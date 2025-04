Il National WWII Museum a New Orleans è tra le attrazioni più importanti per ripercorrere la guerra che ha cambiato il mondo

Fonte: iStock The National WWII Museum a New Orleans

Tra i luoghi più importanti a New Orleans per scoprire la storia, troviamo il Museo Nazionale della Seconda Guerra Mondiale – The National WWII Museum – che in passato si chiamava The National D-Day Museum. Si trova nel Central Business District di New Orleans, in Louisiana negli Stati Uniti, proprio tra Camp Street e Magazine Street. Visitandolo è possibile approfondire il contributo degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale.

The National WWII Museum, la storia

Il National WWII Museum è stato fondato nel 2000, ma è diventato tale solo nel 2004: affiliato alla Smithsonian Institution, fa parte del programma di sensibilizzazione: è situato (ma solo in parte) in un ex birrificio progettato dall’architetto William Fitzner. Ristrutturato e inaugurato come D-Day Museum il 6 giugno 2000, permetteva di percorrere il tratto di storia dello sbarco in Normandia. Le imbarcazioni Higgins, infatti, erano state costruite proprio a New Orleans.

Con il tempo, nel giro di pochi anni, sono stati aggiunti ulteriori padiglioni al museo: è stata inaugurata una seconda galleria sulle invasioni durante la guerra del Pacifico. Oggi occupa vari isolati del Warehouse District, e si suddivide in diversi padiglioni dove è possibile osservare aerei restaurati, carri armati, display interattivi che raccontano la storia o ancora teche di armi, uniformi e medaglie, oltre a cinegiornali e ricostruzioni immersive di bunker e ponti navali. Rientra così tra le cose da vedere a New Orleans.

The National WWII Museum, cosa vedere

Cosa si può osservare all’interno del National WWII Museum? Suddiviso in padiglioni, di seguito offriamo una panoramica di alcune delle mostre e delle esperienze interattive che è possibile fare.

Campagne del Coraggio

Come anticipato, il National WWII Museum di New Orleans si articola in diverse sezioni, ma tra le zone da visitare troviamo le mostre che appartengono alle cosiddette Campagne del Coraggio che sono incentrate proprio sulla Strada per Berlino e sulla Strada per Tokyo. Il padiglione della Strada per Berlino presenta la ricostruzione di un deserto tunisino con sabbia, ghiaia e una jeep del 1943. Invece nella Strada per Tokyo abbiamo l’occasione di osservare un aereo P-0 Warhawk con la faccia di uno squalo, oltre alla ricostruzione del ponte della USS Enterprise.

Le mostre

Le mostre presenti al National WWII Museum di New Orleans ripercorrono dunque un pezzo di storia che ha cambiato profondamente il nostro mondo e ci accompagnano con un percorso intimo e personale per scoprire non solo il ruolo dei leader mondiali ma anche e soprattutto le storie delle donne e degli uomini comuni che hanno compiuto delle imprese straordinarie.

Al primo piano troviamo il Liberation Pavilion, in onore di David W. Trott: qui è possibile scoprire i sacrifici che giovani donne e uomini hanno fatto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono anche delle mostre sull’Olocausto, su Anna Frank e sulla fede in tempo di guerra, oltre che monumenti dedicati a coloro che sono caduti servendo il paese. Al secondo piano del Liberation Pavilion è presente invece la Forces of Freedom at Home and Abroad, dal 1945 a oggi, che approfondisce l’impatto della guerra e la sua eredità. Le mostre presenti narrano i processi di guerra, l’ascesa degli Stati Uniti come superpotenza mondiale, ma anche i movimenti per il cambiamento sociale dei diritti civili.

Al terzo piano è presente il Priddy Family Foundation, che propone al pubblico un’esperienza multimediale sul significato della vittoria alleata. Il terzo piano si collega all’ultimo mediante il Ponte della Libertà di Ann e John Koerner III: un percorso sopraelevato che si collega a tutti i padiglioni presenti nel museo.

L’Arsenale della Democrazia

Si trova al secondo piano, e racconta come è stata vinta la guerra: è il centro della missione del museo. Sono presenti delle gallerie che raccontano la strada verso la guerra, come è stata combattuta e la vittoria degli alleati, un’impresa alimentata proprio dall’industria, dall’ingegno e dal lavoro degli americani. Sono inoltre presenti delle esposizioni multimediali e interattive con manufatti che provengono dalle collezioni del museo.

Lo Sbarco in Normandia

È inoltre presente la mostra originale del museo situata al terzo piano del Louisiana Memorial Pavilion, dedicata allo sbarco in Normandia. Vengono così ripercorsi tutti i preparativi che le truppe hanno affrontato prima e dopo lo sbarco sulle spiagge della Normandia: sono presenti numerose testimonianze che raccontano il periodo, cercando di restituire un ritratto autentico ma soprattutto un momento riflessivo. Al termine della mostra, infatti, ci si prende qualche minuto per riflettere sul costo finale della vittoria: le vite delle persone che hanno lottato, che hanno creduto e che non ci sono più.

L’esperienza del sottomarino USS Tang

Tra le esperienze interattive del National WWII Museum citiamo la possibilità di salire a bordo del sottomarino USS Tang. Questo sottomarino è salpato per la quinta e ultima missione di guerra il 25 ottobre 1944: un’esperienza che fa rivivere l’ultima battaglia e che è dedicata a coloro che hanno prestato servizio nel mondo della guerra subacquea. La “missione finale” è un’esperienza che viene vissuta da 27 visitatori al massimo per volta: alcuni vengono arruolati per svolgere dei compiti specifici durante l’attività mentre altri rappresentano alcuni membri dell’equipaggio.

Come visitare il National WWII Museum: info utili

Dopo aver visto la storia e cosa vedere al National WWII Museum, cerchiamo di capire come possiamo visitarlo: consigliamo di ritagliarsi almeno mezza giornata, in quanto il museo si suddivide in numerosi padiglioni ed è possibile prendere parte a diverse esperienze immersive per sfogliare alcune delle pagine di storia più importanti.

Esteso su ben 7 acri, si compone di 7 padiglioni ed è possibile soffermarsi sulle mostre immersive, sulla collezione dei manufatti e testimonianze della Seconda Guerra Mondiale. Suggeriamo di pianificare la visita segnando tutte le cose da vedere, ma è sempre possibile prenotare una visita guidata: in questo modo una guida ufficiale del museo ci accompagnerà per approfondire ulteriormente le storie e le strategie degli sforzi bellici americani sul fronte interno e all’estero. Il biglietto d’ingresso costa 25 $ per gli studenti, per i bambini e per i militari, invece costa 32 $ per gli anziani e 35 $ per gli adulti. Si possono prenotare anche online, cosa che suggeriamo di fare per evitare code.