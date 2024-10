Gli americani elogiano la Toscana: cosa fare e vedere secondo loro

Dalle colline di vigneti alle degustazioni in cantina, dai luoghi d'arte alle spiagge: ecco cosa fa innamorare i viaggiatori americani della nostra meravigliosa Toscana.

Non è la prima volta che il nostro Paese viene elogiato all’estero per la sua incredibile bellezza, ma soprattutto per la ricchezza che la nostra penisola e le isole del Mediterraneo offrono ai visitatori.

In tutto il mondo, americani inclusi, i viaggiatori sono innamorati dell’Italia: d’altronde, come dargli torto, visto che la nostra nazione vanta un territorio ricco di arte, storia antica, cultura e tradizioni affascinanti, una scena enogastronomica a dir poco fenomenale e città meravigliose come Venezia o Roma.

Gli elogi da fare sarebbero tanti, ma stavolta ne arriva uno per la splendida Toscana: un giornalista di Travel+Leisure non ha esitato, dopo una vacanza tra le colline della regione, a scrivere una lettera d’amore a questo angolo di Italia. Vediamo insieme cosa maggiormente affascina gli americani e cosa secondo loro vale la pena vedere in un viaggio in Toscana.

Cosa aspettarsi da un viaggio in Toscana

Colline ondulate, ricoperte di vigneti e uliveti, borghi medievali che sembrano fermi nel tempo, una splendida costa e una cucina deliziosa: questa è la Toscana agli occhi degli americani, una regione famosa per la sua Firenze, luogo privilegiato per viaggiatori in cerca di bellezze artistiche, storiche e culinarie.

Ogni anno, migliaia di visitatori si recano in Toscana per esplorare le sue meraviglie. La regione offre una varietà di esperienze che spaziano dall’arte e dalla cultura alla gastronomia e al relax. Si può facilmente viaggiare tra città storiche come Siena, Lucca e Pisa, immergersi nelle acque termali di Saturnia, godere delle spiagge di Forte dei Marmi e visitare le rinomate cantine della campagna toscana.

Cinque imperdibili cose da fare in Toscana

Secondo il giornalista americano, in Toscana non ci si può assolutamente fermare senza:

Visitare Borgo San Felice: questo hotel di lusso, parte del prestigioso Relais & Châteaux, ha ristrutturato un antico borgo medievale nei pressi di Siena e lo ha rimesso a nuovo per l’hotellerie. Gli ospiti possono godere di camere eleganti, un ristorante stellato Michelin e un centro benessere all’interno di un antico frantoio. Fare una degustazione di vini: non si può visitare la Toscana senza partecipare a una degustazione di vini. Antinori nel Chianti Classico è una delle cantine più celebri, dove la tradizione vinicola è un vanto della famiglia Antinori da 26 generazioni. Partecipare alla Fiera dell’Antiquariato di Arezzo: considerata la più grande e antica fiera di antiquariato d’Italia, si svolge il primo fine settimana di ogni mese. Un vero paradiso per collezionisti e appassionati di design. Mangiare al Ristorante Il Pellicano: situato nell’iconico Hotel Il Pellicano, questo ristorante stellato Michelin offre un’esperienza gastronomica unica con menù degustazione gourmet in un’atmosfera incantevole. Esplorare a piedi Siena: questa città medievale è tra le meglio conservate d’Italia. Passeggiare per il suo centro storico, visitare la famosa Piazza del Campo e ammirare il Palazzo Pubblico è un’esperienza che non si può perdere.

Altre cose da vedere in Toscana, secondo gli americani

Iniziamo con la straordinaria Cattedrale di Siena, un capolavoro architettonico che attira l’attenzione per il suo imponente pavimento in mosaico. Questo monumento non è solo un luogo di culto, ma anche un vero e proprio museo di arte e storia. Visitando la cattedrale, è fondamentale non perdersi la Biblioteca Piccolomini, dove si possono ammirare affreschi che raccontano storie di un’epoca passata, creando un connubio perfetto tra spiritualità e arte.

Dopo aver esplorato la cattedrale, non si può ignorare l’opportunità di un tour nelle famose cantine toscane. Luoghi come Antinori Nel Chianti Classico offrono esperienze di degustazione e tour che permettono di scoprire i segreti della produzione vinicola. Prenotare in anticipo è essenziale, poiché questi tour sono molto richiesti. Qui si può assaporare il nettare delle vigne, immergendosi nella tradizione di una famiglia che ha dedicato generazioni alla produzione di vini pregiati.

Per gli amanti dell’arte contemporanea, Galleria Continua a San Gimignano rappresenta una tappa obbligata. Questo spazio, che occupa un ex cinema, si distingue per la sua capacità di fondere l’arte moderna con il contesto storico di San Gimignano. Qui, opere di artisti contemporanei si confrontano con la bellezza e la storia del luogo, creando un dialogo unico che stimola la riflessione e l’ispirazione.

Non si può parlare di Toscana senza menzionare le sue splendide spiagge. La costa toscana offre una varietà di opzioni per tutti i gusti, dalle scogliere mozzafiato di Monte Argentario, perfette per chi ama il mare avventuroso, alle spiagge di sabbia fine di Forte dei Marmi, ideali per chi cerca un’atmosfera più rilassata e alla moda. Qui, è possibile prendere il sole, nuotare o semplicemente godere di un cocktail al tramonto, circondati da un panorama incantevole.

Per chi desidera immergersi ancora di più nella cultura locale, i corsi di cucina sono un’opzione fantastica. Offerti da esperti come Giulia Scarpaleggia a Colle di Val d’Elsa, questi corsi permettono di apprendere l’arte della cucina toscana. Durante le lezioni, si possono preparare piatti tipici come i pici e altri deliziosi piatti regionali, il tutto mentre si ascoltano storie e curiosità sulla tradizione gastronomica della Toscana. Alla fine del corso, gli allievi possono gustare i piatti che hanno preparato, completando un’esperienza culinaria che unisce apprendimento e piacere.

Un altro luogo da visitare è il negozio di Berti a Scarperia, dove vengono realizzati coltelli artigianali con metodi tradizionali. Qui, i visitatori possono assistere alla lavorazione e acquistare prodotti di alta qualità, perfetti come souvenir o regali unici.

Infine, per chi cerca opere d’arte uniche, Ceramiche Artesia a Certaldo Alto è il posto ideale. Qui gli artigiani creano ceramiche artigianali, offrendo una vasta gamma di pezzi, dalle stoviglie decorate a oggetti d’arte, tutti realizzati con passione e competenza.