Sono queste le città migliori d’Europa: nella top 10 solo un’italiana

La nuova classifica Europe's Best Cities svela quali sono le 100 città migliori d’Europa: Londra domina il ranking e solo un’italiana entra nella top 10

Berlino e la Sprea

Quali sono le città migliori d’Europa dove vivere, lavorare o viaggiare? A rispondere è lo Europe’s Best Cities Report 2026, la classifica europea realizzata da Resonance Consultancy che ogni anno analizza centinaia di città europee per individuare le più attrattive. Il ranking prende in considerazione diversi indicatori, tra cui vivibilità, amabilità e prosperità, combinando dati statistici con le percezioni di 5000 residenti europei.

Il report analizza 180 città in Europa con una popolazione superiore a 500.000 abitanti. L’obiettivo è fotografare le metropoli più dinamiche e desiderabili, quelle che riescono a coniugare crescita economica, turismo e qualità urbana.

La città migliore d’Europa nel 2026

Per il quarto anno consecutivo a conquistare il primo posto della classifica è Londra, che si conferma la città migliore d’Europa secondo lo Europe’s Best Cities Report 2026. La capitale del Regno Unito domina il ranking grazie a un mix unico di forza economica, influenza culturale e attrattività globale.

La città ottiene risultati particolarmente elevati nella categoria legata alla prosperità economica, grazie al ruolo di hub finanziario internazionale e alla presenza di aziende, università e istituzioni di primo piano. Allo stesso tempo Londra continua a distinguersi anche per la vivibilità urbana e per l’offerta culturale, che spazia tra musei, teatri, eventi e quartieri creativi.

Il report evidenzia inoltre la capacità della capitale britannica di attrarre turisti, investimenti e talenti da tutto il mondo, consolidando la sua reputazione come una delle metropoli più influenti e dinamiche d’Europa.

Veduta aerea del Tower Bridge di Londra

Le 10 città migliori d’Europa

Subito dietro Londra si posizionano alcune delle metropoli più iconiche, capaci di combinare innovazione, cultura e qualità urbana.
Ecco la top 10 delle migliori città europee nel 2026:

  1. Londra
  2. Parigi con una reinvenzione urbana orientata al futuro
  3. Berlino e la sua ambizione culturale
  4. Roma che resta sempre molto ambita
  5. Barcellona che accoglie il mondo a modo suo
  6. Madrid e un ricco è patrimonio urbano e naturale
  7. Amsterdam e il turismo responsabile
  8. Vienna e la sua crescita sostenibile
  9. Copenaghen la città costruita per le persone
  10. Stoccolma con i suoi investimenti ambiziosi

Tra queste spicca Roma, unica città italiana presente tra le prime dieci. La capitale continua a essere una delle destinazioni più amate dai turisti internazionali grazie al suo patrimonio storico e artistico unico, che include monumenti iconici, musei e siti archeologici tra i più celebri al mondo.

Il fascino senza tempo della città, unito alla crescente attenzione verso la valorizzazione del centro storico e dell’offerta culturale, contribuisce a mantenere Roma tra le metropoli più attrattive in Europa.

Roma, la vista verso il Colosseo

La classifica completa (e le italiane comprese)

  1. Londra
  2. Parigi
  3. Berlino
  4. Roma
  5. Barcellona
  6. Madrid
  7. Amsterdam
  8. Vienna
  9. Copenaghen
  10. Stoccolma
  11. Oslo
  12. Monaco di Baviera
  13. Lisbona
  14. Budapest
  15. Praga
  16. Bruxelles
  17. Varsavia
  18. Milano
  19. Dublino
  20. Amburgo
  21. Zurigo
  22. Istanbul
  23. Edimburgo
  24. Francoforte
  25. Helsinki
  26. Ginevra
  27. Manchester
  28. Atene
  29. Lussemburgo
  30. Colonia
  31. Cracovia
  32. Valencia
  33. Firenze
  34. Lione
  35. Stoccarda
  36. Porto
  37. Utrecht
  38. Rotterdam
  39. Danzica
  40. Düsseldorf
  41. Berna
  42. Breslavia
  43. L’Aia
  44. Marsiglia
  45. Nizza
  46. Basilea
  47. Cork
  48. Venezia
  49. Bucarest
  50. La Ruhr
  51. Glasgow
  52. Bilbao
  53. Siviglia
  54. Eindhoven
  55. Bordeaux
  56. Bristol
  57. Birmingham
  58. Malaga
  59. Göteborg
  60. Anversa
  61. Palma
  62. Hannover
  63. Norimberga
  64. Poznań
  65. Torino
  66. Liverpool
  67. Bratislava
  68. Oxford
  69. Gand
  70. Malmö
  71. Leeds
  72. Bonn
  73. Mannheim
  74. Tallin
  75. Vilnius
  76. Tolosa
  77. Strasburgo
  78. Dresda
  79. Friburgo
  80. Sofia
  81. Bologna
  82. Sheffield
  83. Nottingham
  84. Karlsruhe
  85. Southampton
  86. Zagabria
  87. Nantes
  88. Lille
  89. Belfast
  90. Lipsia
  91. Montpellier
  92. Kiel
  93. Katowice
  94. Napoli
  95. Portsmouth
  96. Graz
  97. Aarhus
  98. Coventry
  99. Cardiff
  100. Newcastle
Vista panoramica di Torino

