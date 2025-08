Il Castello di Hohenzollern è un'imponente fortezza tra le Alpi Sveve in Germania, ricca di storia, architettura fiabesca, leggende misteriose e tesori reali

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Vista sul Castello di Hohenzollern

Incastonato tra le vette delle Alpi Sveve, il Castello di Hohenzollern si erge come un’imponente sentinella del tempo, sospesa tra cielo e terra. Questo affascinante maniero non è solo un capolavoro architettonico, ma anche un autentico simbolo di potere, storia e leggenda. Visitare il Castello di Hohenzollern significa immergersi in un racconto fatto di imperatori, cavalieri, fantasmi e tesori preziosi, il tutto avvolto da una cornice naturale mozzafiato.

Situato a circa 50 chilometri da Stoccarda – nel Baden-Württemberg – il castello è una delle mete più scenografiche della Germania del sud. Arroccato sulla cima del Monte Hohenzollern ad un’altitudine di 855 metri, domina la regione circostante con una presenza regale, attirando ogni anno visitatori da tutto il mondo. La sua posizione elevata e isolata regala un panorama che lascia senza fiato, rendendolo perfetto per una gita in giornata o un weekend all’insegna della storia e della meraviglia.

Il Castello di Hohenzollern saprà regalare emozioni autentiche agli amanti dell’architettura, agli appassionati di castelli e a tutti quelli che sono alla ricerca di un’esperienza fuori dal comune. Scoprire un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, salendo verso le nuvole, sarà un’avventura indimenticabile per tutti.

Panorami mozzafiato e l’emozione dell’arrivo

Il viaggio verso il Castello di Hohenzollern può essere arricchito da un’esperienza memorabile: per i più avventurosi e amanti del trekking, è consigliabile una tappa al Zellerhorn Gipfel, un punto panoramico dal quale si gode di una vista ineguagliabile sull’intero complesso

Da qui, il castello appare come sospeso tra le nuvole, poggiato su una montagna boscosa che lo rende ancora più suggestivo. L’ideale è lasciare l’auto presso il parcheggio “Zollersteighof”, da cui si può iniziare una piacevole escursione immersi nella natura.

Dopo aver ammirato il castello dall’alto ed essere tornati all’auto si raggiunge la base del castello e si prosegue in navetta fino all’ingresso principale. Anche questo tragitto ha il suo fascino: la strada si arrampica tra curve e boschi, aumentando l’attesa per ciò che aspetta il viaggiatore una volta giunto a destinazione.

L’ingresso stesso del castello è uno spettacolo: un imponente portale, un ponte levatoio e mura possenti che sembrano uscite da una scena di un film fantasy. Varcata la soglia, si entra in un mondo dove il passato prende vita ad ogni passo.

Un castello da fiaba: tra sale regali e stanze segrete

L’interno del Castello di Hohenzollern è un viaggio attraverso secoli di potere e raffinatezza. Ogni ambiente racconta una storia e trasmette la grandezza della dinastia Hohenzollern, una delle più influenti nella storia della Germania.

iStock

La Sala del Trono è forse la più scenografica: con i suoi affreschi alle pareti, gli alti lampadari in vetro e il trono che sovrasta il centro della stanza, questa sala incarna l’essenza del potere reale. Si ha davvero l’impressione di trovarsi in un luogo destinato a decisioni storiche, a banchetti solenni e cerimonie regali.

Un altro gioiello del castello è la Cappella di San Michele, spazio sacro e ricco di significati. Le vetrate istoriate, che raffigurano gli spiriti degli animali e gli esseri viventi, proiettano giochi di luce colorati sulle pareti in pietra, creando un’atmosfera di raccoglimento e spiritualità.

Non può mancare una visita alla Sala dei Cavalieri, dominata da un enorme tavolo in quercia massiccia e decorata con armature, spade e scudi. Questa sala rievoca l’epoca medievale in tutta la sua potenza evocativa. È facile immaginare banchetti tra guerrieri, intrighi di corte e storie di fedeltà e coraggio.

Nel percorso si attraversano anche gli appartamenti privati, arredati con mobili d’epoca, tappeti preziosi e quadri originali. Queste stanze permettono di entrare nella quotidianità dei reali Hohenzollern, osservando da vicino la loro vita intima, lontana dai riflettori delle cerimonie ufficiali.

Da non perdere è la Biblioteca, che ospita antichi volumi, manoscritti rari e testi filosofici, testimoni della cultura e dell’educazione della nobiltà. Infine, la Pinacoteca racconta per immagini la genealogia della dinastia, con ritratti di re, principi e nobildonne.

Tra le collezioni più sorprendenti vi è l’Armeria, che conserva un’eccezionale raccolta di armi e armature storiche, e la fastosa Sala da Ballo, decorata con specchi dorati e lampadari in cristallo, luogo di feste, danze e celebrazioni di corte.

Misteri, leggende e un tesoro da sogno

Oltre alla sua maestosa bellezza, il Castello di Hohenzollern, vicino a Stoccarda, è anche custode di storie misteriose e aneddoti affascinanti, che lo rendono ancora più intrigante agli occhi dei visitatori.

Una delle curiosità più note riguarda Federico il Grande, celebre re prussiano. Anche se il suo corpo fu sepolto a Potsdam, pare che per un certo periodo il suo cuore fu conservato proprio in questo castello. Un fatto che aggiunge un alone di sacralità e rispetto attorno alla figura di questo sovrano illuminato.

Non manca neppure il classico tocco di mistero: secondo una leggenda locale, il castello sarebbe infestato dalla Dama Bianca, lo spettro di una nobildonna vissuta qui secoli fa. Si racconta che la sua figura eterea appaia nei corridoi nelle notti più silenziose, evocando malinconia e antichi rimpianti. Sebbene nessuna prova concreta supporti questa leggenda, l’idea contribuisce a rendere il castello ancora più affascinante, soprattutto per chi ama il brivido del paranormale.

E come in ogni castello che si rispetti, non può mancare un tesoro. Il Tesoro degli Hohenzollern è una raccolta di inestimabile valore storico, che comprende tra gli altri oggetti preziosi anche la corona dell’imperatore Guglielmo II. Gioielli, decorazioni, simboli del potere imperiale: ogni pezzo racconta un frammento della gloriosa eredità degli Hohenzollern.