostiene siano delle trovate coinvolgenti per intrattenere visitatori e turisti. I due fenomeni principali sono:

L’effetto Coriolis: è comune credere che il senso di rotazione dell’acqua di vasche e lavandini vada in senso antiorario nell’emisfero nord e in senso orario nell’emisfero sud. Sulla linea dell’equatore, invece, la rotazione si azzererebbe per la forza di questo effetto Coriolis. In realtà, l’effetto è talmente lieve che non dovrebbe essere visibile all’occhio umano. Dunque gli scienziati affermano che gli esperimenti mostrati al pubblico sul sito di Mitad del Mundo siano manipolati per fare scena con turisti e visitatori.

è comune credere che il di vasche e lavandini vada in senso antiorario nell’emisfero nord e in senso orario nell’emisfero sud. Sulla linea dell’equatore, invece, la rotazione si azzererebbe per la forza di questo effetto Coriolis. In realtà, che non dovrebbe essere visibile all’occhio umano. Dunque gli scienziati affermano che gli esperimenti mostrati al pubblico sul sito di Mitad del Mundo siano manipolati per fare scena con turisti e visitatori. La prova dell’uovo: un altro esperimento che viene mostrato davanti agli occhi di centinaia di visitatori è la prova dell’uovo. L’esperimento consiste nel dimostrare come, posizionandosi sulla linea esatta dell’equatore, sia possibile mettere in equilibrio un uovo sulla capocchia di un chiodo. Anche questo esperimento è stato smentito dalla comunità scientifica.

L’effetto del peso differente

Alcune persone in visita a Mitad del Mundo hanno affermato di sentire un cambiamento nella sensazione del proprio peso mentre camminavano sulla linea dell’equatore. C’è chi afferma di sentirsi più leggero sulla linea e di avvertire un senso di maggiore di pesantezza fuori dalla linea. Secondo le comunità scientifiche questa sensazione è giustificata da pura suggestione o, al massimo, dall’effetto dell’altitudine dato che Mitad del Mundo si trova a più di 2000 metri sul livello del mare.

Mitad del Mundo nella cultura locale

Un’altra curiosità riguarda la conoscenza della linea equatoriale: nonostante la spedizione che ne sancì l’esistenza fu quella del 1736, si dice che le comunità indigene del luogo sapessero già di questa particolarità e che, proprio dall’esistenza della linea, dipendessero le tecniche agricole dei popoli precolombiani portandoli ad avere un rudimentale sistema astronomico. Mitad del Mundo è un luogo dal forte carattere simbolico per la comunità di Quito e dell’Ecuador in generale e, infatti, sono molte le celebrazioni che avvengono nei pressi del sito. Soprattutto durante gli equinozi di primavera e autunno, quando il sole si trova esattamente sopra l’equatore, si creano dei fenomeni di luci e ombre decisamente mozzafiato. In questo periodo il sito organizza spesso feste e rievocazioni storiche.

Visitare Mitad del Mundo: tutte le informazioni necessarie

Dopo aver scoperto la storia e gli aneddoti che si celano dietro il monumento di Mitad del Mundo è arrivato il momento di scoprire tutte le informazioni che ti servono per organizzare al meglio la tua visita. Ecco uno schema completo:

Orari di visita: il monumento di Mitad del Mundo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17.00, mentre il sabato e la domenica la chiusura è posticipata di un’ora (alle 18).

il monumento di Mitad del Mundo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17.00, mentre il sabato e la domenica la chiusura è posticipata di un’ora (alle 18). Prezzo dei biglietti: il prezzo può variare dai 5 dollari ai 7,50 in base a quali aree del sito vorrai visitare. Bambini, studenti e anziani possono beneficiare di sconti ad hoc. Ti consigliamo di visitare il sito web per restare sempre aggiornato sui prezzi del biglietti. È possibile prendere parte a visite guidate in spagnolo o in inglese con un sovrapprezzo rispetto ai biglietti singoli.

il prezzo può variare dai 5 dollari ai 7,50 in base a quali aree del sito vorrai visitare. Bambini, studenti e anziani possono beneficiare di sconti ad hoc. Ti consigliamo di per restare sempre aggiornato sui prezzi del biglietti. È possibile prendere parte a in spagnolo o in inglese con un sovrapprezzo rispetto ai biglietti singoli. Come raggiungere Mitad del Mundo: il sito storico si trova a circa 25 chilometri dalla capitale dell’Ecuador, Quito. Per raggiungerlo puoi prendere l’autobus che collega direttamente la capitale a Mitad del Mundo, oppure prendere un taxi. In alternativa puoi prendere parte a qualche tour guidato che include nel prezzo trasporto, visita con la guida e, spesso, anche il biglietto d’accesso.

Mitad del Mundo non è un semplice punto su una mappa o una mera attrazione turistica. È un luogo simbolo della voglia di scoperta e di conoscenza del mondo che da sempre caratterizza la vita dell’essere umano. È un promemoria di come, grazie alla scienza e all’avanzamento tecnologico, sia possibile plasmare il futuro. A Mitad del Mundo potrai passeggiare per l’equatore e passare da un emisfero all’altro facendo solo un piccolo salto al di là o al di qua della linea. Lasciati ispirare dall’aura misteriosa che lo circonda e divertiti osservando i presunti esperimenti scientifici che i locali vorranno mostrarti. Se sarai con la tua famiglia e con te ci saranno dei bambini portali al museo e racconta loro delle grandi spedizioni dell’uomo che hanno plasmato i libri di storia e di scienza che studieranno tra i banchi delle scuole o delle università.