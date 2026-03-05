La nuova classifica Europe's Best Cities svela quali sono le 100 città migliori d’Europa: Londra domina il ranking e solo un’italiana entra nella top 10

Quali sono le città migliori d’Europa dove vivere, lavorare o viaggiare? A rispondere è lo Europe’s Best Cities Report 2026, la classifica europea realizzata da Resonance Consultancy che ogni anno analizza centinaia di città europee per individuare le più attrattive. Il ranking prende in considerazione diversi indicatori, tra cui vivibilità, amabilità e prosperità, combinando dati statistici con le percezioni di 5000 residenti europei.

Il report analizza 180 città in Europa con una popolazione superiore a 500.000 abitanti. L’obiettivo è fotografare le metropoli più dinamiche e desiderabili, quelle che riescono a coniugare crescita economica, turismo e qualità urbana.

La città migliore d’Europa nel 2026

Per il quarto anno consecutivo a conquistare il primo posto della classifica è Londra, che si conferma la città migliore d’Europa secondo lo Europe’s Best Cities Report 2026. La capitale del Regno Unito domina il ranking grazie a un mix unico di forza economica, influenza culturale e attrattività globale.

La città ottiene risultati particolarmente elevati nella categoria legata alla prosperità economica, grazie al ruolo di hub finanziario internazionale e alla presenza di aziende, università e istituzioni di primo piano. Allo stesso tempo Londra continua a distinguersi anche per la vivibilità urbana e per l’offerta culturale, che spazia tra musei, teatri, eventi e quartieri creativi.

Il report evidenzia inoltre la capacità della capitale britannica di attrarre turisti, investimenti e talenti da tutto il mondo, consolidando la sua reputazione come una delle metropoli più influenti e dinamiche d’Europa.

Le 10 città migliori d’Europa

Subito dietro Londra si posizionano alcune delle metropoli più iconiche, capaci di combinare innovazione, cultura e qualità urbana.

Ecco la top 10 delle migliori città europee nel 2026:

Londra Parigi con una reinvenzione urbana orientata al futuro Berlino e la sua ambizione culturale Roma che resta sempre molto ambita Barcellona che accoglie il mondo a modo suo Madrid e un ricco è patrimonio urbano e naturale Amsterdam e il turismo responsabile Vienna e la sua crescita sostenibile Copenaghen la città costruita per le persone Stoccolma con i suoi investimenti ambiziosi

Tra queste spicca Roma, unica città italiana presente tra le prime dieci. La capitale continua a essere una delle destinazioni più amate dai turisti internazionali grazie al suo patrimonio storico e artistico unico, che include monumenti iconici, musei e siti archeologici tra i più celebri al mondo.

Il fascino senza tempo della città, unito alla crescente attenzione verso la valorizzazione del centro storico e dell’offerta culturale, contribuisce a mantenere Roma tra le metropoli più attrattive in Europa.

La classifica completa (e le italiane comprese)

Londra Parigi Berlino Roma Barcellona Madrid Amsterdam Vienna Copenaghen Stoccolma Oslo Monaco di Baviera Lisbona Budapest Praga Bruxelles Varsavia Milano Dublino Amburgo Zurigo Istanbul Edimburgo Francoforte Helsinki Ginevra Manchester Atene Lussemburgo Colonia Cracovia Valencia Firenze Lione Stoccarda Porto Utrecht Rotterdam Danzica Düsseldorf Berna Breslavia L’Aia Marsiglia Nizza Basilea Cork Venezia Bucarest La Ruhr Glasgow Bilbao Siviglia Eindhoven Bordeaux Bristol Birmingham Malaga Göteborg Anversa Palma Hannover Norimberga Poznań Torino Liverpool Bratislava Oxford Gand Malmö Leeds Bonn Mannheim Tallin Vilnius Tolosa Strasburgo Dresda Friburgo Sofia Bologna Sheffield Nottingham Karlsruhe Southampton Zagabria Nantes Lille Belfast Lipsia Montpellier Kiel Katowice Napoli Portsmouth Graz Aarhus Coventry Cardiff Newcastle