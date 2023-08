Nancy, alla scoperta della città francese capolavoro dell’Art Nouveau

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Place Stanislas, Nancy, Francia

La Francia, il simbolo dell’amore e del romanticismo, è un luogo magico che affascina e ispira i visitatori provenienti da tutto il mondo. Celebre per essere la culla dell’arte e della cultura, custodisce numerose città colme di storia e fascino che catturano i turisti con il loro irresistibile charme e la loro architettura sontuosa.

Tra queste spicca Nancy, un’incantevole cittadina situata nella regione della Lorena. Definita la capitale dell’Art Nouveau, è un vero scrigno di tesori artistici. Potrai lasciarti trasportare dai suoi quartieri storici ben conservati, le piazze opulente e le gallerie che custodiscono opere uniche di diverse epoche.

Riconosciuta come una delle città francesi più classiche ed eleganti, saprà conquistarti con la sua bellezza senza tempo.

Nancy, il simbolo dell’eleganza francese

Fonte: iStock

Nancy, situata nel nord-est della Francia, è una città che merita di essere esplorata. La sua storia si riflette negli splendidi capolavori architettonici che punteggiano il panorama, mentre la vicinanza al confine con la Germania ha determinato una miscela unica di influenze culturali che la rendono una destinazione particolarmente affascinante.

Inoltre, offre una vasta gamma di esperienze uniche, tra cui musei affascinanti, gallerie d’arte eccezionali, negozi di antiquariato e ristoranti che deliziano con la cucina locale. Uno dei luoghi imperdibili è la Place Stanislas, molto amata dai francesi e riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Fu costruita nel XVIII secolo per omaggiare il Re Luigi XV ed è oggi considerata una delle piazze più belle del mondo.

Tra le caratteristiche distintive di questa cittadina brillano le sue splendide ville Art Nouveau, dimore innovative e stravaganti dallo stile floreale. Tra queste vi consigliamo di visitare la Villa Majorelle, una delle più affascinanti e imponente testimonianze di questo stile artistico.

Dopo un importante processo di restauro durato diversi anni, è stata riaperta al pubblico nel 2020. I lavori hanno permesso di riportare alla luce e valorizzare le caratteristiche originali dell’edificio, tra cui le vetrate colorate, le decorazioni in ferro battuto e i dettagli floreali in ceramica.

Per gli amanti dello shopping, il centro storico di Nancy è un vero paradiso, ricco di boutique caratteristiche, gallerie d’arte e grandi centri commerciali che soddisferanno ogni desiderio. Mentre, una passeggiata romantica lungo il canale ti farà apprezzare ancora di più la bellezza della città.

I dintorni di Nancy, tra parchi naturali e percorsi scenografici

Questa splendida cittadina francese non è rinomata solo per la sua storia e l’architettura suggestiva, ma anche per i suoi incantevoli percorsi naturali. Esplorare questi sentieri offre un’esperienza unica per immergersi nella bellezza selvaggia che la circonda.

Uno dei percorsi più popolari è il Plateau de Haye et Bois l’Évêque, una riserva naturale in cui potrai esplorare itinerari incantevoli che ti porteranno tra foreste lussureggianti, vasti prati fioriti e panorami mozzafiato.

Un altro luogo imperdibile che merita di essere visitato è il Parco Naturale Regionale. Qui potrai dedicarti a diverse attività come passeggiate, ciclismo e birdwatching. Il parco è conosciuto per la sua straordinaria biodiversità e le maestose foreste di querce e faggi.

Infine, per gli amanti del brivido e dell’adrenalina, una tappa obbligata è la Route des Cretes un percorso affascinante che si snoda attraverso le splendide montagne dei Vosgi. Percorrendolo potrai ammirare panorami unici tra riserve naturali, foreste rigogliose, castelli storici e pittoreschi villaggi di montagna.