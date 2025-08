@Visit Savannah L'Historic District di Savannah

Savannah è una delle città storiche degli Stati Uniti d’America. Fondata nel 1733, era la capitale della Georgia prima che lo diventasse Atlanta. Durante la rivoluzione americana e la guerra civile americana, era una città portuale molto strategica – era il porto più a Sud delle 13 colonie – tanto da diventare una delle più importanti per il commercio e, quindi, anche molto ricca. In quegli anni vennero costruiti bellissimi edifici e mansion che ancora oggi caratterizzano il centro storico di Savannah e, visitarla, è come fare un salto indietro al tempo dei primi coloni americani.

Ogni anno, le strade dell’Historic District, le sue 23 piazze con i parchi, i bellissimi edifici storici e i battelli a vapore che navigano sul fiume Savannah attirano milioni di visitatori. Il centro di Savannah mantiene in gran parte il piano urbano originale disegnato dal fondatore James Oglethorpe.

1. Scoprire l’Historic District

Il centro storico di Savannah non è enorme, ma vi sono concentrati tantissimi siti storici, palazzi e monumenti, musei e, soprattutto, tante deliziose piazze alberate e ombreggiate che d’estate sono una vera manna: se ne contano ben 23. Passeggiare lungo le strade e le piazze del parco è il modo migliore per scoprire Savannah.

2. Passeggiare in River Street

Come dice il nome, River Street è un viale storico acciottolato lungo 3 km che costeggia il fiume Savannah ed è uno dei waterfront più iconici degli Stati Uniti d’America. SI tratta di passeggiata lungofiume dove c’è movimento tutto il giorno e persino la sera, per via dei negozi, i locali e i ristoranti frequentatissimi dai turisti. Ci sono ancora gli storici magazzini di cotone costruiti proprio a ridosso del fiume, ben conservati e oggi convertiti in boutique, gallerie d’arte, pub e hotel. Da qui si può salire a bordo della Belle.

3. Fare un tour sul battello storico Belle

Il delizioso Belle è un battello che effettua servizio di trasporto pubblico gratuito e che collega il centro di Savannah (River Street) e Hutchinson Island, dove un tempo c’erano le piantagioni di cotone e oggi ospita hotel e campi da golf. Un giro in battello è assolutamente consigliato per ammirare lo skyline della città e per sentirsi come i coloni inglesi che arrivarono qui nel XVIII secolo. È operativo tutti i giorni, tranne il Giorno del Ringraziamento, Natale e Capodanno.

4. Prendere il tram

Fino a una ventina di anni fa, per Savannah giravano i River Street Streetcar, dei tram storici degli Anni ’30 soprannominati “Dottie” usati come mezzo di trasporto pubblico che sfruttavano la linea ferroviaria poi dismessa. Oggi, questo servizio viene svolto a livello turistico dai trolley che fanno il giro del centro storico, ma non solo, perché toccano il City Market e alcune piazze storiche, e consentono di salire e scendere alle diverse fermate proprio come i comuni hop-on/hop-off. Conn un unico biglietto di può viaggiare per 24 o 48 ore, a seconda del soggiorno.

@Geoff L Johnson

5. Tour dei giardini storici di Savannah

La storia di Savannah è evidente nella sua splendida architettura, ma oltre agli edifici ci sono paesaggi splendidamente conservati, maestose querce accuratamente potate, fontane zampillanti e giardini curatissimi. Questi giardini storici erano fondamentali per la coltivazione di frutta e piante aromatiche, per la socializzazione o semplicemente per abbellire le palazzine dei ricchi di un tempo e che ancora oggi arricchiscono la città. Uno dei più belli si trova in Lafayette Square davanti all’Andrew Low House Museum, una piccola oasi urbana dove un tempo di coltivavano tè di oliva e camelie, con un vialetto in pietra che conduce all’ingresso della casa.

@John Alexander

Un altro è il Girl Scout Playground, il giardino della casa privata di Juliette Gordon Low, fondatrice delle girl scout, oggi il primo Monumento Storico Nazionale Registrato di Savannah e sede delle Girl Scout degli Stati Uniti d’America. Un altro appartiene alla Owens-Thomas House & Slave Quarters, una casa-museo che racconta la storia dei ricchi di Savannah e dei loro schiavi che vivevano nella stessa casa. Era un cortile di lavoro prima di trasformarsi in un giardino con rose, azalee e ginepri che circondano la fontana centrale. Infine, c’è quello del Davenport House Museum, una delle prime case di Savannah a essere stata preservata tanto aver ricevuto il Preserve America Presidential Award. Il giardino ha uno splendido laghetto, circondato da gelsomini e azalee. Un’oasi perfetta dove rilassarsi dopo una visita alla casa.

6. Visitare l’American Prohibition Museum

Situato nel famoso City Market di Savannah, il Museo del Proibizionismo Americano è il primo e unico museo negli Stati Uniti dedicato alla storia del Proibizionismo. Ripercorrendo un’epoca di gangster, contrabbandieri di rum e di flapper, questo interessantissimo museo riporta in vita i Ruggenti Anni Venti con oltre 20 mostre inebrianti e un autentico speakeasy nascosto. Dotato di tecnologie di ultima generazione, il museo accompagna i visitatori in un viaggio nel passato fino ai primi anni del 1900, quando le manifestazioni anti-alcool dilagarono in tutto il Paese e la lotta dell’America contro le bevande alcooliche venne portata alla luce.