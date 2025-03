La Marktplatz di Stoccarda: anima della città, dal Medioevo ai nostri giorni

Fonte: iStock La Marktplatz di Stoccarda

Sono davvero tanti i luoghi, piccoli o grandi, che hanno una “piazza del mercato” come loro centro o come punto principale di incontro tra le persone e dove trovare tante attività commerciali. Stoccarda, città più importante del Baden-Württemberg, in Germania, non fa eccezione.

La Marktplatz di Stoccarda fa parte, come è facile pensare, dell’area dello Stadtmitte, ovvero del centro. Vale la pena di passarci un po’ di tempo durante un viaggio in Germania? Certamente. Scopri perché.

La storia nella sua versione più contemporanea

C’è un’informazione da dare subito quando si parla di inserire un passaggio sulla Markplatz durante l’esplorazione di Stoccarda. La piazza è antica, dal punto di vista della sua origine, ma si mostra con un aspetto moderno, che trasuda la tipica ricostruzione avvenuta in tante città tedesche dopo la Seconda Guerra Mondiale.

La Marktplatz di Stoccarda ha assunto il suo ruolo di piazza centro di scambi economici e culturali nel Medioevo, periodo in cui la città faceva già la differenza tra tante altre in quest’area. La sua importanza crebbe con lo sviluppo di Stoccarda come centro politico del Land, sotto il dominio dei duchi e re del Württemberg.

Cosa aspettarsi oggi dalla Marktplatz di Stoccarda

Chi visita la Marktplatz può aspettarsi un’atmosfera vivace, molta gente intenta a fare acquisti e la possibilità di godere di alcuni dei luoghi storico-culturali più importanti di Stoccarda.

La piazza, infatti, è sempre animata da persone, eventi e attività commerciali: tutto questo offre un’esperienza di viaggio autentica per chi si trova in giro per la Germania e visita Stoccarda. La normalità impera in questo luogo ed è proprio il bello di una piazza come questa.

Durante il giorno, è un luogo perfetto per una pausa rilassante tra una visita turistica e l’altra, mentre di sera si illumina con luci suggestive, acquisendo un fascino del tutto particolare.

Cosa fare sulla Marktplatz di Stoccarda

Cosa fare una volta qui? La Marktplatz potrebbe occupare qualche ora della tua giornata a Stoccarda. Il primo motivo sono le attività di ristorazione che si trovano nelle sue prossimità. Potresti fare un giro da quelle parti proprio per mangiare qualcosa o per fare merenda o una pausa ristoratrice.

In secondo luogo, la Markplatz è il luogo perfetto per un po’ di sano shopping made in Stoccarda. Nelle sue immediate vicinanze, se non affacciati direttamente alla piazza, troverai il meglio dei Department Store della città. Non mancano, inoltre, i negozi di cose un po’ ricercate.

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre di ogni anno, la Markplatz di Stoccarda è il luogo in cui si tiene uno degli eventi più importanti del calendario cittadino: lo Stuttgarter Weindorf. La manifestazione occupa sia la Marktplatz che la Schillerplatz ed è un momento perfetto per chiunque ami degustare dell’ottimo vino.

Il tuo viaggio si svolge nel periodo dell’Avvento? Bene: la Marktplatz è il luogo in cui troverai il mercatino di Natale di Stoccarda.

Ricorda, infine, che la Marktplatz è anche il luogo dove potrai trovare il Rathaus di Stoccarda, un edificio iconico, simbolo proprio della rinascita della città dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Markthalle: le origini della Marktplatz

Può un luogo che si chiama piazza del mercato non celebrare degnamente la sua vocazione? Assolutamente no. Ecco perché la Marktplatz è il posto giusto dove entrare in contatto con la Stuttgarter Markhalle, ovvero il mercato coperto della città.

Apero dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30 e il sabato dalle 7 fino alle 17, questo luogo è qualcosa di speciale e vi si accede abbandonando, di pochissimo, la Marktplatz. Ne vale la pena, soprattutto per mangiare.