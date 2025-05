Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: istock Downtown di Baton Rouge, Louisiana

Capitale della Louisiana dal nome poetico, Baton Rouge (“bastone rosso”, in francese) invita a fare un viaggio attraverso secoli di storia e a immergersi nella vivace eredità creola e cajun che anima le sue strade. Dai fasti delle antiche piantagioni alle atmosfere senza tempo delle dimore storiche, questa tranquilla cittadina affacciata sulle rive del maestoso Mississippi, lontano dai circuiti turistici più battuti, è una meta ideale per chi desidera scoprire il cuore autentico e affascinante del Deep South degli Stati Uniti.

Capitol Park Museum, alle origini della Louisiana

Situato nel cuore di Baton Rouge, il Capitol Park Museum racconta attraverso cimeli, testimonianze e installazioni interattive, l’evoluzione culturale, sociale ed economica della Louisiana. Tra i pezzi forti figurano una barca da gamberi lunga 15 metri, un rarissimo sottomarino risalente alla Guerra Civile e numerosi oggetti legati al patrimonio musicale locale: dalla tromba di Louis Armstrong, al clarinetto di Pete Fountain, alla chitarra Stratocaster a pois di Buddy Guy, fino al Grammy di Clifton Chenier, il “re dello zydeco”.

Il museo dedica ampio spazio anche alla storia sociale della Louisiana. Un’intera sezione è riservata alla lotta degli afroamericani per i diritti civili, con mostre che documentano il periodo della schiavitù, le rivolte, le leggi segregazioniste e il boicottaggio degli autobus di Baton Rouge del 1953, evento che anticipò e ispirò analoghe proteste nel Sud degli Stati Uniti.

Louisiana Art & Science Museum, dall’Antico Egitto alle stelle

Fiore all’occhiello del Louisiana Art & Science Museum (LASM), ambientato in un ex deposito ferroviario sul Mississippi, è la sezione dedicata all’Antico Egitto, dove si possono ammirare vari reperti archeologici e una mummia dell’epoca tolemaica, collocata in una fedele ricostruzione di una tomba scavata nella roccia.

Particolarmente coinvolgenti sono le gallerie interattive di arte e scienza, pensate per stimolare la curiosità dei più giovani attraverso esperienze pratiche e laboratori didattici. L’Irene W. Pennington Planetarium, un moderno teatro a cupola di oltre 18 metri di diametro, ospita invece proiezioni astronomiche, film in grande formato, spettacoli musicali visivi e mostre dedicate all’esplorazione dello spazio.

Old State Capitol, il castello sul Mississippi

Adagiato sulla riva del Mississippi, il Louisiana’s Old State Capitol è uno degli edifici storici più singolari e affascinanti dello Stato. Costruito nel 1850 in stile gotico revival, è conosciuto anche come il “castello sul fiume” ed è sede del Museo di Storia Politica della Louisiana.

Dichiarato National Historic Landmark, l’edificio ha attraversato fasi alterne: fu sede del parlamento statale prima della Guerra Civile americana, e poi nuovamente tra il 1882 e il 1932. Nel 1861 ospitò la convenzione di secessione, in seguito fu trasformato in comando militare, prigione e guarnigione, e infine devastato da un incendio. Dopo un lungo restauro, nel 1994 è stato riaperto al pubblico, che oltre alle esposizioni può ammirare la monumentale scalinata in ghisa e l’imponente cupola in vetro colorato in stile cattedrale.

Fonte: istock

Louisiana State Capitol, il grattacielo della democrazia

Con i suoi 137 metri di altezza e 34 piani, il Louisiana State Capitol di Baton Rouge è il più alto edificio del suo genere negli Stati Uniti. Voluto dal carismatico governatore Huey P. Long, il grattacielo fu completato nel 1932 ed è oggi un’icona architettonica in stile Art Déco e un punto di riferimento per la storia e la cultura della Louisiana.

Oltre a ripercorrere le vicende politiche dello Stato attraverso alcune mostre permanenti, i visitatori possono salire fino al deck panoramico, situato al 27° piano, da qui si gode una vista eccezionale sulla città e il fiume Mississippi.

Gli incantevoli giardini del LSU Rural Life Museum & Windrush Gardens

A pochi minuti dal centro di Baton Rouge, il complesso del Burden Museum & Gardens presenta un affascinante affresco della vita rurale storica della Louisiana. Situato in Essen Lane, nei pressi dell’Interstate 10, il sito comprende tre distinti spazi di grande valore culturale e paesaggistico.

Il Rural Life Museum ospita la più vasta collezione di architettura vernacolare della Louisiana e una ricchissima raccolta di oggetti, attrezzi e testimonianze della cultura materiale dal XVIII all’ inizio del XX secolo.

Accanto al museo, i Giardini Botanici si estendono su una vasta area che comprende spazi tematici, zone boschive, zone umide, arboreti, mentre il percorso naturalistico Trees and Trails si snoda per oltre 5 chilometri di sentieri tra i boschi.

I romantici Windrush Gardens, sono invece ispirati alle dimore storiche della Louisiana e ai giardini europei, e si estendono su cinque ettari sotto maestose querce secolari.

Magnolia Mound, suggestioni creole

Situata in una tenuta di oltre 6 ettari, Magnolia Mound è una preziosa testimonianza dell’architettura creola francese della fine del XVIII secolo. Costruita nel 1792, questa casa colonica in stile vernacolare è stata meticolosamente restaurata e consente un’immersione nella vita quotidiana della Louisiana rurale d’inizio ‘800. Gli ambienti sono stati ricreati fedelmente sulla base di documenti d’epoca, con arredi e oggetti originali. Il complesso comprende inoltre diverse strutture storiche come la cucina con focolare aperto, la casa del sovrintendente, le abitazioni dei lavoratori, la colombaia, e l’orto agricolo.

USS KIDD Veterans Museum, il cacciatorpediniere della Seconda Guerra Mondiale

Ormeggiata lungo il Mississippi, la USS KIDD (DD-661) è l’unico cacciatorpediniere classe Fletcher restaurato alla sua configurazione originale del 1945. Dichiarata National Historic Landmark, questa storica nave-museo della Seconda Guerra Mondiale, soprannominata “Pirata del Pacifico”, accoglie i visitatori tra ponti, cabine e sale comandi, distribuiti su cinque livelli.

Il vicino Veterans Museum ospita una ricca collezione di reperti militari: dal celebre aereo P-40 Warhawk, a vari modelli navali, fino alla riproduzione di una trincea della Prima Guerra Mondiale, mentre la Louisiana Veterans Hall of Honor rende omaggio ai cittadini dello Stato che si sono distinti sotto le armi.

Bluebonnet Swamp Nature Center, alla scoperta di flora e fauna locali

Situato su una vasta area selvaggia alle porte di Baton Rouge, il Bluebonnet Swamp Nature Center è dedicato alla conservazione, all’educazione ambientale e al turismo sostenibile. L’area espositiva accoglie mostre periodiche a tema ecologico e artistico, dedicate alla flora e alla fauna locali, collezioni di reperti naturali e minerali, oltre a una ricca raccolta di decoy d’epoca, le tradizionali sagome intagliate di uccelli acquatici usate nella caccia.

All’esterno, si possono percorrere sentieri e passerelle sopraelevate che si snodano attraverso una varietà di habitat tipici del sud degli Stati Uniti, tra cui la palude di cipressi e tupelo, la foresta di faggi e magnolie e i boschi di latifoglie, dove è facile avvistare la fauna locale.