Scoprire Jūrmala: cosa fare e vedere nella città balneare vicino a Riga

Jūrmala e la Costa del Baltico in Lettonia: tutte le attività da fare per vivere al meglio questo luogo nel Nord Europa e cosa vedere.

Fonte: iStock La spiaggia Jūrmala

Jūrmala è una deliziosa e interessante città balneare situata sulla costa del Mar Baltico, a soli 25 km da Riga, la capitale della Lettonia. Jūrmala è una destinazione perfetta per chi desidera combinare, in un solo viaggio, relax e attività culturali. Con le sue lunghe spiagge sabbiose, le affascinanti case in legno e una ricca offerta di attrazioni naturali e culturali, Jūrmala è un vero gioiello della Lettonia.

Jūrmala offre una combinazione perfetta di bellezze naturali, cultura e relax. Qui, ogni viaggiatore troverà pane per i propri denti. Che si tratti di sdraiarsi al sole sulla spiaggia, esplorare la natura incontaminata del Parco Nazionale di Ķemeri, immergersi nella storia locale o rilassarsi in una spa, Jūrmala ha qualcosa da offrire a tutti. Non sorprende, infatti, che Jūrmala sia una delle destinazioni più amate sia dai lettoni che dai turisti internazionali che desiderano trascorrere la propria estate sul Mar Baltico.

Le Spiagge di Jūrmala: dune e sabbia bianca per chilometri

Le zone costiere del nord Europa sono un concentrato di natura, relax e paesaggio dai colori tenui. Le spiaggie di Jūrmala sono indubbiamente un qualcosa che si visita volentieri. Possono essere considerare la principale attrazione della città e sicuramente qualcosa da vedere durante il tuo viaggio in Lettonia. Con oltre 33 km di costa sabbiosa, ci sono molti punti dove rilassarsi e godersi il sole. Molte spiagge di Jūrmala sono basse e vaste. Altre, invece, presentano anche delle specie di dune dove camminare è un qualcosa di fantastico.

Tra tutte, la spiaggia di Majori è la più popolare, famosa per la sua sabbia bianca e fine, l’acqua poco profonda e i numerosi servizi disponibili, tra cui bar, ristoranti e noleggio di attrezzature sportive. Ideale per famiglie e per chi cerca un’atmosfera vivace. Godersi un po’ di atmosfera da spiagga sul Mar Baltico è possibile, bello ed è sicuramente qualcosa da fare a Jūrmala.

Fonte: iStock

Jomas iela: il cuore pulsante della città

Jūrmala è una città di circa cinquanta mila abitanti e d’estate è spesso scelta dei turisti e dagli stessi lettoni per vivere qualche giorno sulla costa. Le vie della città sono vive e si animano spesso, grazie ai molti eventi e alle iniziative messe in atto dall’amministrazione locale, estate dopo estate. Jomas iela è la via principale di Jūrmala, dove potrai trovare caffetterie, ristoranti, negozi e gallerie d’arte. Una passeggiata lungo questa strada permette di immergersi nell’atmosfera vibrante della città. Qui avrai anche l’imbarazzo della scelta in quanto a cibo tipico lettone da assaggiare. Oltre a questo, potrai ammirare la tipica architettura in legno della zona.

Museo della Storia di Jūrmala: per unire vacanza e cultura

A Jūrmala non mancano le occasioni per alimentare anche il lato culturale di una vacanza in Lettonia. Per chi è interessato alla storia e alla cultura locale, il Museo della Storia di Jūrmala offre un’ottima panoramica sul passato della città e della regione. La Lettonia, come tutti gli Stati Baltici, è una nazione che solo apparentemente ha una storia breve.

Il museo espone una vasta collezione di oggetti storici, fotografie e documenti che raccontano la storia dello sviluppo di Jūrmala come località balneare e termale fin dal XIX secolo. Tieni presente questo museo anche per occupare un eventuale giorno di pioggia.

Mangiare e bere a Jūrmala: tutto il gusto del Baltico in una città

Essere una città affacciata sul Baltico porta anche determinate caratteristiche anche a tavola. La gastronomia di Jūrmala è interessante perché porta in tavola un vero e proprio mix di cultura, accomunate proprio dalla presenza del Mar Baltico. Non è difficile, infatti, trovare dei piatti svedesi sui menù dei ristoranti di Jūrmala, così come è molto facile trovare determinati dolci di ispirazione scandinava nelle sue caffetterie.

I beach bar di Jūrmala rappresentano un qualcosa di unico che offre pesce tipico della zona, accompagnato magari da un cocktail che sa di luoghi più esotici o mediterranei. Una cena in spiaggia al tramondo è un qualcosa da fare a Jūrmala. In estate, le ore di luce a Jūrmala arrivano a essere quasi 20, con il buio totale solamente tra mezzanotte e le 4.30 del mattino. Cosa chiedere di più di un tramonto infinito che accompagni una cena in spiaggia?

Fonte: iStock

I centri benessere Benessere di Jūrmala: qui le terme sono di casa

Jūrmala è rinomata anche per le sue terme, perfette per qualche giorno di relax dopo aver visitato Riga. Gli stabilimenti termali donano a Jūrmala un aspetto particolarmente rétro che la rende davvero bella e particolare. Altri centri benessere e stabilimenti termani, invece, sono molto più moderni e ci proiettano direttamente nel futuro. Se vuoi entrare nella storia di Jūrmala e goderti anche un giorno alle terme, il luogo che fa per te è la Casa di Cura Vaivari.

Si tratta di un edificio, dalla forma architettonica particolare. A Jūrmala è presente anche la Baltic Beach Spa, ovvero il centro benessere più grande di tutta la zona baltica. Molti hotel e resort della città dispongono di centri termali dove è possibile godere di massaggi, saune, bagni minerali e altri trattamenti rilassanti, ideali per una pausa rigenerante.

Gli eventi di Jūrmala: concerti e spettacoli alla Dzintari Concert Hall

Una vacanza in Lettonia che abbia Jūrmala come sua base porta anche molte attività interessanti per chi ama la musica di ogni tipo. Ogni estate, la Dzintari Concert Hall diventa un punto di riferimento culturale per chiunque si rechi a Jūrmala. Questo elegante teatro all’aperto ospita numerosi concerti e spettacoli durante l’estate, con un programma che spazia dalla musica classica al jazz, passando per il pop e il rock. Partecipare a un evento in questa location unica, circondata dalla natura, è un’esperienza da non perdere.

Il Parco Nazionale di Ķemeri: per una gita appena fuori Jūrmala

Situato nelle vicinanze di Jūrmala, il Parco Nazionale di Ķemeri è una tappa imperdibile per gli amanti della natura. Questo parco è perfetto per una gita di un giorno fuori Jūrmala offre una vasta gamma di sentieri escursionistici e piste ciclabili che attraversano paludi, foreste e laghi. Uno dei punti di interesse principali è il grande lago di Ķemeri, dove è possibile fare birdwatching e ammirare la fauna locale.

In questo parco naturale vicino a Jūrmala troverei dalle passerelle per poter passeggiare appena al di sopra di un certo tipo di vegetazione. Parte del parco è zona paludosa mentre la gran parte di esso è foresta. Si tratta di un vero e proprio polmone verde da vedere dal quale lasciarsi conquistare, così come ci si lascia affascinare da una città costiera come Jūrmala stessa.